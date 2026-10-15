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Đại hội VFF: Thỏa thuận hậu trường không được cao hơn quản lý Nhà nước

Nguyên Phong

TPO - Kết quả đại hội nhiệm kỳ X Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không chỉ tác động tới các mục tiêu trong ngắn hạn mà xa hơn là chiến lược phát triển bóng đá, với mục tiêu cao nhất hướng đến đấu trường World Cup.

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Lá phiếu các tổ chức thành viên VFF liệu có giữ được sự trong sáng, đặt lợi ích chung lên trên ở đại hội 10?

Trong lịch sử, các kỳ đại hội VFF luôn nóng bỏng bởi những vận động phía sau hậu trường. Một vài trường hợp thậm chí có dấu hiệu vượt quá lằn ranh pháp luật.

Năm 2018, Giám đốc điều hành CLB Quảng Nam khi đó là ông Nguyễn Húp đã "tố" có ứng viên tranh cử chức Phó chủ tịch VFF theo kiểu "mua phiếu". Ông Nguyễn Húp cho rằng đã vào VFF bằng cách "mua phiếu" thì sẽ tìm cách lấy lại khi trúng cử, gây ảnh hưởng đến bóng đá. Rốt cuộc không có kết luận nào được đưa ra, và đại hội 8 cũng êm chèo, mát mái cho đến khi một PCT từ chức vì vấn đề riêng.

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Có hay không chuyện mua bán phiếu bầu các kỳ đại hội VFF là vấn đề dân bóng đá vẫn bàn. Nhưng từ sau kỳ đại hội trên, bộ máy lãnh đạo VFF được củng cố ổn định và có tính đoàn kết cao hơn. Nhiệm kỳ vừa qua của VFF, bóng đá Việt Nam đã đạt những thành công rực rỡ bậc nhất trong lịch sử. Kết quả này là cơ sở để giới hâm mộ chờ đợi nhiệm kỳ tới sẽ duy trì sự ổn định, tạo tiền đề cho bứt phá mạnh mẽ hơn.

Những tranh luận gần đây về ứng viên Chủ tịch VFF và các Phó chủ tịch cho thấy sự quan tâm của công chúng cũng như giới hâm mộ đối với đại hội 10. Nó đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm của từng lá phiếu của các tổ chức thành viên, để đảm bảo những người xứng đáng nhất sẽ được chọn vào Thường trực và BCH VFF.

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Bóng đá "gánh" trách nhiệm với niềm vui của cả triệu người hâm mộ Việt Nam

Trong những thời điểm kinh tế-xã hội đối diện nhiều thách thức nhất, bóng đá đã cho thấy khả năng đem lại cảm hứng với cộng đồng, lan toả các giá trị tích cực qua những chiến thắng vang dội. Đó là Thường Châu 2018 gắn với lứa Nguyễn Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng, Đoàn Văn Hậu, đến các chức vô địch liên tiếp ở khu vực Đông Nam Á, HCV SEA Games ngay trên đất Thái...

"Thoả thuận hậu trường không được cao hơn quản lý Nhà nước"

Đây là quan điểm của nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu khi trao đổi với Tiền Phong về đại hội nhiệm kỳ 10 VFF. "Đối với thể thao Việt Nam, cần đặc biệt tránh cách suy nghĩ rằng chỉ cần tìm được một người thật giàu, trao cho người ấy chiếc ghế cao nhất rồi mọi vấn đề sẽ tự nhiên được giải quyết. Thể thao không vận hành bằng một phép màu tài chính. Nó cần hệ thống quản trị tốt, đội ngũ chuyên môn vững vàng, cơ chế giám sát rõ ràng và sự phối hợp có trách nhiệm giữa các tổ chức liên quan"-nhà báo Nguyễn Lưu nhấn mạnh.

Theo nhà báo Nguyễn Lưu, trong hệ thống ấy vai trò lãnh đạo của Nhà nước và sự quản lý theo pháp luật không phải thứ có thể tuỳ tiện gạt sang bên để nhường chỗ cho những thoả thuận hậu trường. Bộ máy lãnh đạo VFF phải được đảm nhiệm bởi những người xứng đáng, thể hiện qua năng lực được chứng minh và thành quả đã tạo ra cũng như trách nhiệm họ sẵn sàng gánh vác.

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VFF khoá 10 sẽ phải gánh trách nhiệm nặng nề với các mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam

Về trách nhiệm của VFF nhiệm kỳ mới, nhà báo Nguyễn Lưu cho rằng vận động tài chính là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên thay vì phụ thuộc vào 1 cá nhân, VFF cần huy động được tối đa nguồn lực xã hội, còn VFF phải là người giữ luật chơi.

"Xã hội hoá là con đường phát triển tất yếu của thể thao đỉnh cao. Nhưng xã hội hoá không đồng nghĩa với việc tư nhân hoá quyền lực bóng đá. Bóng đá Việt Nam cũng cần những doanh nhân, đem tiền, quan hệ và năng lực của mình giúp bóng đá mạnh lên; nhưng hiểu rằng quyền lực cá nhân phải đứng sau luật chơi. VFF vì thế hướng đến nhiệm kỳ mới, câu hỏi không nên là VFF chọn doanh nhân hay chọn quan chức. Câu hỏi phải là: Ai đủ năng lực quản trị bóng đá, ai đủ bản lĩnh giữ luật chơi, ai có thể huy động nguồn lực xã hội mà không để nguồn lực ấy trở thành quyền lực chi phối cuộc chơi?"-nhà báo Nguyễn Lưu nhấn mạnh.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang hướng đến những mục tiêu cao hơn, bộ máy lãnh đạo VFF khoá 10 sẽ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, đặc biệt khi môi trường quốc tế đang nhiều biến động.

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#Đại hội VFF #đội tuyển Việt Nam #Nguyễn Quang Hải #Chủ tịch VFF

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