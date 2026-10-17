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Nhận định Man City vs Ipswich, 21h00 ngày 17/10: Khó tạo bất ngờ

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Ipswich, vòng 7 Premier League 2026/27, lúc 21h00 ngày 17/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với đẳng cấp vượt trội cùng lợi thế sân nhà, Man City được đánh giá cao hơn, để nối dài mạch toàn thắng và giữ vững ngôi đầu bảng.

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Nhận định trước trận

Chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của Enzo Maresca trên cương vị HLV Man City đã khép lại sau thất bại 2-4 trước Paris Saint-Germain tại Etihad hồi giữa tuần qua, dưới sự chứng kiến của HLV Pep Guardiola.

Hai đội tạo nên màn rượt đuổi với những diễn biến trái ngược. PSG chơi bùng nổ và dẫn 3-0 chỉ sau nửa giờ thi đấu, nhưng Man City vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. Erling Haaland lập cú đúp, qua đó vượt Sergio Aguero để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Man City tại Champions League. Đội chủ nhà tung ra 27 cú sút và có 52 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

Chiến thắng của PSG được đánh giá là có phần may mắn, nhất là khi trận đấu diễn ra chỉ ba ngày sau khi Man City thắng Liverpool 3-0 ngay tại Anfield. Đó cũng là trận Premier League đầu tiên của đội bóng kể từ khi phán quyết liên quan đến 114 cáo buộc vi phạm quy định tài chính được đưa ra.

Sau 6 vòng đấu, Man City là đội duy nhất toàn thắng và dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, hơn nhà đương kim vô địch Arsenal ba điểm. Nếu đánh bại Ipswich, Maresca có thể trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử giải đấu khởi đầu mùa giải với bảy chiến thắng liên tiếp trên cương vị HLV Man City.

Đội bóng áo xanh cũng có cơ hội trở thành CLB thứ ba làm được điều này, sau Chelsea mùa 2005/06 và Liverpool mùa 2019/20. Cả hai đội bóng này sau đó đều lên ngôi vô địch vào cuối mùa.

Trong trận sân nhà đầu tiên tại Premier League kể từ khi phán quyết được đưa ra, Man City có cơ sở để tự tin hướng đến chiến thắng trước sự cổ vũ của khán giả tại Etihad. Họ chỉ thua 2 trong 32 trận gần nhất ở giải đấu, bên cạnh 22 chiến thắng và tám trận hòa. Trên sân nhà, Man City cũng chỉ nhận 2 thất bại trong 22 trận tại giải vô địch quốc gia kể từ đầu mùa trước, với 17 chiến thắng và 3 trận hòa.

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Ipswich thắng 3 trong 6 trận đầu mùa Premier League. Đây mới là lần thứ hai họ đạt thành tích này, sau mùa 1993/94, khi đội bóng thắng ba, hòa hai và thua một trận. Đoàn quân của HLV Gary O’Neil hiện đứng thứ 10, sau khi giành quyền thăng hạng mùa trước.

Ở mùa 2024/25, Ipswich cần 19 trận mới có được ba chiến thắng. Mùa này, họ sớm đánh bại Sunderland và Crystal Palace, trước khi ngược dòng thắng Fulham 2-1 trên sân nhà cuối tuần trước. Ipswich bị dẫn bàn cho đến khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn hai phút.

Abdoul Ouattara gỡ hòa, trước khi đội trưởng Dara O’Shea đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút 90+2. HLV O’Neil đánh giá chiến thắng này là “xứng đáng” và hài lòng với chất lượng thi đấu của các học trò.

Mục tiêu ưu tiên của Ipswich vẫn là trụ hạng. Đội bóng hiện hơn nhóm xuống hạng 6 điểm và sẽ tìm cách giành chiến thắng đầu tiên trên sân Man City ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ tháng 11/2000, khi họ thắng 3-2. Thử thách ấy đang chờ thầy trò HLV O’Neil trong chuyến làm khách đến Etihad cuối tuần này.

Dù vậy, hàng thủ vẫn là nỗi lo của Ipswich. Họ đã để thủng lưới 12 bàn, thuộc nhóm có số bàn thua cao thứ hai giải đấu và ngang với một đội bóng khác. Ipswich cũng không giữ sạch lưới trong 25 trận Premier League gần nhất. Trong quãng thời gian đó, họ nhận tổng cộng 62 bàn thua, trung bình 2,48 bàn mỗi trận.

Thông tin lực lượng

Man City có lực lượng đầy đủ để tiếp đón Ipswich. Phil Foden sẵn sàng trở lại sau khi chấp hành án treo giò ba trận tại Premier League vì chiếc thẻ đỏ trong trận derby Manchester với Man United hôm 13/9.

Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye và Matheus Nunes đều gây ấn tượng sau khi vào sân trong hiệp hai trận gặp PSG. Cả ba hy vọng được đá chính vào tối nay. Nunes có khả năng trở lại đội hình xuất phát cao nhất, ở vị trí hậu vệ phải thay Abdukodir Khusanov.

Nếu Bouaddi đá chính, Rayan Cherki có thể phải nhường chỗ, còn Enzo Fernandez được đẩy lên chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Ndiaye sẽ cạnh tranh suất đá cánh với Jeremy Doku và Antoine Semenyo.

HLV Maresca cho biết Haaland có thể sớm cần được nghỉ ngơi. Dù vậy, tiền đạo người Na Uy nhiều khả năng vẫn đá chính. Anh đã ghi 10 bàn sau chín lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, đồng thời có bốn bàn chỉ sau hai trận gặp Ipswich ở mùa 2024/25.

Bên phía Ipswich, đội bóng không có vấn đề đáng lo về chấn thương hay thể lực. Abdul Fatawu hy vọng trở lại đội hình xuất phát ở cánh phải sau khi mãn án treo giò một trận. Daizen Maeda và Jaden Philogene đều có nguy cơ mất vị trí.

Florentino Luis và Sasa Lukic cùng đá chính ở tuyến giữa trong trận gặp Fulham, nhưng Luis có thể nhường chỗ cho Exequiel Palacios. Thủ môn Christian Walton hy vọng tiếp tục bắt chính, qua đó có trận thứ ba liên tiếp tại giải đấu, thay cho Kjell Scherpen, người gác đền cao 2,06m được Ipswich chiêu mộ trong mùa hè.

O’Neil có thể lần đầu sử dụng hàng thủ năm người ở mùa giải này. Tuy nhiên, ông cũng có thể tiếp tục bố trí hàng thủ bốn người gồm Ouattara, O’Shea, Issa Diop và Leif Davis.

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, O’Reilly; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Ipswich Town: Walton; Ouattara, O’Shea, Diop, Davis; Palacios, Lukic; Fatawu, Enciso, Clarke; Emerson.

Dự đoán tỷ số: Man City 4-0 Ipswich Town

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