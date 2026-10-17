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Nhận định Everton vs Chelsea, 18h30 ngày 17/10: Giải mã hiện tượng

Kiều Khanh

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs Chelsea, Vòng 7 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chelsea vừa tìm lại niềm vui chiến thắng bằng màn trình diễn bùng nổ, nhưng liệu thầy trò HLV Xabi Alonso có thể duy trì đà hưng phấn khi phải làm khách trước Everton vẫn chưa biết mùi thất bại tại Ngoại hạng Anh mùa này?

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Nhận định Everton vs Chelsea

Sau 6 trận tại giải đấu cao nhất nước Anh, Everton giành được 2 chiến thắng và 4 trận hòa. Thành tích này giúp thầy trò HLV David Moyes có vị trí trong nhóm đầu bảng xếp hạng. Điểm đáng ghi nhận ở Everton là khả năng hạn chế sức tấn công của đối phương. Đội chủ sân Hill Dickinson mới để lọt lưới 5 bàn sau 6 vòng đấu. Tuy nhiên, trận hòa 2-2 trước Hull City ở vòng gần nhất cũng bộc lộ một số vấn đề. Việc đánh rơi chiến thắng trước đối thủ mới lên hạng là lời nhắc nhở rằng sự tập trung trong suốt 90 phút vẫn đóng vai trò quyết định nếu Everton muốn tiếp tục cạnh tranh với những đội bóng mạnh.

Ở phía đối diện, Chelsea vừa có chiến thắng 5-1 trước Bournemouth, qua đó chấm dứt chuỗi ba trận không thắng tại Ngoại hạng Anh, giải tỏa áp lực sau giai đoạn kết quả không như kỳ vọng. Dù vậy, chiến thắng trước Bournemouth chưa đủ để xóa bỏ hoàn toàn những lo ngại về đội bóng của Xabi Alonso. Chelsea đã ghi tới 15 bàn sau 6 vòng đấu, nhưng nhận 13 bàn thua.

Đáng chú ý, Chelsea đã trải qua chuỗi 22 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh. Đây là vấn đề mà ban huấn luyện cần sớm giải quyết nếu muốn duy trì sự ổn định trong cuộc đua đường dài. Trước một Everton có khả năng tận dụng những tình huống bóng hai và phản công trực diện, chỉ một sai sót trong khâu tổ chức cũng có thể khiến đội khách phải trả giá.

Xét về danh tiếng và chất lượng đội hình, Chelsea vẫn được đánh giá cao nhờ sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, những chuyến làm khách đến Merseyside thường không đem lại cảm giác dễ chịu cho đại diện London. Trong các cuộc chạm trán gần đây trên sân nhà, Everton nhiều lần gây khó khăn cho Chelsea bằng lối chơi quyết liệt, áp sát và tận dụng tốt những thời điểm đối thủ mất tập trung. Đáng chú ý, Everton từng đánh bại Chelsea với tỷ số 3-0 trong lần gặp nhau gần nhất tại Hill Dickinson vào tháng 3/2026. Kết quả ấy chắc chắn sẽ giúp đội chủ nhà thêm tự tin trước màn tái đấu.

Tất nhiên, những con số trong quá khứ không quyết định kết quả của cuộc đối đầu sắp tới. Chelsea vừa thể hiện khả năng tấn công ấn tượng trước Bournemouth và có thể mang đến diện mạo khác so với những lần thất bại trước Everton. Tuy nhiên, đội khách sẽ cần giữ được sự kiên nhẫn, tránh nóng vội khi gặp phải hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ.

Về phía Everton, mục tiêu nhiều khả năng là duy trì thế trận cân bằng trong giai đoạn đầu, sau đó khai thác khoảng trống khi Chelsea đẩy cao đội hình. Nhìn tổng thể, Chelsea có thể tạo ra nhiều sức ép nhờ chất lượng nhân sự và sự hưng phấn sau chiến thắng đậm. Dù vậy, phong độ ổn định của Everton cùng lợi thế sân nhà khiến chuyến đi này tiềm ẩn không ít rủi ro. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự, The Blues hoàn toàn có thể đánh mất điểm số.

Phong độ, lịch sử đối đầu Everton vs Chelsea

Phong độ của Everton trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Everton trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Chelsea trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Chelsea trong 5 trận đấu gần nhất.
Thành tích đối đầu giữa Everton và Chelsea trong 5 lần gần nhất.
Thành tích đối đầu giữa Everton và Chelsea trong 5 lần gần nhất.

Thông tin lực lượng Everton vs Chelsea

Bên phía Everton, Vitalii Mykolenko bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Chelsea thiếu Jamie Gittens vì chấn thương mắt cá chân. Reece James và Emmanuel Emegha bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Everton vs Chelsea

Everton: Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Keane, Branthwaite; Garner, Armstrong; Brennan Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Chelsea: Emiliano Martinez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Pedro Neto, Henderson, Caicedo, Chavarria; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

Dự đoán tỷ số Everton 2-2 Chelsea

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