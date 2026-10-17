481 vận động viên hội tụ tại SAMCO Khỏe 2026

Sáng 17/10, tại sân Tao Đàn, phường Bến Thành, TPHCM, Hội thao “SAMCO Khỏe 2026” chính thức khai mạc, quy tụ 481 vận động viên đến từ 14 đơn vị.

Hội thao do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội Văn hóa SAMCO - SAMCO Day 2026, hướng đến kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Tổng Công ty (26/11/2004 - 26/11/2026).

Với thông điệp “Người SAMCO – Tự hào một hành trình”, hội thao mang đến không khí sôi nổi, nơi cán bộ, công nhân viên và người lao động tạm gác lại nhịp công việc thường ngày để cùng tham gia tranh tài, cổ vũ và chia sẻ niềm vui.

Đại diện ban tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc hội thao, mở đầu chuỗi hoạt động thể thao trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa SAMCO Day 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty SAMCO, Trưởng ban tổ chức, nhấn mạnh chương trình “SAMCO Khỏe” không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là nét đẹp văn hóa truyền thống của doanh nghiệp.

Theo ông Thành, sau những giờ làm việc hăng say, hoạt động thể thao giúp người lao động rèn luyện sức khỏe, tái tạo năng lượng, đồng thời trở thành cầu nối gắn kết giữa các đơn vị thành viên. Qua 22 năm hình thành và phát triển, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nhiệt huyết của đội ngũ người lao động đã góp phần tạo nên sức mạnh chung của SAMCO.

Các vận động viên hào hứng tham gia hội thao với tinh thần đoàn kết, giao lưu và thi đấu hết mình.



Thông qua hội thao, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa doanh nghiệp gồm chính trực, trách nhiệm, sáng tạo và hợp tác.

Đại diện các vận động viên, anh Nguyễn Trung Hiếu, thành viên đội Công ty mẹ, tham gia ba môn xe đạp, bóng đá và cầu lông, bày tỏ niềm vui khi được góp mặt tại ngày hội thể thao của đại gia đình SAMCO.

Theo anh Hiếu, người lao động trong hệ thống SAMCO đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ô tô đến vận tải hành khách và công tác văn phòng. Hội thao là dịp để mọi người gặp gỡ trong không khí gần gũi, cùng khoác màu áo đồng phục và chia sẻ tinh thần thể thao.

Hội thao là dịp để cán bộ, công nhân viên và người lao động từ các đơn vị thành viên SAMCO gặp gỡ, giao lưu sau những giờ làm việc.

Những tiếng cổ vũ trên sân, những pha phối hợp ăn ý hay cái bắt tay sau mỗi trận đấu không chỉ tạo nên bầu không khí hào hứng mà còn giúp đồng nghiệp hiểu nhau hơn. Từ đó, tinh thần đồng đội được bồi đắp, tạo thêm động lực để mỗi người cùng nỗ lực trong công việc.

Đại diện vận động viên cũng cam kết thi đấu trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ, chấp hành điều lệ và các quyết định của trọng tài, góp phần xây dựng hình ảnh người SAMCO năng động, văn minh.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia.

Hội thao năm nay gồm 8 môn: bóng đá, đạp xe, bóng bàn, pickleball, cầu lông, kéo co, đi bộ và đạp xe trực tuyến. Trong đó, Giải bóng đá SAMCO League 2026 có 16 đội bóng thuộc hệ thống SAMCO và 3 đội khách mời, hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn cùng bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt.

Hội thao “SAMCO Khỏe 2026” nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Tổng Công ty SAMCO (26/11/2004 - 26/11/2026).

Trước lễ khai mạc, môn pickleball đã diễn ra trong hai ngày 2-3/10, trong khi hoạt động đạp xe trên cung đường Bình Châu - Hồ Cốc được tổ chức ngày 10/10.

Không dừng lại ở sân chơi thể thao, SAMCO Day 2026 còn có Ngày hội Gia đình và chương trình thiện nguyện Trái tim nhân ái lần thứ 18. Chuỗi hoạt động kết hợp rèn luyện sức khỏe, gắn kết gia đình và sẻ chia với cộng đồng, hướng đến nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Các chương trình dự kiến kéo dài đến ngày 26/11/2026, tạo thành chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng 22 năm xây dựng và phát triển SAMCO.