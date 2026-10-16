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Thể thao

Lisandro Martinez xin lỗi ban lãnh đạo MU, nhận án phạt nội bộ

Nguyễn Khánh

TPO - Lisandro Martinez đã xin lỗi ban lãnh đạo Manchester United sau phát ngôn chỉ trích chính sách chuyển nhượng của CLB. Trung vệ người Argentina được cho là đã nhận án phạt tiền sau cuộc gặp với các lãnh đạo đội bóng và HLV Michael Carrick.

Theo Sky Sports, Lisandro Martinez đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo MU trong ngày 15/10, với sự tham dự của Giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox, Giám đốc điều hành Omar Berrada và HLV Michael Carrick. Cuộc gặp diễn ra sau những phát ngôn gây tranh cãi của trung vệ 28 tuổi liên quan đến chính sách chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford.

Sau cuộc trao đổi, Martinez đăng tải lời xin lỗi trên Instagram. Anh thừa nhận sự thất vọng sau thất bại trước Atletico Madrid đã khiến bản thân lựa chọn thời điểm và cách thức không phù hợp để bày tỏ quan điểm.

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Hậu vệ Lisandro Martinez đã có những phát biểu gây tranh cãi về chính sách chuyển nhượng của MU.

“Cuộc trò chuyện diễn ra rất tích cực, khi chúng tôi có thể trao đổi quan điểm và thẳng thắn nói về những gì xảy ra sau trận đấu hôm thứ Ba. Mọi người đều biết tôi là người giàu cảm xúc và luôn sống hết mình với bóng đá”, Martinez viết. “Thất bại khiến tôi thất vọng và dẫn đến việc bày tỏ cảm xúc vào thời điểm, địa điểm có lẽ không phù hợp. Vì điều đó, tôi muốn gửi lời xin lỗi”.

Trung vệ người Argentina cũng nhấn mạnh MU chỉ có thể đạt được thành công khi tất cả cùng đoàn kết. Anh thừa nhận những phát biểu trước đó không giúp ích cho mục tiêu chung, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ tập trung trở lại vào việc giành chiến thắng.

Sky Sports cũng cho biết lời xin lỗi công khai là quyết định của chính Martinez. Những cuộc trao đổi nội bộ và quyết định kỷ luật sẽ được giữ kín giữa cầu thủ với CLB. Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết Martinez được cho là đã bị phạt tiền sau vụ việc.

Động thái trên đánh dấu bước chuyển đáng kể so với tuyên bố được Martinez đưa ra hôm 14/10. Khi đó, anh mới chỉ giải thích rằng những phát biểu gây tranh cãi xuất phát từ sự tức giận và thất vọng, nhưng chưa trực tiếp xin lỗi ban lãnh đạo MU.

Tranh cãi bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn sau trận MU thua Atletico Madrid 0-2 tại Champions League hôm 13/10. Martinez công khai bày tỏ sự không hài lòng với mức độ đầu tư của đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, đồng thời nhắm đến Jason Wilcox khi cho rằng Giám đốc Kỹ thuật MU cần làm tốt hơn công việc của mình.

Phát biểu này đặt Martinez vào thế đối đầu trực tiếp với bộ phận lãnh đạo phụ trách chuyên môn và chuyển nhượng. Dù vậy, Sky Sports cho biết MU hiện xem vụ việc đã khép lại và chuyển sự tập trung sang trận đấu với Leeds vào Chủ nhật (18/10).

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Những phát biểu của Martinez hướng sự công kích chủ yếu tới Giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox.

Vụ việc xảy ra trong giai đoạn MU chịu nhiều sức ép sau khởi đầu mùa giải không như mong đợi. Theo The Guardian, đội bóng chỉ giành được 6 điểm sau 6 trận tại Premier League, thành tích tệ nhất của CLB ở giai đoạn này kể từ năm 1986. Thầy trò HLV Michael Carrick cũng đã bị Brighton loại khỏi Carabao Cup.

Lời xin lỗi cùng án phạt tiền được cho là khép lại tranh cãi trước mắt, nhưng chưa đồng nghĩa tương lai của Martinez tại Old Trafford đã được bảo đảm. Theo Sky Sports, MU đang cân nhắc bổ sung trung vệ và hậu vệ trái trong những kỳ chuyển nhượng tới.

Hợp đồng hiện tại của tuyển thủ Argentina sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau, và dù đội bóng có điều khoản cho phép gia hạn thêm một năm, vẫn chưa có gì đảm bảo Martinez sẽ ở lại Old Trafford đến lúc ấy.

Sky Sports

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#Lisandro Martinez #Manchester United #xin lỗi #án phạt #Chuyển nhượng #Premier League

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