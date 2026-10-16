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Thể thao

Tay vợt từng vào tốp 1500 thế giới bị cấm thi đấu 24 năm vì bán độ

Nguyễn Khánh

TPO - Stefan Milicevic, tay vợt từng xếp hạng 1.338 thế giới, vừa phải nhận án cấm thi đấu 24 năm và nộp phạt 70.000 USD sau vụ dàn xếp trận đấu gây chấn động làng quần vợt. Tay vợt người Serbia còn bị cáo buộc lôi kéo những đồng nghiệp tham gia bán độ.

Cơ quan Liêm chính quần vợt quốc tế (ITIA) ngày 15/10 ra quyết định cấm thi đấu với Stefan Milicevic trong 24 năm vì những vi phạm nghiêm trọng quy định chống tham nhũng. Án phạt có hiệu lực từ ngày 9/10/2026 và kéo dài đến hết ngày 8/10/2050, thời điểm tay vợt 29 tuổi này sẽ bước sang tuổi 53.

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Stefan Milicevic từng xếp hạng 1.338 thế giới.

Theo kết quả điều tra được ITIA công bố, Milicevic bị cáo buộc đã dàn xếp 6 trận đấu và tìm cách thao túng thêm 6 trận khác trong giai đoạn 2022-2024. Trong số 6 trận bị dàn xếp, tay vợt người Serbia trực tiếp tham gia thi đấu ở 5 trận. Milicevic cũng bị cáo buộc đã tuyển mộ hoặc tìm cách lôi kéo nhiều tay vợt chuyên nghiệp khác vào một mạng lưới tiêu cực, dẫn đến việc những người này tham gia dàn xếp trận đấu.

Milicevic không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện ở các giải đấu lớn. Anh chỉ chơi 11 trận chuyên nghiệp trong giai đoạn 2022-2024, tất cả đều thuộc cấp độ thứ ba trong hệ thống thi đấu quốc tế của quần vợt nam. Thứ hạng đơn nam cao nhất mà tay vợt này từng đạt được là vị trí 1.338 thế giới vào tháng 8/2014.

Cuộc điều tra được ITIA tiến hành trong năm 2026. Cơ quan này cho biết đã tìm cách liên hệ với Milicevic qua nhiều kênh trong 7 lần riêng biệt nhưng không nhận được sự hợp tác từ tay vợt người Serbia.

Ngày 24/9, sau khi hoàn tất điều tra, ITIA gửi thông báo về cáo buộc vi phạm nghiêm trọng đến Milicevic. Tuy nhiên, anh tiếp tục không phản hồi. Theo quy định và hướng dẫn xử phạt của ITIA, án cấm 24 năm cùng khoản tiền phạt 70.000 USD được áp dụng theo cơ chế xử phạt khi người bị cáo buộc không trả lời thông báo vi phạm.

Do Milicevic không phản hồi các cáo buộc, vụ việc không được đưa ra xem xét bởi một cơ quan xét xử độc lập theo quy trình chống tham nhũng. Người phát ngôn của ITIA cho biết thời hạn cấm thi đấu phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi dàn xếp trận đấu và việc lôi kéo những tay vợt khác, chứ không phải hình phạt tăng thêm do Milicevic không hợp tác điều tra.

Trong thời gian chịu án phạt, Milicevic không chỉ bị cấm thi đấu mà còn không được huấn luyện hoặc tham dự bất kỳ sự kiện nào do World Tennis, Hiệp hội Quần vợt nữ (WTA), Hiệp hội Quần vợt nhà nghề nam (ATP), các giải Grand Slam hoặc liên đoàn quần vợt quốc gia tổ chức hay công nhận.

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Năm ngoái, tay vợt Pháp Quentin Folliot cũng bị cấm thi đấu 20 năm.

ITIA chưa công bố danh tính những tay vợt khác liên quan đến mạng lưới của Milicevic cũng như chi tiết từng trận đấu bị thao túng. Vụ việc này là diễn biến mới nhất liên quan đến nạn dàn xếp trận đấu ở những cấp độ thấp của quần vợt chuyên nghiệp thế giới. Tháng 12/2025, tay vợt Pháp Quentin Folliot bị cấm thi đấu 20 năm sau khi bị xác định vi phạm 27 lần quy định chống tham nhũng. Cũng trong tháng đó, VĐV người Trung Quốc Pang Renlong nhận án “treo vợt” 12 năm vì 22 vi phạm trong vòng 5 tháng.

The Athletic

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#quần vợt #bán độ #Milicevic #dàn xếp trận đấu #cấm thi đấu #tham nhũng #quy định chống tham nhũng

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