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Barcola lập hat-trick, Liverpool trút giận bằng chiến thắng 6-3 trước LASK Linz

Nguyễn Khánh

TPO - Bradley Barcola ghi hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp, giúp Liverpool đánh bại LASK Linz 6-3 trên sân khách ở vòng bảng Champions League 2026/27. Chiến thắng tưng bừng giúp thầy trò HLV Andoni Iraola nhanh chóng lấy lại tinh thần sau thất bại trước Man City, dù hàng thủ vẫn để lộ những khoảng trống đáng lo ngại.

Hàng công bùng nổ với điểm sáng Barcola

Liverpool bước vào chuyến làm khách tại Áo với áp lực phải phản ứng sau trận thua Man City cuối tuần trước. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, HLV Andoni Iraola trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ và tiếp tục đặt niềm tin vào những bản hợp đồng đắt giá như Bradley Barcola và Florian Wirtz. Quyết định ấy nhanh chóng mang lại hiệu quả khi đội khách áp đảo ngay từ những phút đầu.

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Araujo (áo trắng, ở giữa) bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu.

Lewis Koumas là một trong những cầu thủ hoạt động tích cực nhất trên hàng công Liverpool. Tiền đạo trẻ người Xứ Wales khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo bằng những pha di chuyển tốc độ, trong khi Wirtz liên tục tìm cách xuyên phá khu vực cấm địa.

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Liverpool mở tỷ số ở phút 22 từ tình huống phạt góc. Ronald Araujo bật cao đánh đầu tung lưới LASK, ghi bàn thắng đầu tiên kể từ khi gia nhập Liverpool theo dạng cho mượn từ Barcelona.

Chỉ 96 giây sau, Liverpool nhân đôi cách biệt. Từ pha đột phá kỹ thuật và tốc độ bên cánh phải của Rio Ngumoha, bóng tới chân Koumas và tiền đạo trẻ này trả ngược ra để Barcola dứt điểm một chạm trong vòng cấm địa, mở tài khoản bàn thắng cho đội bóng mới. Sau 6 lần ra sân trước đó mà chưa ghi bàn hay kiến tạo, tiền đạo người Pháp cuối cùng cũng giải tỏa áp lực.

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Bản hợp đồng "bom tấn" Barcola (trái) ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong màu áo Liverpool.

Bàn thắng ấy mở ra một buổi tối đáng nhớ với Barcola. Liverpool tiếp tục gia tăng cách biệt trước giờ nghỉ khi Wirtz thực hiện đường chuyền chính xác để Barcola thoát xuống, bình tĩnh đánh bại thủ môn Lukas Jungwirth, nâng tỷ số lên 3-0. Đội khách thậm chí còn có cơ hội gia tăng cách biệt khi Koumas hai lần đưa bóng vào lưới nhưng đều bị từ chối vì lỗi việt vị, trong khi cú sút của Ryan Gravenberch cũng tìm đến cột dọc trong gang tấc.

Sự áp đảo của Liverpool được thể hiện qua 19 cú sút trong hiệp một, nhiều nhất của một đội khách ở hiệp đầu trận Champions League kể từ khi thống kê này bắt đầu được ghi nhận ở mùa giải 2003/04.

Dấu hỏi hàng phòng ngự

Trước sức mạnh áp đảo của Liverpool, LASK cố gắng khởi đầu hiệp hai tích cực hơn, nhưng hy vọng tìm đường ngược dòng của họ nhanh chóng bị dập tắt. Phút 51, hậu vệ cánh Jeremie Frimpong bật cao đánh đầu từ quả tạt của Kostas Tsimikas, nâng tỷ số lên 4-0 và ghi bàn thắng bằng đầu đầu tiên trong sự nghiệp.

Đội chủ nhà sau đó có bàn rút ngắn cách biệt nhờ công của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Robert Ljubicic ở phút 63. Tuy nhiên, Liverpool chỉ mất 3 phút để có lời đáp trả đanh thép. Frimpong thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang để Barcola đệm bóng cận thành, hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp.

Frimpong tiếp tục đóng góp dấu ấn với đường kiến tạo cho Koumas ghi bàn thắng thứ 6 của Liverpool. Sau hai lần bị trọng tài từ chối bàn thắng vì việt vị, tiền đạo trẻ cuối cùng cũng được ăn mừng khi tận dụng cơ hội trong vòng cấm, đưa bóng qua hai chân thủ môn Jungwirth.

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Thủ thành Alisson Becker của Liverpool đã phải vào lưới nhặt bóng 3 lần ở trận này.

Dù vậy, chiến thắng của Liverpool không hoàn toàn trọn vẹn. Tận dụng những khoảng trống nơi hàng phòng ngự đội khách, Florian Flecker ghi hai bàn chỉ trong khoảng 4 phút cuối trận để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-6 cho LASK Linz. Hai bàn thua liên tiếp khiến màn trình diễn của Liverpool bớt hoàn hảo, nhất là khi đối thủ không tạo ra sức ép đáng kể trong phần lớn thời gian thi đấu.

Chiến thắng 6-3 đến đúng lúc giúp Liverpool đứng dậy sau thất bại 0-3 trước Man City. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Iraola vẫn cần cải thiện khả năng bảo vệ thành quả. 6 bàn thắng cho thấy sức tấn công đáng gờm, nhưng 3 bàn thua trước đối thủ như LASK Linz cũng nhắc nhở rằng hàng thủ Liverpool còn xa mới đem lại cảm giác an toàn.

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#Liverpool #Barcola #Champions League #LASK Linz #bóng đá

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