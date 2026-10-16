HAGL của bầu Đức sẽ chống chọi Ninh Bình bằng cách nào?

TPO - Cán cân lực lượng đang nghiêng hẳn về phía Ninh Bình đang chơi cực hay dưới sự dẫn dắt của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, trong khi HAGL đang trầy trật ở khu vực đáy bảng xếp hạng.

Ninh Bình là ứng viên vô địch V.League mùa giải 2026/27

Trở về từ đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, Nguyễn Hoàng Đức lập tức cho thấy vai trò đầu tàu của mình ở Ninh Bình với bàn thắng phá lưới Thép Xanh Nam Định trong cuộc đối đầu vòng 2. Đáng tiếc đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm không bảo toàn được thành quả khi để Nam Định gỡ hoà ở phút 73, chấp nhận chia điểm với tỷ số chung cuộc 1-1.

Kết quả này khiến Ninh Bình tạm rơi xuống vị trí thứ 2 với 7 điểm, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 2 điểm.

Trong khi Ninh Bình mở đầu thuận lợi ở LPBank V.League 2026/27, HAGL của bầu Đức tiếp tục thể hiện sự bất ổn với chỉ 3 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên. Đội bóng phố núi tạm thời đứng vị trí thứ 12, trên CLB Hà Nội và Trường Tươi Đồng Nai.

Chuyến làm khách tại Ninh Bình của HAGL ở vòng 4 sắp tới được dự báo "lành ít dữ nhiều" khi đuối cả về thế và lực so với đối thủ. Ninh Bình sở hữu dàn sao chất lượng với những cái tên như Hoàng Đức hay Nguyễn Tài Lộc đang có phong độ ổn định. Ngược lại, HAGL có ít sự tăng cường đủ mạnh cho mùa giải năm nay.

Với Ninh Bình, chức vô địch V.League là mục tiêu cần hướng đến nên gặp HAGL là cơ hội tốt để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm "bỏ túi" đủ 3 điểm, qua đó duy trì cuộc đua với Công an Hà Nội, Thể Công Viettel hay Nam Định. Một thế trận lấn lướt hoàn toàn là kịch bản dễ dự báo có thể xảy ra khi 2 đội gặp nhau chiều 18/10 này.

Trận đấu giữa Ninh Bình và HAGL cũng hứa hẹn thú vị khi đôi bên có mối duyên khá đặc biệt. Dụng Quang Nho, Quốc Việt hay Bảo Toàn sẽ có dịp gặp lại những đồng đội cũ ở phố núi, trong khi HLV Vũ Tiến Thành từng đảm nhiệm vị trí ở cả 2 đội bóng.

Ông Thành đã có thời điểm được bầu Đức và bầu Thuỵ cùng thống nhất bổ nhiệm vào vị trí GĐKT ở HAGL trước khi có một thời gian cầm quân ở Ninh Bình. Cho dù kết quả theo hướng nào, trận đấu sẽ là bữa tiệc hấp dẫn với các CĐV.