Môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có gì đáng chú ý?

TPO - Giải Vô địch Golf Quốc gia được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc đồng nghĩa với việc các golfer bước vào sân với hai mục tiêu song hành: cạnh tranh danh hiệu Vô địch Quốc gia danh giá và đóng góp vào thành tích của đoàn ở kỳ Đại hội 4 năm mới tổ chức một lần.

Sân Vinpearl Golf Léman, TP.HCM.

Golf sẽ trở lại chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc sau bốn năm, với sáu ngày tranh tài dự kiến từ 23 - 28/11 tại Vinpearl Golf Léman, TP.HCM. Điểm đáng chú ý ở kỳ Đại hội lần thứ X là Giải Vô địch Golf Quốc gia được tổ chức ngay trong chương trình thi đấu, khiến cuộc đua tranh đồng thời quyết định danh hiệu Vô địch Quốc gia và thành tích huy chương của các đoàn.

Sự kết hợp này tạo nên khác biệt so với năm 2022, khi Giải Vô địch Golf Quốc gia - Cúp VinFast và môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc được tổ chức riêng biệt. Giải Vô địch Golf Quốc gia diễn ra trước, từ ngày 19 đến 24/4 tại Vinpearl Golf Hải Phòng, với bốn vòng đấu và chỉ xác định các danh hiệu cá nhân.

Đến tháng 12, môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX mới tranh tài từ ngày 13 đến 16/12 trên sân Tuần Châu, Quảng Ninh. Ở sân chơi này, các golfer cạnh tranh huy chương cá nhân, đồng thời đóng góp quan trọng cho huy chương đồng đội của các đoàn.

Theo điều lệ, môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 có bốn nội dung: đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Mỗi đoàn được đăng ký tối đa bốn golfer nam và ba golfer nữ trong danh sách chính thức.

Ở nội dung cá nhân, các vận động viên thi đấu ba vòng 18 hố, tổng cộng 54 hố, theo thể thức đấu gậy và không áp dụng điểm chấp. Golfer có tổng số gậy gross thấp nhất giành chiến thắng. Nếu có hai hoặc nhiều vận động viên bằng điểm ở vị trí tranh huy chương, họ sẽ thi đấu hố phụ để phân định thứ hạng.

Kết quả cá nhân sau 54 hố còn là căn cứ xếp hạt giống cho nội dung đồng đội. Ở bảng nam, thành tích của ba golfer tốt nhất mỗi đoàn được tính; ở bảng nữ, kết quả của hai golfer có thành tích cao nhất được sử dụng. Tám đội dẫn đầu giành quyền vào vòng đấu đồng đội, thi đấu loại trực tiếp theo thể thức match play. Mỗi cặp nam gồm ba trận đơn, còn mỗi cặp nữ có hai trận đơn. Một trận thắng được tính một điểm, hòa được 0,5 điểm và thua không có điểm.

Thể thức này đòi hỏi các đoàn tính toán lực lượng trong suốt giải. Kết quả ở vòng đấu gậy vừa ảnh hưởng tới cơ hội tranh huy chương cá nhân, vừa quyết định thứ hạng hạt giống của đội trước khi bước vào các trận đối kháng. Vì vậy, bên cạnh phong độ của những golfer dẫn đầu, chiều sâu đội hình và cách phân bổ lực lượng cũng có thể đóng vai trò quan trọng.

Ở kỳ Đại hội gần nhất, năm 2022, hơn 60 golfer thuộc 11 đơn vị tham dự môn golf. Hà Nội dẫn đầu với hai HCV, hai HCB và hai HCĐ; Hải Phòng xếp thứ hai, còn Quảng Ninh đứng thứ ba.

Nội dung cá nhân nam diễn kịch tính khi ba VĐV Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Quang Trí và Đỗ Hồng Giang có tổng điểm là 149 gậy sau 2 ngày thi đấu và phải bước vào trận playoff để xác định chủ nhân HCV. Qua 2 lần playoff kịch tích tại hố số 18, ngôi vị chiến thắng đã thuộc về Đỗ Hồng Giang của đoàn Quảng Ninh. Hai VĐV của Đoàn Hà Nội là Quang Trí và Anh Minh thì lần lượt đạt HCB và HCĐ.

Theo lịch dự kiến, ngày 23/11 dành cho vòng tập và họp kỹ thuật. Vòng một và vòng hai nội dung cá nhân diễn ra trong hai ngày tiếp theo, trước khi vòng cuối ngày 26/11 xác định các nhà vô địch đơn nam, đơn nữ. Ngày 27/11, các đội thi đấu tứ kết và bán kết. Hai trận tranh huy chương đồng và vàng vào ngày 28/11 sẽ khép lại môn golf tại Đại hội.