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Ninh Bình giành 2 Huy chương Vàng tại Giải Vật dân tộc Quốc gia

Minh Đức

TPO - Đoàn tuyển Vật dân tộc Ninh Bình giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng tại Giải vô địch Vật dân tộc quốc gia lần thứ 30 năm 2026, xếp thứ tư toàn đoàn.

Giải vô địch Vật dân tộc quốc gia lần thứ 30 năm 2026 vừa bế mạc sau 9 ngày tranh tài tại phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh. Tham dự giải với 13 vận động viên (VĐV), đoàn Ninh Bình đã thi đấu nỗ lực, giành tổng cộng 7 huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng.

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Trận đấu giữa đô vật Hà Văn Hiếu của Ninh Bình (khố đỏ) gặp Lê Trần Nam của Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, hai VĐV mang về Huy chương Vàng cho đoàn Ninh Bình là Hà Văn Hiếu ở hạng cân trên 100kg và Ngô Hữu Hòa ở hạng cân 51kg. VĐV Tạ Văn Hùng giành Huy chương Bạc ở hạng cân 72kg.

Ở các nội dung khác, các VĐV Nguyễn Đức Anh giành Huy chương Đồng hạng cân 54kg; Hà Ngọc Trung giành Huy chương Đồng hạng cân 66kg; Nguyễn Minh Hoàng giành Huy chương Đồng hạng cân 75kg và Nguyễn Đang San giành Huy chương Đồng hạng cân 63kg.

Giải diễn ra từ ngày 8 đến 16/10, do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Vật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tổ chức. Giải quy tụ 12 đoàn với 150 VĐV, tranh tài ở 18 hạng cân, từ 48kg đến trên 100kg.

Kết quả đạt được giúp đoàn Ninh Bình xếp thứ tư toàn đoàn. Thành tích này ghi nhận nỗ lực thi đấu của các VĐV, đồng thời cho thấy hiệu quả trong công tác huấn luyện và chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển Vật dân tộc Ninh Bình.

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#Vật dân tộc Ninh Bình #Giải vô địch Vật dân tộc quốc gia #Thành tích thể thao #Ninh Bình #Bắc Ninh

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