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Ronaldo âm thầm giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha?

Đặng Lai

TPO - Tương lai của Cristiano Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha đang đứng trước bờ vực khép lại sau rạn nứt nghiêm trọng giữa anh và ban huấn luyện. Vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí sẽ là dấu chấm hết cho tương lai của CR7 trong màu áo Seleccao.

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Ở tuổi 41, siêu sao kỳ cựu này đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt trong đợt hội quân gần nhất khi quyết định rời khỏi đại bản doanh đội tuyển quốc gia. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc anh cho rằng HLV Jorge Jesus đã thất hứa với mình tới 2 lần khiến anh rời tuyển.

Hành động tự ý này khiến Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha lập tức áp dụng biện pháp kỷ luật, ban hành lệnh đình chỉ thi đấu tạm thời đối với tiền đạo mang áo số 7 cho tới khi hoàn tất quá trình điều tra nội bộ. Dự kiến, Ronaldo sẽ bị cấm thi đấu trên tuyển tối đa 6 tháng.

Trước biến cố ồn ào, chị gái của Ronaldo là Elma Aveiro đã chia sẻ thẳng thắn với giới truyền thông khi tham dự một sự kiện tại Lisbon. Cô nhận định về khả năng Ronaldo tiếp tục khoác áo Seleccao là không cao.

"Khả năng là 'không' cao hơn là 'có'. Tôi nghĩ cả hai (Ronaldo và HLV Jorge Jesus) đều cảm thấy tổn thương. Đó là tình huống mà họ đang trải qua chứ không phải tôi, tôi chỉ nói thay với tư cách là chị gái của cậu ấy. Tôi nghĩ mọi chuyện hiện đang bế tắc, phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", Elma nói.

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Bất đồng sâu sắc giữa chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này và HLV Jesus dường như đã vượt qua ranh giới của một cuộc tranh cãi chuyên môn thông thường. Khi báo chí đặt câu hỏi về viễn cảnh hai người có thể hòa giải để hướng tới mục tiêu chung, Elma không giấu được cảm giác thất vọng.

"Tôi cũng không biết nữa, chuyện này rất phức tạp. Khi bị phản bội, rất khó để mọi thứ trở lại như xưa. Cảm xúc lúc này của tôi là buồn bã, vì thật đáng tiếc khi người Bồ Đào Nha đã quên hết những gì em tôi từng cống hiến, rồi quay sang cho rằng bây giờ nó nên làm khác đi. Tôi không còn lời nào để nói. Thật đau lòng khi chứng kiến em trai mình phải chịu tổn thương vì chuyện này; nó là người ít đáng phải nhận lấy điều đó nhất".

Qua phát biểu của Elma, có thể hiểu Ronaldo sẽ đặt dấu chấm hết cho chặng đường hơn 2 thập kỷ cống hiến đầy vinh quang của anh trong màu áo Bồ Đào Nha. Trong khi đó, tập thể của HLV Jesus cũng đang chứng tỏ họ vẫn giành kết quả tốt mà không cần anh. Minh chứng là 2 trận gần nhất khi không sử dụng Ronaldo, Seleccao thắng cả 2 và thắng rất thuyết phục.

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#Ronaldo #Bồ Đào Nha #Huấn luyện viên #tranh cãi #bóng đá #chấn thương #đội tuyển

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