Vinicius dính án phạt cực nặng, bị cấm tham dự đại chiến El Clasico

TPO - Ủy ban Kỷ luật thuộc Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vừa chính thức công bố án phạt đình chỉ thi đấu 4 trận đối với Vinicius Junior. Điều đó có nghĩa ngôi sao Real Madrid sẽ mất cơ hội tham dự trận El Clasico vào ngày 25/10 sắp tới.

Án phạt nặng tay này được đưa ra sau chuỗi hành vi phi thể thao và phản ứng bộc phát của tuyển thủ người Brazil trong chiến thắng chật vật 1-0 trước Villarreal cuối tuần qua. Ở tình huống va chạm căng thẳng vào hiệp 2, chân sút 26 tuổi đã không giữ được bình tĩnh và có hành vi túm tóc tiền vệ Nathan Saliba bên phía Villarreal.

Sau khi tham khảo màn hình VAR, trọng tài Diaz de Mera lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của anh. Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi Vinicius liên tục hò hét, chỉ tay phản ứng dữ dội vào mặt vị "vua áo đen", buộc các đồng đội phải can ngăn và kéo anh vào đường hầm.

Những hành vi của cầu thủ Brazil được cho là không chuẩn mực, khiến RFEF can thiệp. Dựa trên băng hình và báo cáo trận đấu, cơ quan này đã tách án phạt thành hai phần: treo giò 2 trận cho hành vi bạo lực với đối phương và tăng thêm 2 trận cho thái độ công kích, chống đối trọng tài.

Quyết định cứng rắn từ ban kỷ luật đã châm ngòi cho một làn sóng phản ứng dữ dội từ ban huấn luyện Real Madrid. Chia sẻ trước truyền thông, HLV Jose Mourinho không giấu nổi sự bất bình trước thời điểm bản án được ban hành: "Câu hỏi lớn nhất dành cho ủy ban kỷ luật là tại sao họ lại chọn công bố án phạt vào đúng thời điểm này? Chúng tôi chỉ biết tin khi toàn đội đang ngồi trên xe bus chuẩn bị tiến vào sân vận động ở Rome. Lẽ nào họ không thể thông báo sớm hơn, hoặc đợi đến sáng hôm sau? Dường như họ đang bắt đầu làm mọi việc mà không còn chút nể nang nào nữa”.

Theo quy định, án treo giò chỉ áp dụng tại đấu trường quốc nội, cho phép Vinicius vẫn được ra sân tại Champions League như trận gặp Roma vừa qua. Tuy nhiên, tại La Liga, đây là tổn thất không gì bù đắp với Real Madrid. Ngôi sao người Brazil sẽ phải làm khán giả trong cuộc tiếp đón Sevilla trên sân nhà, đại chiến El Clasico gặp đại kình địch Barcelona, cùng hai chuyến làm khách trước Racing Santander và Valencia.

Đơn kháng cáo khẩn cấp đầu tiên của Real Madrid đã lập tức bị bác bỏ, đặt HLV Mourinho vào bài toán nan giải trong việc tìm kiếm phương án thay thế mũi xuyên phá số một của mình ở giai đoạn then chốt của lượt đi mùa giải.