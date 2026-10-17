Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tiền đạo chủ lực của U17 Việt Nam chấn thương dài hạn, ai thay thế đá World Cup 2026?

Đặng Lai

TPO - U17 Việt Nam vừa phải đón nhận tin không vui khi tiền đạo chủ lực Đậu Quang Hưng lỡ hẹn với vòng chung kết U17 World Cup 2026. Sự thiếu vắng mũi nhọn này để lại khoảng trống đáng kể trong các phương án chiến thuật của HLV Cristiano Roland.

anh-chup-man-hinh-2026-05-07-luc-082547-20260507083057.jpg

Sự cố xảy ra ở buổi tập tuần qua. Các bác sĩ chẩn đoán Quang Hưng bị tổn thương cơ đùi. Dù không phải can thiệp dao kéo, song chân sút 17 tuổi vẫn cần một khoảng thời gian dài để trị liệu và hồi phục hoàn toàn. Chấn thương này buộc anh phải làm khán giả trong cả đợt tập huấn tại Hàn Quốc lẫn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17.

Dường như mọi thứ đang không ủng hộ tài năng trẻ này. Trước đó, Quang Hưng từng dính chấn thương trong chuyến tập huấn ở Nhật Bản sát thềm vòng loại châu lục, rồi tiếp tục bị đau cổ chân ở trận gặp U17 Malaysia tại giải Đông Nam Á khiến anh phải ngồi ngoài suốt phần còn lại của giải. Những gián đoạn thể lực liên miên đã ảnh hưởng không nhỏ đến đà phát triển cũng như phong độ thi đấu của anh.

Khi có thể trạng tốt nhất, Quang Hưng luôn biết cách tạo nên sự khác biệt. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh là pha lập công duy nhất vào lưới U17 Yemen ở phút 78 tại VCK U17 châu Á 2026. Sau khi đón đường phất bóng chính xác từ Chu Ngọc Nguyễn Lực, tiền đạo này khống chế gọn gàng, tăng tốc vào vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc hiểm hóc mang về trọn vẹn 3 điểm.

Sự sắc bén trong các tình huống định đoạt trận đấu chính là phẩm chất quý giá mà HLV Roland sẽ phải tìm cách khỏa lấp khi chạm trán những đối thủ sở hữu khối phòng ngự kỷ luật ở đấu trường thế giới.

1792170229-30b4d9af56-dau-quang-hung-u17-viet-nam-0733-width740height493.jpg
Quang Hưng sẽ để lại khoảng trống không nhỏ

Nên nhớ U17 World Cup 2026 chỉ còn 1 tháng nữa sẽ khởi tranh và đội tuyển trẻ Việt Nam sẽ thi đấu vào 20/11. Quãng thời gian quá ngắn ngủi đó là không dễ để HLV Roland tìm kiếm một phương án thay thế, khỏa lấp hoàn toàn lỗ hổng do Đậu Quang Hưng để lại.

Có lẽ ông sẽ phải tìm kiếm một gương mặt cũ, người đã từng nằm trong thành phần U17 Việt Nam nhưng ít được sử dụng trong các giải đấu chính thức vừa qua. Cái tên khả dĩ nhất lúc này là Nguyễn Lê Quang Khôi. Đây chính là con trai của Nguyễn Quang Hải, chân sút từng cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2008.

Anh là một trong 18 cầu thủ trẻ của CLB Công an TP.HCM được chọn sang tập huấn dài hạn 3 năm tại Gremio (Brazil) từ tháng 8/2025, cũng từng được triệu tập chuẩn bị cho vòng loại và VCK U17 châu Á. Điểm mạnh của chân sút 17 tuổi này là khả năng chọn vị trí, tỳ đè tốt. Nhưng kỹ năng xử lý trong phạm vi hẹp là điều anh cần phải cải thiện.

Theo lộ trình chuẩn bị, ngày 19/10, U17 Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tập huấn trước khi bay sang UAE để bước vào giai đoạn rà soát lực lượng cuối cùng. Nhằm giúp toàn đội bắt nhịp với tốc độ thi đấu đỉnh cao, ban huấn luyện lên kế hoạch tổ chức một số trận giao hữu thực chiến, trong đó U17 Fiji là "quân xanh" tiềm năng giúp mô phỏng lối chơi của U17 New Zealand (đối thủ chung bảng Việt Nam ở VCK). Có thể ở giai đoạn này, HLV Roland sẽ trao cơ hội cho các phương án thay thế Đậu Quang Hưng, gồm Quang Khôi.

u17-viet-nam.jpg

Xem thêm

#U17 Việt Nam #chấn thương #Quang Hưng #World Cup 2026 #thay thế #đội tuyển trẻ #U17 World Cup

Cùng chuyên mục

U23 Việt Nam đại chiến Thái Lan tại Pleiku

U23 Việt Nam đại chiến Thái Lan tại Pleiku

TPO - U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 trên sân Pleiku (Gia Lai).

Nhận định Brentford vs Liverpool, 21h00 ngày 17/10: 'The Kop' trút giận

Nhận định Brentford vs Liverpool, 21h00 ngày 17/10: 'The Kop' trút giận

TPO - Nhận định bóng đá Brentford vs Liverpool, vòng 7 Premier League 2026-27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool đặt mục tiêu đánh bại Brentford để chen chân vào top 4. Trong khi đó, đội chủ sân Gtech Community quyết tâm bảo vệ chuỗi trận bất bại ấn tượng kể từ đầu mùa giải.

Nhận định Man City vs Ipswich, 21h00 ngày 17/10: Khó tạo bất ngờ

Nhận định Man City vs Ipswich, 21h00 ngày 17/10: Khó tạo bất ngờ

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Ipswich, vòng 7 Premier League 2026/27, lúc 21h00 ngày 17/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với đẳng cấp vượt trội cùng lợi thế sân nhà, Man City được đánh giá cao hơn, để nối dài mạch toàn thắng và giữ vững ngôi đầu bảng.

Nhận định Hà Tĩnh vs SLNA, 18h00 ngày 17/10: Derby khó phân thắng bại

Nhận định Hà Tĩnh vs SLNA, 18h00 ngày 17/10: Derby khó phân thắng bại

TPO - Nhận định bóng đá Hà Tĩnh vs SLNA, 18h00 ngày 17/10, vòng 4 LPBank V.League 2026/27 – thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cùng có khởi đầu tích cực, Hà Tĩnh và SLNA đều có lý do để hướng đến chiến thắng trong trận derby Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, có nhiều cơ sở để tin rằng cuộc đối đầu này sẽ khó phân định thắng thua.

Everton vs Chelsea

Nhận định Everton vs Chelsea, 18h30 ngày 17/10: Giải mã hiện tượng

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs Chelsea, Vòng 7 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chelsea vừa tìm lại niềm vui chiến thắng bằng màn trình diễn bùng nổ, nhưng liệu thầy trò HLV Xabi Alonso có thể duy trì đà hưng phấn khi phải làm khách trước Everton vẫn chưa biết mùi thất bại tại Ngoại hạng Anh mùa này?

Nhận định Thanh Hóa vs Nam Định, 18h00 ngày 17/10: 2 trường phái đối nghịch

Nhận định Thanh Hóa vs Nam Định, 18h00 ngày 17/10: 2 trường phái đối nghịch

TPO - Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs Nam Định, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nhiều năm qua, Thanh Hóa và Nam Định đã hình thành nên 2 trường phái đối nghịch. Trận đấu này tiếp tục mang đến sự khác biệt lớn về cách vận hành lối chơi.

Môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có gì đáng chú ý?

Môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có gì đáng chú ý?

TPO - Giải Vô địch Golf Quốc gia được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc đồng nghĩa với việc các golfer bước vào sân với hai mục tiêu song hành: cạnh tranh danh hiệu Vô địch Quốc gia danh giá và đóng góp vào thành tích của đoàn ở kỳ Đại hội 4 năm mới tổ chức một lần.

Đội trưởng Chelsea nghỉ hết lượt đi vì chấn thương đầu gối

Đội trưởng Chelsea nghỉ hết lượt đi vì chấn thương đầu gối

TPO - Chelsea xác nhận Reece James đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối thành công hôm 16/10, sau khi dính chấn thương trong một buổi tập tuần trước. Hậu vệ 26 tuổi dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng, đồng nghĩa với việc anh khó có thể trở lại trước năm 2027.

Balogun

FIFA sẽ sửa đổi Điều 27 của quy tắc kỷ luật sau vụ việc của Balogun

TPO - Vụ việc Folarin Balogun được tạm hoãn án treo giò tại World Cup 2026 khiến FIFA đối mặt với nhiều sức ép về tính minh bạch. Trước những phản ứng gay gắt, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đang lên kế hoạch sửa đổi quy định kỷ luật nhằm tránh lặp lại tiền lệ gây tranh cãi.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe