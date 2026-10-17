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Nhận định Hà Tĩnh vs SLNA, 18h00 ngày 17/10: Derby khó phân thắng bại

Nguyễn Khánh

TPO - Nhận định bóng đá Hà Tĩnh vs SLNA, 18h00 ngày 17/10, vòng 4 LPBank V.League 2026/27 – thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cùng có khởi đầu tích cực, Hà Tĩnh và SLNA đều có lý do để hướng đến chiến thắng trong trận derby Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, có nhiều cơ sở để tin rằng cuộc đối đầu này sẽ khó phân định thắng thua.

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Nhận định trước trận Hà Tĩnh vs SLNA

Đã khá lâu rồi, trận derby Nghệ Tĩnh mới lại được người hâm mộ Nghệ An và Hà Tĩnh háo hức chờ đợi như lúc này. Bởi đây là mùa bóng mà cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An đều đang có màn khởi đầu tốt tại LP Bank V.League 2026/27.

Sau 3 vòng đấu, SLNA đang là một trong những đội bóng gây chú ý nhất giải. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn giành 7 điểm, vẫn bất bại với hai chiến thắng và một trận hòa, qua đó đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Đây là một thành tích rất đáng khích lệ nếu nhìn vào việc cùng thời điểm sau vòng 3 của V.League năm ngoái, SLNA đang lóp ngóp tận thứ 10 trên bảng xếp hạng với chỉ duy nhất 1 chiến thắng và 2 thất bại.

Trên hành trình khởi đầu mùa giải năm nay, đội bóng xứ Nghệ từng đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 4-1 và cầm hòa Công an TP.HCM 1-1. Bên cạnh thành tích tại V.League, SLNA còn đánh bại Lâm Đồng 2-0 ở Cúp Quốc gia. Những kết quả này phản ánh tâm lý tích cực đang lan tỏa nơi đội bóng sau khi được chuyển giao cho nhà tài trợ mới, cũng như cho thấy niềm tin ngày càng vững chắc vào HLV Văn Sỹ Sơn.

Chuyến làm khách tại Hà Tĩnh là cơ hội để SLNA tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm đầu. Nếu giành chiến thắng, đội bóng xứ Nghệ sẽ có 10 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, vượt qua Công an Hà Nội, đội đang có 9 điểm nhưng sẽ ra sân sau SLNA một ngày.

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SLNA đang bay cao với 3 trận bất bại và giành được 7 điểm sau 3 vòng đầu của V.League 2026/27.

Tuy nhiên, chủ nhà Hà Tĩnh cũng đang có phong độ tốt không kém SLNA. Đội bóng núi Hồng trở về sân nhà với sự tự tin sau chiến thắng 3-1 trước Thể Công Viettel ở vòng đấu gần nhất. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Phan Như Thuật có thêm động lực mạnh mẽ để bước vào trận derby với SLNA.

Sau 3 vòng đấu, Hà Tĩnh giành được 6 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng LP Bank V.League 2026/27. Khoảng cách với nhóm 3 đội dẫn đầu, bao gồm chính SLNA chưa lớn, vì vậy một chiến thắng ở trận derby có thể giúp Hà Tĩnh vượt lên đối thủ, có thể là chen chân vào Top 3 hay thậm chí áp sát đội đầu bảng Công an Hà Nội.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Tĩnh vs SLNA

Xét về lịch sử, Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn mỗi khi chạm trán SLNA. Trong 12 lần đối đầu kể từ năm 2020, đội bóng núi Hồng chỉ giành được một chiến thắng, còn lại là những trận hòa và thất bại. Đáng chú ý, ở 5 lần gặp nhau gần nhất, Hà Tĩnh hòa 3 và thua 2, chưa thể đánh bại đối thủ láng giềng.

Thống kê này cho thấy SLNA thường là đối thủ khó chịu với Hà Tĩnh, bất kể hai đội gặp nhau trên sân nào. Tuy nhiên, thành tích quá khứ không đồng nghĩa đội khách sẽ tiếp tục chiếm ưu thế, nhất là khi Hà Tĩnh đang có động lực lớn sau chiến thắng trước Thể Công.

Tính chất của một trận derby cùng sự am hiểu giữa hai đội khiến kết quả vẫn rất khó đoán định. HLV Phan Như Thuật từng gắn bó lâu năm với SLNA, còn nhiều cầu thủ Hà Tĩnh có mối liên hệ với đội bóng xứ Nghệ. Những yếu tố này có thể khiến trận đấu diễn ra thận trọng, và bất cứ sai lầm nào cũng có thể trở thành lý do trực tiếp dẫn tới thất bại.

Thông tin lực lượng Hà Tĩnh vs SLNA

Cả Hà Tĩnh và SLNA đều có lực lượng tốt nhất trước cuộc đối đầu ở vòng 4 V.League 2026/27. Điều này giúp ban huấn luyện đôi bên có thể chủ động lựa chọn đội hình xuất phát phù hợp với mục tiêu của mình trong trận derby được chờ đợi.

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Hà Tĩnh (giữa) đang có được đội hình mạnh nhất cho chuyến đón tiếp Sông Lam Nghệ An.

Bên phía Hà Tĩnh, thủ thành Nguyễn Thanh Tùng nhiều khả năng tiếp tục bắt chính. Hàng phòng ngự dự kiến có sự góp mặt của Nguyễn Văn Huy, Vũ Viết Triều và Helerson, trong khi Bùi Duy Thường là một trong những lựa chọn ở tuyến dưới. Ở khu vực giữa sân, Luiz Antonio và Ngô Văn Lương có thể đóng vai trò kết nối, hỗ trợ đội chủ nhà triển khai bóng và tranh chấp trước đối thủ.

Trên hàng công, Daniel Passira và Charles Atshimene là những cái tên đáng chú ý. Khả năng di chuyển và tận dụng cơ hội của hai cầu thủ này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức ép mà Hà Tĩnh tạo ra trước khung thành SLNA. Đội chủ nhà cũng cần khai thác tốt những tình huống bóng cố định, nhất là khi đối thủ có thể ưu tiên giữ sự chắc chắn trong phần lớn thời gian thi đấu.

Ở phía đối diện, Cao Văn Bình dự kiến trấn giữ khung thành SLNA. Hàng phòng ngự có những lựa chọn như Bùi Thanh Đức, Lê Nguyên Hoàng và Hoàng Văn Khánh. Trong khi đó, Hồ Khắc Ngọc và Joseph Onoja có thể đảm nhiệm vai trò quan trọng ở tuyến giữa, giúp đội khách duy trì khả năng tranh chấp và tổ chức các đợt lên bóng.

Trên mặt trận tấn công, Bruno Pereira và Abdel-Amine Trần Đức Vinh là những phương án đáng chú ý. Với phong độ tích cực từ đầu mùa, SLNA có cơ sở để tự tin triển khai lối chơi chủ động, pressing tầm cao và chuyển trạng thái nhanh.

Trong các buổi tập trước trận, HLV Văn Sỹ Sơn đã nhấn mạnh yêu cầu các cầu thủ tích cực di chuyển, hỗ trợ nhau trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Trước một Hà Tĩnh có lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Nghệ cần duy trì sự tập trung và tránh để đối thủ khai thác khoảng trống khi đội hình dâng cao. Nếu làm được như những gì nhà cầm quân này chỉ ra, SLNA có thể nghĩ đến ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách tới bên kia cầu Bến Thủy.

Đội hình dự kiến Hà Tĩnh vs SLNA

Hà Tĩnh: Thanh Tùng; Văn Huy, Helerson, Việt Triều, Duy Thường; Trọng Hoàng, Văn Lương, Luiz Antonio, Trung Nguyên, Floro Daniel; Atshimene.

SLNA: Văn Bình; Thanh Đức, Nguyên Hoàng, Văn Khánh, Bá Quyền; Onoja Joseph, Khắc Ngọc; Văn Quý, Abdel-Amine Trần Đức Vinh, Luiz Guilherme; Bruno Pereira.

Dự đoán: Hà Tĩnh 1-1 SLNA

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