Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định Brentford vs Liverpool, 21h00 ngày 17/10: 'The Kop' trút giận

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Brentford vs Liverpool, vòng 7 Premier League 2026-27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool đặt mục tiêu đánh bại Brentford để chen chân vào top 4. Trong khi đó, đội chủ sân Gtech Community quyết tâm bảo vệ chuỗi trận bất bại ấn tượng kể từ đầu mùa giải.

anh-man-hinh-2026-10-17-luc-111150.png

Nhận định trước trận Brentford vs Liverpool

Brentford thể hiện phong độ ổn định dưới thời HLV Keith Andrews. Đội bóng thành London xếp thứ tư trên bảng xếp hạng và duy trì thành tích bất bại sau 6 vòng đấu. Họ cùng Man City và Everton tạo thành nhóm ba đội chưa nếm mùi thất bại tại Premier League mùa này. Cuối tuần trước, Brentford xuất sắc gỡ hòa 2-2 trên sân của Aston Villa. Kết quả trước Villa phản ánh sự lỳ lợm của "Bầy ong" trong tham vọng cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu.

Sân nhà Gtech Community mang lại điểm tựa cực lớn cho thầy trò HLV Andrews. Brentford nối dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh lên con số 8 (thắng 3, hòa 5). Mới ba tuần trước, họ từng đè bẹp Chelsea 3-0 ngay tại bản doanh. Lối chơi pressing tầm cao và các mảng miếng phản công sắc bén giúp Brentford biến sân nhà thành một pháo đài thực sự.

Bên kia chiến tuyến, Liverpool trải qua một tuần thi đấu nhiều cảm xúc. Đội bóng vùng Merseyside vừa vùi dập LASK Linz 6-3 tại đấu trường Champions League. Tân binh Bradley Barcola tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. Sau đó, Ronald Araujo, Jeremie Frimpong và Lewis Koumas cùng nhau lập công giúp Liverpool dập tắt hoàn toàn ý đồ lội ngược dòng của đối thủ.

Dẫu vậy, phong độ tại giải quốc nội của Liverpool lại bộc lộ vấn đề. Cuối tuần qua, họ gục ngã 0-3 trước Man City ngay tại Anfield. Thất bại này trực tiếp chấm dứt chuỗi 23 trận bất bại tại Premier League của HLV Andoni Iraola. Hiện tại, Liverpool xếp thứ 9, kém Brentford đúng một điểm. Thầy trò HLV Iraola buộc phải giành trọn 3 điểm ở trận đấu này nếu muốn vượt mặt chính đối thủ và thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

lask-v-liverpool-fc-uefa-champions-league-2026-27-league-p.jpg
Liverpool thua cay đắng Man City ở vòng trước.

Phong độ, lịch sử đối đầu Brentford vs Liverpool

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy Brentford luôn tạo ra vô vàn khó khăn cho Liverpool. Mùa giải trước, "Bầy ong" giành tới 4 điểm trước đại diện vùng Merseyside. Họ đánh bại Liverpool 3-2 trên sân nhà Gtech Community và buộc đối thủ phải chia điểm 1-1 tại Anfield.

HLV Andoni Iraola cũng đối mặt với thành tích cá nhân buồn tẻ trước Brentford. Chiến lược gia người Tây Ban Nha trải qua 7 trận đụng độ đội bóng này nhưng chưa từng giành chiến thắng (hòa 5, thua 2). Xét trong cả sự nghiệp cầm quân, Brentford cùng West Ham chính là hai đối thủ khiến HLV 44 tuổi này bất lực nhiều nhất.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến Brentford vs Liverpool

HLV Keith Andrews chờ đợi kết quả kiểm tra y tế của Kevin Schade và Jannik Schuster. Hai cầu thủ này rời sân sớm ở trận gặp Aston Villa do chấn thương nhưng đã xỏ giày tập luyện trở lại. Mikkel Damsgaard và Nathan Collins bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Josh Dasilva, Antoni Milambo và Kaye Furo vắng mặt dài hạn. Nếu Schade không kịp bình phục, Dango Ouattara sẽ trám vào hành lang trái. Ở trung tâm hàng tiền vệ, Mathias Jensen sẵn sàng tái xuất để sát cánh cùng Yehor Yarmolyuk và Vitaly Janelt.

Về phía Liverpool, tấm thẻ đỏ trước Man City tước đi quyền thi đấu của Ryan Gravenberch. Danh sách bệnh binh của đội khách vẫn điểm tên Hugo Ekitike, Conor Bradley và Giovanni Leoni. Bộ ba Dominik Szoboszlai, Alexander Isak và Cody Gakpo khó lòng đá chính dù đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục.

Sự thiếu hụt nhân sự buộc HLV Iraola phải xáo trộn đội hình. Victor Munoz và Rio Ngumoha cạnh tranh gắt gao suất đá chính bên hành lang phải. Đáng chú ý, tài năng trẻ 19 tuổi Trey Nyoni đứng trước cơ hội đá chính trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Anh nhiều khả năng hợp cùng Alexis Mac Allister tạo thành bộ đôi quán xuyến khu trung tuyến của đội khách.

anh-man-hinh-2026-10-17-luc-111407.png
Đội hình dự kiến 2 CLB.

Dự đoán tỷ số: Brentford 0-1 Liverpool.

Xem thêm

#Brentford #Liverpool #Premier League #bóng đá #lịch sử đối đầu #thể thao #dự đoán #trực tiếp Brentford vs Liverpool #live Brentford vs Liverpool #h1 Brentford vs Liverpool #Nhận định trận đấu Brentford vs Liverpool

Cùng chuyên mục

U23 Việt Nam đại chiến Thái Lan tại Pleiku

U23 Việt Nam đại chiến Thái Lan tại Pleiku

TPO - U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 trên sân Pleiku (Gia Lai).

Nhận định Man City vs Ipswich, 21h00 ngày 17/10: Khó tạo bất ngờ

Nhận định Man City vs Ipswich, 21h00 ngày 17/10: Khó tạo bất ngờ

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Ipswich, vòng 7 Premier League 2026/27, lúc 21h00 ngày 17/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với đẳng cấp vượt trội cùng lợi thế sân nhà, Man City được đánh giá cao hơn, để nối dài mạch toàn thắng và giữ vững ngôi đầu bảng.

Đội trưởng Chelsea nghỉ hết lượt đi vì chấn thương đầu gối

Đội trưởng Chelsea nghỉ hết lượt đi vì chấn thương đầu gối

TPO - Chelsea xác nhận Reece James đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối thành công hôm 16/10, sau khi dính chấn thương trong một buổi tập tuần trước. Hậu vệ 26 tuổi dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng, đồng nghĩa với việc anh khó có thể trở lại trước năm 2027.

Balogun

FIFA sẽ sửa đổi Điều 27 của quy tắc kỷ luật sau vụ việc của Balogun

TPO - Vụ việc Folarin Balogun được tạm hoãn án treo giò tại World Cup 2026 khiến FIFA đối mặt với nhiều sức ép về tính minh bạch. Trước những phản ứng gay gắt, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đang lên kế hoạch sửa đổi quy định kỷ luật nhằm tránh lặp lại tiền lệ gây tranh cãi.

Giải đấu truyền thống của Thái Lan 'ế khách', phải mời Brunei lấp chỗ

Giải đấu truyền thống của Thái Lan 'ế khách', phải mời Brunei lấp chỗ

TPO - Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vừa chính thức chốt danh sách các đội tuyển khách mời tham dự King’s Cup 2026 sau biến động nhân sự vào phút chót. Theo đó, đội tuyển Brunei - hiện đứng thứ 196 trên bảng xếp hạng FIFA - đã được lựa chọn thay thế cho Bahrain sau khi đội bóng Tây Á bất ngờ tuyên bố rút lui.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe