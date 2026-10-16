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Chủ tịch FIFA Infantino gây phẫn nộ

Hương Ly

TPO - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xin lỗi trước Hội đồng quản trị FIFA vì kế hoạch bán 20% cổ phần World Cup. Tuy nhiên, ông từ chối viết văn bản giải trình.

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Tại cuộc họp Hội đồng quản trị FIFA gồm 37 thành viên, kéo dài ba tiếng rưỡi tại Zurich (Thụy Sĩ), Chủ tịch Gianni Infantino lên tiếng xin lỗi vì hành động tự ý thúc đẩy kế hoạch tư nhân hóa bản quyền World Cup, bán 20% cổ phần cho đơn vị thứ 3 trị giá 4,2 tỷ USD.

Dù vậy, ESPN nhấn mạnh thái độ hối lỗi của Infantino không đi kèm bất kỳ văn bản giải trình hay chi tiết tài liệu nào cho những người chỉ trích, đặc biệt là các quan chức FIFA đang có mặt ở cuộc họp mới nhất. Thương vụ bán ít nhất 20% cổ phần cho nhóm nhà đầu tư do Joshua Kushner đứng đầu vốn được Infantino âm thầm tiến hành, bị báo chí phanh phui sau trận chung kết World Cup 2026 chín ngày.

Chủ tịch Infantino cũng giữ im lặng tuyệt đối về vụ lùm xùm liên quan đến chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun và sự can thiệp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái duy nhất từ Infantino và FIFA là thông báo xem xét lại việc tiếp tục trao giải thưởng hòa bình từng được lập ra nhằm vinh danh ông Trump.

Sự lấp lửng của Infantino vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ giới chức bóng đá châu Âu. Bà Debbie Hewitt, Phó Chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh, khẳng định Infantino không đủ tư cách lãnh đạo nếu tiếp tục trốn tránh trả lời các câu hỏi bằng văn bản.

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Bà Debbie Hewitt, người đứng đầu bóng đá Anh công khai đối đầu Infantino.

Tương tự, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức, Bernd Neuendorf, một trong 8 đại diện của UEFA tại Hội đồng, nhấn mạnh tổ chức này đang khẩn thiết cần một người liêm chính nhằm khôi phục danh tiếng. Bất mãn trước sự thiếu minh bạch, UEFA tiếp tục dẫn đầu chiến dịch lật đổ Infantino trước kỳ bầu cử chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm sau.

Họ đã chính thức đệ đơn lên tòa án Mỹ nhằm thu thập chứng cứ cho một vụ kiện hình sự tại Thụy Sĩ, cáo buộc Infantino có hành vi quản lý sai lệch tài chính, sau khi định giá công ty con phụ trách bản quyền thương mại cho FIFA .

Trước đó, tờ The Times bất ngờ phanh phui bê bối mới của Infantino liên quan đến "khoảng thù lao bí mật" hơn 1,7 triệu USD. The Times cáo buộc chủ tịch FIFA nhận khoản lương thứ 2 mà không khai báo với FIFA. Phát ngôn từ FIFA khẳng định vị trí chủ tịch chỉ nhận một đầu thu nhập duy nhất.

Lời xin lỗi của Infantino trong cuộc họp Hội đồng quản trị được cho bao gồm cả việc âm thầm nhận 1,7 triệu USD. Tuy nhiên, Infantino chia sẻ mập mờ, không có văn bản giải trình về toàn bộ vụ việc từ sau World Cup 2026 khiến nhiều quan chức FIFA bất mãn.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đối mặt với nguy cơ bị lật đổ tại cuộc bầu cử vào tháng 3 tới. Theo Telegraph, các nhân vật quyền lực tại châu Âu đang bí mật chuẩn bị đưa ra một ứng cử viên nặng ký nhằm thách thức ông trước hạn chót đề cử vào ngày 18/11. Danh tính của người này hiện được giữ kín tuyệt đối để gây bất ngờ cho phe cánh của Infantino.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), Debbie Hewitt, công khai ủng hộ việc có thêm ứng viên cạnh tranh. Bà nhấn mạnh rằng 211 liên đoàn thành viên FIFA cần có cơ hội bầu chọn dựa trên các tuyên ngôn tranh cử khác nhau để đảm bảo tính dân chủ và công bằng.

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Sóng gió ập tới Infantino sau World Cup 2026.

Vị thế của Infantino từng rất vững chắc nhưng hiện đã lung lay dữ dội sau hàng loạt tranh cãi, điển hình là kế hoạch bán bản quyền World Cup cho quỹ đầu tư tư nhân và bê bối Folarin Balogun. Dù Infantino đang nỗ lực vận động hành lang và củng cố quyền lực tại châu Phi, nhiều lãnh đạo cấp cao vẫn quyết tâm phế truất ông.

Trong khi nhiều đối thủ tiềm năng như Chủ tịch Concacaf Victor Montagliani, Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi hay Chủ tịch LĐBĐ Na Uy Lise Klaveness đã rút lui, giới chuyên môn vẫn đồn đoán về các ứng viên thay thế khác.

Những cái tên đang được nhắc đến bao gồm Chủ tịch LĐBĐ châu Á Sheikh Salman, Hoàng tử Ali của Jordan, cựu HLV Arsenal Arsene Wenger, chủ sở hữu CLB Lyon Michele Kang, và cựu danh thủ Bồ Đào Nha Luís Figo - người từng thẳng thừng kêu gọi Infantino từ chức hồi tháng 8.

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