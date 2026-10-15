HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam muốn tạo khác biệt ở World Cup

TPO - Trước thềm các đợt tập huấn nước ngoài hướng tới FIFA U17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland cho biết U17 Việt Nam đang hoàn thiện thể lực, chiến thuật và tâm lý thi đấu. Nhà cầm quân người Brazil khẳng định toàn đội quyết tâm thể hiện tốt nhất để tạo dấu ấn ở sân chơi thế giới.

Sau hơn một tháng tập luyện, U17 Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho lần đầu tham dự FIFA U17 World Cup. Bên cạnh việc cải thiện thể lực và hoàn thiện lối chơi qua các trận đấu tập, ban huấn luyện còn chú trọng dinh dưỡng, phục hồi và xây dựng tâm lý cho các cầu thủ trẻ.

Trao đổi với truyền thông chiều 15/10, HLV Cristiano Roland cho biết hai tuần đầu đội tập trung cải thiện sức mạnh và sức bền. Sau đó, các cầu thủ được thử nghiệm những phương án chiến thuật qua một số trận đấu tập. Ông đánh giá đây là bước khởi đầu quan trọng, song đội vẫn còn những trận giao hữu ở nước ngoài để tiếp tục hoàn thiện trước khi bước vào giải.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ đối đầu Bỉ, New Zealand và Mali. HLV Cristiano Roland nhận định đây là bảng đấu có chất lượng chuyên môn cao, với cả ba trận đều là thử thách khó khăn. Ban huấn luyện đã nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu của từng đối thủ và xây dựng phương án phù hợp.

“Điều quan trọng nhất là toàn đội phải tập trung vào từng trận đấu, bắt đầu từ cuộc đối đầu với Bỉ. Chúng tôi sẽ nỗ lực khai thác những điểm có thể tạo lợi thế và hướng tới mục tiêu giành điểm trong từng trận”, ông nói.

Để chuẩn bị cho những trận đấu có cường độ cao, U17 Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc thi đấu ba trận giao hữu, trước khi tiếp tục tập huấn tại UAE rồi di chuyển tới Qatar. Theo HLV Cristiano Roland, những trận đấu này là dịp để kiểm nghiệm khả năng của các cầu thủ trước những đối thủ có trình độ và tốc độ thi đấu phù hợp với yêu cầu ở World Cup.

Công tác chuẩn bị cũng được mở rộng ra ngoài sân cỏ. Ban huấn luyện hướng dẫn cầu thủ về dinh dưỡng, sử dụng các sản phẩm bổ sung phù hợp và chế độ nghỉ ngơi; đồng thời cung cấp thông tin về đối thủ, giúp toàn đội làm quen với các phương án chiến thuật.

Một nội dung khác được HLV Cristiano Roland quan tâm là cách các cầu thủ ứng xử trước những lời khen, chê trên mạng xã hội. Từ trải nghiệm tại VCK U17 châu Á, ông cho rằng các cầu thủ cần giữ sự tập trung, đặc biệt sau những kết quả không như mong muốn.

“Ai cũng thích được khen ngợi, nhưng để nhận được những lời đánh giá tích cực, các cầu thủ phải làm việc nghiêm túc, tập trung trong từng buổi tập và từng trận đấu”, ông chia sẻ. Ban huấn luyện đã trao đổi để các cầu thủ hiểu rõ trách nhiệm của mình, duy trì tinh thần làm việc và không để tác động bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị.

Nói về Nguyễn Lực, cầu thủ được đánh giá có kỹ thuật cá nhân nổi bật, HLV Cristiano Roland ghi nhận năng lực của tiền vệ này nhưng nhấn mạnh đội tuyển còn nhiều cầu thủ có thể tạo đột biến. Theo ông, sự gắn kết và kỷ luật chiến thuật trong cả tấn công lẫn phòng ngự mới là nền tảng để từng cá nhân phát huy đúng thời điểm.

“Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là tinh thần tập thể, sự gắn kết và kỷ luật chiến thuật. Tinh thần đoàn kết và chiến đấu vì tập thể luôn là ưu tiên hàng đầu”, nhà cầm quân người Brazil nói.

Trước câu hỏi về khả năng các đội tuyển châu Á tạo dấu ấn tại World Cup, HLV Cristiano Roland thừa nhận thử thách lần này lớn hơn nhiều so với những gì U17 Việt Nam từng trải qua. Vì vậy, đội cần chuẩn bị đồng thời về thể lực, tâm lý, tinh thần vượt khó và khả năng duy trì sự tập trung.

“Chúng tôi thực sự muốn tạo ra sự khác biệt. Toàn đội đang tập trung làm việc với quyết tâm cao nhất để khi trở về Việt Nam, các cầu thủ có thể khiến người hâm mộ tự hào về những gì mình đã thể hiện”, ông khẳng định.