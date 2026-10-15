Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam muốn tạo khác biệt ở World Cup

Trọng Đạt

TPO - Trước thềm các đợt tập huấn nước ngoài hướng tới FIFA U17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland cho biết U17 Việt Nam đang hoàn thiện thể lực, chiến thuật và tâm lý thi đấu. Nhà cầm quân người Brazil khẳng định toàn đội quyết tâm thể hiện tốt nhất để tạo dấu ấn ở sân chơi thế giới.

2.jpg

Sau hơn một tháng tập luyện, U17 Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho lần đầu tham dự FIFA U17 World Cup. Bên cạnh việc cải thiện thể lực và hoàn thiện lối chơi qua các trận đấu tập, ban huấn luyện còn chú trọng dinh dưỡng, phục hồi và xây dựng tâm lý cho các cầu thủ trẻ.

Trao đổi với truyền thông chiều 15/10, HLV Cristiano Roland cho biết hai tuần đầu đội tập trung cải thiện sức mạnh và sức bền. Sau đó, các cầu thủ được thử nghiệm những phương án chiến thuật qua một số trận đấu tập. Ông đánh giá đây là bước khởi đầu quan trọng, song đội vẫn còn những trận giao hữu ở nước ngoài để tiếp tục hoàn thiện trước khi bước vào giải.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ đối đầu Bỉ, New Zealand và Mali. HLV Cristiano Roland nhận định đây là bảng đấu có chất lượng chuyên môn cao, với cả ba trận đều là thử thách khó khăn. Ban huấn luyện đã nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu của từng đối thủ và xây dựng phương án phù hợp.

“Điều quan trọng nhất là toàn đội phải tập trung vào từng trận đấu, bắt đầu từ cuộc đối đầu với Bỉ. Chúng tôi sẽ nỗ lực khai thác những điểm có thể tạo lợi thế và hướng tới mục tiêu giành điểm trong từng trận”, ông nói.

Để chuẩn bị cho những trận đấu có cường độ cao, U17 Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc thi đấu ba trận giao hữu, trước khi tiếp tục tập huấn tại UAE rồi di chuyển tới Qatar. Theo HLV Cristiano Roland, những trận đấu này là dịp để kiểm nghiệm khả năng của các cầu thủ trước những đối thủ có trình độ và tốc độ thi đấu phù hợp với yêu cầu ở World Cup.

Công tác chuẩn bị cũng được mở rộng ra ngoài sân cỏ. Ban huấn luyện hướng dẫn cầu thủ về dinh dưỡng, sử dụng các sản phẩm bổ sung phù hợp và chế độ nghỉ ngơi; đồng thời cung cấp thông tin về đối thủ, giúp toàn đội làm quen với các phương án chiến thuật.

3.jpg

Một nội dung khác được HLV Cristiano Roland quan tâm là cách các cầu thủ ứng xử trước những lời khen, chê trên mạng xã hội. Từ trải nghiệm tại VCK U17 châu Á, ông cho rằng các cầu thủ cần giữ sự tập trung, đặc biệt sau những kết quả không như mong muốn.

“Ai cũng thích được khen ngợi, nhưng để nhận được những lời đánh giá tích cực, các cầu thủ phải làm việc nghiêm túc, tập trung trong từng buổi tập và từng trận đấu”, ông chia sẻ. Ban huấn luyện đã trao đổi để các cầu thủ hiểu rõ trách nhiệm của mình, duy trì tinh thần làm việc và không để tác động bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị.

Nói về Nguyễn Lực, cầu thủ được đánh giá có kỹ thuật cá nhân nổi bật, HLV Cristiano Roland ghi nhận năng lực của tiền vệ này nhưng nhấn mạnh đội tuyển còn nhiều cầu thủ có thể tạo đột biến. Theo ông, sự gắn kết và kỷ luật chiến thuật trong cả tấn công lẫn phòng ngự mới là nền tảng để từng cá nhân phát huy đúng thời điểm.

“Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là tinh thần tập thể, sự gắn kết và kỷ luật chiến thuật. Tinh thần đoàn kết và chiến đấu vì tập thể luôn là ưu tiên hàng đầu”, nhà cầm quân người Brazil nói.

Trước câu hỏi về khả năng các đội tuyển châu Á tạo dấu ấn tại World Cup, HLV Cristiano Roland thừa nhận thử thách lần này lớn hơn nhiều so với những gì U17 Việt Nam từng trải qua. Vì vậy, đội cần chuẩn bị đồng thời về thể lực, tâm lý, tinh thần vượt khó và khả năng duy trì sự tập trung.

“Chúng tôi thực sự muốn tạo ra sự khác biệt. Toàn đội đang tập trung làm việc với quyết tâm cao nhất để khi trở về Việt Nam, các cầu thủ có thể khiến người hâm mộ tự hào về những gì mình đã thể hiện”, ông khẳng định.

4.png

Xem thêm

#U17 Việt Nam #World Cup #Cristiano Roland #chuẩn bị #đội tuyển

Cùng chuyên mục

Salman bin Ibrahim Al Khalifa.

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

TPO - Asian Cup 2027 đứng trước nguy cơ phải lùi lịch tổ chức sau những diễn biến an ninh phức tạp tại Saudi Arabia. Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã chính thức đề cập khả năng dời giải đấu sang năm 2028, dù khẳng định mọi công tác chuẩn bị hiện vẫn được triển khai theo kế hoạch.

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

TPO - Bóng đá Việt Nam có thể được FIFA hỗ trợ tới 25 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng) trong giai đoạn 2027-2030, cao gấp 2,5 lần mức kinh phí dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, đề xuất tăng ngân sách phát triển bóng đá toàn cầu vẫn cần được thông qua.

Mbappe xô đổ kỷ lục tồn tại hơn 10 năm của Messi

Mbappe xô đổ kỷ lục tồn tại hơn 10 năm của Messi

TPO - Trong trận đấu rực lửa tại thánh địa Stadio Olimpico rạng sáng nay, Kylian Mbappe đã châm ngòi cho màn lội ngược dòng 4-3 ngoạn mục của Real Madrid trước AS Roma. Nhờ đó, anh chính thức khắc tên mình vào biên niên sử của đấu trường danh giá nhất lục địa già.

Haaland lập cú đúp, Man City vẫn thua khó tin khi đón tiếp PSG

Haaland lập cú đúp, Man City vẫn thua khó tin khi đón tiếp PSG

TPO - Sân Etihad vừa chứng kiến một đêm Champions League đỉnh cao khi đương kim vô địch PSG đè bẹp Man City với tỷ số 4-2, qua đó nối dài chuỗi bất bại tại đấu trường châu Âu lên con số 12 và lần đầu tiên trong lịch sử ca khúc khải hoàn ngay tại hiểm địa của Man City.

Barcola lập hat-trick, Liverpool trút giận bằng chiến thắng 6-3 trước LASK Linz

Barcola lập hat-trick, Liverpool trút giận bằng chiến thắng 6-3 trước LASK Linz

TPO - Bradley Barcola ghi hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp, giúp Liverpool đánh bại LASK Linz 6-3 trên sân khách ở vòng bảng Champions League 2026/27. Chiến thắng tưng bừng giúp thầy trò HLV Andoni Iraola nhanh chóng lấy lại tinh thần sau thất bại trước Man City, dù hàng thủ vẫn để lộ những khoảng trống đáng lo ngại.

Nhận định Man City vs PSG, 02h00 ngày 15/10: Đỉnh cao bóng đá châu Âu

Nhận định Man City vs PSG, 02h00 ngày 15/10: Đỉnh cao bóng đá châu Âu

TPO - Nhận định bóng đá Manchester City vs Paris Saint-Germain, League Phase Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bỏ lại sau lưng những rắc rối ngoài sân cỏ, Manchester City hướng đến mục tiêu kéo dài chuỗi trận toàn thắng khi tiếp đón nhà đương kim vô địch PSG tại Etihad.

Đại hội VFF ảnh hưởng thế nào tới V.League và giấc mơ World Cup của bóng đá Việt?

Đại hội VFF ảnh hưởng thế nào tới V.League và giấc mơ World Cup của bóng đá Việt?

TPO - Bộ máy lãnh đạo ổn định, có tầm nhìn gắn với chuyên môn sâu sắc là yêu cầu cần thiết để Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) duy trì chiến lược xuyên suốt, hướng tới mục tiêu nâng tầm giải bóng đá VĐQG, nền tảng để đội tuyển Việt Nam nghĩ tới mục tiêu cấp châu lục và cả World Cup trong tương lai xa.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe