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Thể thao

Đội trưởng Chelsea nghỉ hết lượt đi vì chấn thương đầu gối

Nguyễn Khánh

TPO - Chelsea xác nhận Reece James đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối thành công hôm 16/10, sau khi dính chấn thương trong một buổi tập tuần trước. Hậu vệ 26 tuổi dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng, đồng nghĩa với việc anh khó có thể trở lại trước năm 2027.

Chấn thương xảy ra trước trận Chelsea thắng Bournemouth 5-1 trên sân Stamford Bridge. James đã phải nghỉ trận này để trải qua các cuộc kiểm tra y tế. Kết quả đánh giá cho thấy phẫu thuật là phương án cần thiết, dù CLB mô tả đây là một ca can thiệp nhỏ.

Sự vắng mặt của đội trưởng người Anh là tổn thất đáng kể với HLV Xabi Alonso, nhất là khi Chelsea chuẩn bị bước vào chuỗi trận khó khăn tại Premier League. Đội bóng thành London sẽ không có sự phục vụ của James trong các cuộc đối đầu với Tottenham, Man United và Liverpool trên sân nhà, cũng như chuyến làm khách trước Man City.

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Một lần nữa, chấn thương lại làm gián đoạn sự nghiệp của James.

Chelsea hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League. Cuối tuần này, họ làm khách trên sân Everton, trong trận đấu mà James tiếp tục vắng mặt. Ban huấn luyện The Blues sẽ phải tính toán phương án nhân sự cho hành lang phải trong bối cảnh đội trưởng chưa thể trở lại tập luyện.

Phát biểu về thời gian hồi phục của James, Alonso thừa nhận Chelsea chưa thể xác định chính xác ngày hậu vệ này tái xuất. “Chắc chắn cậu ấy sẽ phải nghỉ vài tuần. Đây không phải chấn thương chỉ khiến cậu ấy vắng mặt hai hoặc ba tuần, mà sẽ lâu hơn”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết.

Alonso cũng nhấn mạnh đội bóng cần ưu tiên quá trình hồi phục thay vì thúc ép James trở lại sớm. “Trước hay sau Giáng sinh, thời gian sẽ trả lời. Điều quan trọng là mọi thứ phải được thực hiện đúng cách, để cậu ấy cảm thấy ổn và đầu gối ở trong tình trạng tốt nhất”, ông nói.

Với James, chấn thương lần này tiếp tục là một trở ngại đối với hậu vệ trưởng thành từ học viện Chelsea, người từng nhiều lần bị gián đoạn sự nghiệp bởi các vấn đề thể lực. Mùa trước, James có mùa giải tương đối ít bị gián đoạn bởi chấn thương, với 29 lần ra sân tại Premier League, nhiều nhất kể từ mùa 2020-2021.

Phong độ đó giúp hậu vệ này được triệu tập vào đội tuyển Anh dự World Cup. Tuy nhiên, anh sau đó gặp chấn thương gân kheo tại giải đấu, bỏ lỡ 3 trận trước khi trở lại đá chính ở bán kết, nơi Anh thất bại trước Argentina.

Mùa này, James đã có 6 lần ra sân cho Chelsea, trong đó có 3 trận đá chính tại Premier League. Hồi tháng 3, anh ký hợp đồng mới có thời hạn 6 năm với đội chủ sân Stamford Bridge, một “phần thưởng” cho thấy vai trò quan trọng của hậu vệ này trong kế hoạch dài hạn của CLB.

Chấn thương mới nhất cũng đặt ra câu hỏi về khả năng bổ sung nhân sự của Chelsea ở kỳ chuyển nhượng tháng 1. Tuy nhiên, Alonso khẳng định tình hình của đội trưởng không làm thay đổi kế hoạch chuyển nhượng mùa đông, bởi ông kỳ vọng James có thể trở lại vào khoảng thời gian đó, dù chưa xác định được mốc cụ thể. “Hơn nữa, chúng tôi vẫn có một đội hình đủ sức đối phó với những chấn thương”, HLV người Tây Ban Nha nói thêm.

Sky Sports

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#Chelsea #Reece James #chấn thương #đầu gối #bóng đá #lượt đi

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