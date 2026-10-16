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Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất: Cơ hội cuối cùng cho Michael Carrick?

Hương Ly

TPO - Thầy trò HLV Carrick làm khách đến sân Leeds United ở vòng 7 Ngoại hạng Anh mùa này. Chiếc ghế của Carrick sẽ rung lắc dữ dội nếu "Quỷ đỏ" không thắng ở trận này.

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Sân cỏ Ngoại hạng Anh trở lại vào cuối tuần này với trận khai màn Everton đối đầu Chelsea. Thầy trò HLV Xabi Alonso quyết tâm đánh bại Everton và chiếm lấy vị trí thứ 5 của đối thủ. Tuy nhiên, khi chơi trên sân nhà, Everton chưa bao giờ dễ bị bắt nạt. Đoàn quân của HLV David Moyes vẫn giữ mạch bất bại trong 5 trận gần nhất và họ sẵn sàng nghênh chiến "The Blues".

Tâm điểm của vòng đấu đổ dồn vào cặp trận Leeds và MU, nơi mà lằn ranh "sinh tử" của HLV Carrick có thể là kết quả của trận này. Carrick phải cùng học trò đánh bại Leeds, đây là mục tiêu duy nhất. Ngược lại, "Quỷ đỏ" rơi xuống tận đáy nếu thất bại, thậm chí giành một điểm cũng không đủ trong bối cảnh này.

Phòng thay đồ MU hỗn loạn vì phát biểu của Lisandro Martinez, nhắm thẳng vào Giám đốc Bóng đá Wilcox. Trong tình cảnh phong độ bất ổn, nhiều trụ cột chấn thương và bị tác động tâm lý nặng nề vì phát biểu của Martinez, MU dễ sẩy chân trên sân của Leeds - những người vốn thể hiện phong độ tốt trên sân nhà từ đầu mùa.

Man City tiếp đón Ipswich Town trên sân nhà. Thầy trò HLV Enzo Maresca có cơ hội tốt để "trút giận", sau khi thua PSG 2-4 tại Champions League. Một chiến thắng trước Ipswich giúp Man City nối dài mạch trận toàn thắng và xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Vòng này, Arsenal làm khách trên sân đối thủ khó chịu là Nottingham Forest, do đó Man City càng có động lực để thắng Ipswich Town trước khi đợi Arsenal sẩy chân.

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Man City sẽ tiếp tục thống trị đỉnh bảng.

Liverpool cũng khao khát tìm lại cảm giác chiến thắng sau khi thua cay đắng Man City 0-2 ở trận "super sunday" của vòng đấu trước. Dù vậy, chơi trên sân Brentford - chuyên gia gạt giò ông lớn ở nhiều mùa giải gần đây - là thử thách không dễ cho thầy trò Iraola.

Ở cặp đấu đáng chú ý còn lại, Tottenham trở về sân nhà tiếp đón Coventry. Thầy trò HLV De Zerbi giành lại một điểm trên sân của MU ở vòng trước. Song, kết quả đó chưa đủ để "Gà trống" thoát khỏi vị trí nguy hiểm. De Zerbi đang rơi vào tình cảnh tương tự Carrick khi tương lai chỉ còn được tính bằng trận. Nếu Tottenham không thắng Coventry, De Zerbi không còn lý do để bào chữa cho phong độ bết bát của CLB.

Trận đấu cân tài nhất, hấp dẫn nhất vòng này là cuộc đối đầu giữa Newcastle và Aston Villa. Cả 2 CLB đều cần chiến thắng để cải thiện thứ hạng. Newcastle có lợi thế sân nhà, trong khi Aston Villa sở hữu lực lượng tốt hơn.

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Lịch thi đấu chi tiết vòng 7.

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