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Roy Keane: 'Man Utd chẳng khác gì rạp xiếc'

Hương Ly

TPO - Cựu tiền vệ Man Utd thất vọng vì tình cảnh hỗn loạn của CLB cũ, sau phát biểu gây sốc của Lisandro Martinez. Keane nói thẳng Martinez thường xuyên mắc sai lầm và chưa phải trụ cột thật sự của MU.

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"Tôi nghĩ mọi thứ đang phản ánh cụ thể về tình hình của MU, rõ ràng ở đó đang hỗn loạn, chẳng khác gì rạp xiếc. Và khi MU đang trải qua giai đoạn khó khăn, tôi nghĩ một số cầu thủ luôn phải soi gương tự nhìn lại mình trước khi đưa ra tất cả những bình luận đó", Keane nói.

"Tôi không nghĩ đội hình MU có đủ cá tính, đủ bản lĩnh. Và tôi cũng không coi Martinez là cầu thủ trụ cột của MU. Thay vào đó, trong mắt tôi, Licha chỉ là trung vệ thường xuyên mắc sai lầm", Keane đá xoáy trung vệ người Argentina.

Phản ứng gay gắt của Keane bùng lên sau khi Martinez công khai chỉ trích ban lãnh đạo MU. Ngay sau trận thua 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League, Martinez bày tỏ thất vọng về kế hoạch chuyển nhượng ở hè này và đề nghị giới thượng tầng, đặc biệt là Giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox làm việc hiệu quả hơn.

Phát biểu của Licha làm bùng nổ mạng xã hội và truyền thông. Trung vệ người Argentina sau đó đính chính trên mạng xã hội rằng phát ngôn xuất phát từ sự nóng giận nhất thời, song làn sóng tranh cãi không hạ nhiệt. Khi Licha công khai chỉ trích giới thượng tầng MU, làng túc cầu dự đoán tương lai của trung vệ này ở sân Old Trafford coi như khép lại.

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Martinez trong trận đối đầu Atletico.

Ở diễn biến khác, cựu hậu vệ Gary Neville đồng ý với Keane, nhận định Martinez đang trực tiếp công kích các đồng đội xung quanh thay vì tập trung cải thiện màn trình diễn cá nhân, đẩy phòng thay đồ tại Old Trafford lún sâu hơn vào khủng hoảng. Nhiều CĐV quay lưng với tuyển thủ Argentina khi trung vệ này vừa mắc lỗi khiến "Quỷ đỏ" nhận bàn thua và đánh rơi chiến thắng trước Tottenham. Trước đó, chính Licha mắc sai lầm khiến MU thủng lưới và thua tối thiểu Man City.

Theo nguồn tin của ESPN, Jason Wilcox hiện nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ giới chủ MU, đặc biệt là tỷ phú Sir Jim Ratcliffe. Cần nhớ, chính HLV Ruben Amorim đã bị sa thải vào tháng một vừa qua do mối quan hệ đổ vỡ với Wilcox. Khi một chiến lược gia còn bị "bật bãi" vì mâu thuẫn với Wilcox, thì cầu thủ đang có phong độ phập phù và liên tục mắc sai lầm như Licha khó lòng được ban lãnh đạo bảo vệ.

Dự kiến vào ngày mai, khi toàn đội MU trở lại đại bản doanh Carrington tập luyện, Martinez sẽ chính thức nhận thông báo liệu CLB có thực hiện các biện pháp trừng phạt mạnh tay hay không. Hợp đồng của tuyển thủ Argentina tại MU hết hạn sau mùa giải này. "Quỷ đỏ" cân nhắc không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Trong khi đó, báo chí Argentina khẳng định Licha đã xác định ra đi khi dám nói ra lời khó nghe với Wilcox.

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#Man Utd #Roy Keane #Lisandro Martinez #bóng đá #CLB #khủng hoảng #Manchester United #Martinez chỉ trích MU #Licha rời MU

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