AFC công bố đề cử giải thưởng thường niên, VFF góp mặt ở hạng mục ‘Kim cương’

TPO - Danh sách đề cử AFC Awards Bangkok 2026 quy tụ những gương mặt nổi bật của bóng đá châu Á, trong đó Lee Kang-in đứng trước cơ hội bảo vệ danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất châu Á thi đấu ở nước ngoài. VFF cũng góp mặt trong danh sách đề cử dành cho các liên đoàn thành viên.

VFF được đề cử ở hạng mục “Kim cương”

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ngày 16/10 công bố danh sách đề cử cho 19 hạng mục tại AFC Awards Bangkok 2026, lễ trao giải thường niên dự kiến diễn ra vào ngày 19/11 tại Thái Lan. Bên cạnh tâm điểm cuộc đua giữa những ngôi sao đã khẳng định vị thế ở cấp độ đội tuyển quốc gia và CLB tại châu Á, còn có sự hiện diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ở một hạng mục dành cho các liên đoàn thành viên.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (giữa) cùng Phó Chủ tịch Trần Anh Tú và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú tại Đại hội AFC.

Theo thông báo của AFC, đây là lần thứ 30 lễ trao giải được tổ chức. Sự kiện năm nay trở lại Bangkok lần đầu tiên kể từ năm 2017, với Nhà hát Aksra Theatre King Power tiếp tục là địa điểm đăng cai. Tên gọi AFC Awards Bangkok 2026 vì thế gắn với địa điểm tổ chức, tương tự AFC Awards Riyadh 2025 diễn ra tại Saudi Arabia năm ngoái.

Trong danh sách 19 hạng mục vừa công bố, bóng đá Việt Nam có sự hiện diện của VFF tại hạng mục Liên đoàn thành viên AFC của năm, với đề cử Kim cương. Ba ứng viên ở hạng mục đề cử này gồm Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA), Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Kim cương là một trong 4 cấp độ vinh danh dành cho các liên đoàn thành viên, bên cạnh Bạch kim, Vàng và Hồng ngọc.

Lee Kang-in hướng tới danh hiệu thứ hai liên tiếp

Trong các giải thưởng cá nhân, hạng mục Cầu thủ nam xuất sắc nhất châu Á thi đấu ở nước ngoài sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa Lee Kang-in, người đồng hương Hwang In-beom và tuyển thủ Nhật Bản Ayase Ueda. Đây là danh hiệu dành cho cầu thủ thuộc một liên đoàn thành viên AFC nhưng thi đấu bên ngoài châu Á, nhằm ghi nhận những màn trình diễn nổi bật ở môi trường bóng đá quốc tế.

Lee Kang-in từng giành giải thưởng này tại AFC Awards Riyadh 2025 sau mùa giải thành công cùng PSG. Tiền vệ người Hàn Quốc góp mặt trong đội hình PSG vô địch Champions League và Ligue 1 mùa 2025/26, trước khi chuyển sang Atletico Madrid ở mùa giải 2026/27. Anh đang hướng tới danh hiệu thứ hai liên tiếp, qua đó tiếp tục nối dài thành tích của bóng đá Hàn Quốc ở hạng mục này.

Đối thủ đáng chú ý của Lee Kang-in là Hwang In-beom, người chuyển từ Feyenoord sang Porto trước mùa giải 2026/27. Tiền vệ này cũng để lại dấu ấn tại World Cup 2026 khi ghi một bàn và có một kiến tạo trong chiến thắng 2-1 của Hàn Quốc trước CH Séc ở trận mở màn vòng bảng.

Lee Kang-in (trái) sẽ phải cạnh tranh với đồng hương Hwang In-beom (phải) ở hạng mục Cầu thủ nam xuất sắc nhất châu Á thi đấu ở nước ngoài.

Trong khi đó, Ayase Ueda từng thi đấu cho Feyenoord trước khi chuyển tới Lille. Tiền đạo người Nhật Bản đã ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo cho đội bóng Hà Lan trước khi gia nhập CLB Pháp và cũng nhanh chóng để lại dấu ấn với 2 bàn, 1 kiến tạo sau 6 trận cho Lille trên mọi đấu trường. Sự hiện diện của ba cầu thủ đến từ hai nền bóng đá hàng đầu châu Á khiến hạng mục này trở thành một trong những cuộc cạnh tranh hấp dẫn nhất tại lễ trao giải năm nay.

Ở giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất châu Á, ba ứng viên là Alireza Beiranvand của Iran, Feras Al Brikan của Saudi Arabia và Salem Al Dawsari, đương kim chủ nhân danh hiệu. Al Brikan lần đầu được đề cử sau khi ghi bàn quyết định trong trận chung kết AFC Champions League Elite 2025/26, giúp Al Ahli Saudi bảo vệ thành công chức vô địch. Trong khi đó, Al Dawsari hướng tới lần thứ ba giành giải, sau các năm 2022 và 2025.

Đối với hạng mục Cầu thủ nữ xuất sắc nhất châu Á, Holly McNamara của Australia, Kim Kyong Yong của Triều Tiên và Kim Hye-ri của Hàn Quốc là ba ứng viên. Kim Kyong Yong gây chú ý khi ghi bàn trong cả 4 trận cuối của Naegohyang Women’s FC tại AFC Women’s Champions League 2025/26, bao gồm bàn thắng duy nhất ở chung kết.

AFC Awards Bangkok 2026 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/11 theo giờ địa phương, tức giờ Việt Nam, tại Bangkok. Người hâm mộ có thể theo dõi lễ trao giải thông qua kênh YouTube chính thức của AFC và các nền tảng số của tổ chức này.