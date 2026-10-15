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Mbappe xô đổ kỷ lục tồn tại hơn 10 năm của Messi

Đặng Lai

TPO - Trong trận đấu rực lửa tại thánh địa Stadio Olimpico rạng sáng nay, Kylian Mbappe đã châm ngòi cho màn lội ngược dòng 4-3 ngoạn mục của Real Madrid trước AS Roma. Nhờ đó, anh chính thức khắc tên mình vào biên niên sử của đấu trường danh giá nhất lục địa già.

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Mbappe đã ghi bàn trong trận đấu thứ 100 ra sân ở Champions League

Trận cầu này đánh dấu cột mốc tròn 100 lần ra sân của ngôi sao người Pháp tại sân chơi UEFA Champions League. Ở tuổi 27 và 298 ngày, Mbappe đã chính thức xô đổ kỷ lục tồn tại suốt 11 năm qua của siêu sao Lionel Messi khi trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 100 trận ở đấu trường Cúp C1. Messi từng chạm mốc 100 trận thi đấu tại Cúp C1 vào năm 2015 khi 28 tuổi 84 ngày còn Mbappe là 27 tuổi 298 ngày.

Không những thế, Mbappe còn cán mốc 500 lần góp dấu giày vào bàn thắng (ghi bàn + kiến tạo) trong sự nghiệp ở cấp CLB. Khoảnh khắc lịch sử của tiền đạo mang áo số 9 diễn ra ở phút 25. Tận dụng triệt để pha đỡ bóng lỗi tai hại của trung vệ Mario Hermoso bên phía Roma, Mbappe bứt tốc như một cơn lốc rồi tung cú nã đại bác quyết đoán từ góc hẹp hạ gục thủ thành Pierluigi Gollini.

Thống kê chuyên môn ghi nhận cựu ngôi sao PSG hiện đã bỏ túi 378 bàn thắng cùng 122 đường kiến tạo thành bàn. Đây là một hiệu suất phi thường mà hiếm chân sút nào cùng trang lứa có thể chạm tới.

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Mbappe đã có 500 lần ghi bàn và kiến tạo ở cấp CLB

Bàn thắng vừa qua đồng thời đưa Mbappe trở thành cầu thủ thứ 8 trong lịch sử nổ súng đúng vào trận đấu thứ 100 của mình ở Champions League. Anh là ngôi sao thứ ba làm được điều này trong màu áo Real Madrid, sau hai huyền thoại Cristiano Ronaldo (năm 2014) và Toni Kroos (năm 2019).

Tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, bản lĩnh sát thủ của Mbappe tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho lối chơi thực dụng mà tân HLV Jose Mourinho đang dày công xây dựng tại Real Madrid. Dù sang hiệp hai, anh bị công nghệ VAR từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị trong gang tấc, nhưng sự cơ động cùng tầm ảnh hưởng của chân sút sinh năm 1998 đã liên tục kéo giãn hàng thủ kỷ luật của Roma.

Anh tạo tiền đề và khoảng trống để những quân bài chiến lược vào sân từ ghế dự bị như Endrick hay Antonio Rudiger tỏa sáng rực rỡ ở những phút cuối, giúp Real Madrid ngược dòng thắng 4-3. Với đóng góp vừa qua, Mbappe một lần nữa chứng minh vị thế thủ lĩnh không thể tranh cãi trong kỷ nguyên mới của dải ngân hà Real Madrid.

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