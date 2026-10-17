Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia lập kỷ lục số vận động viên tranh tài

TPO - Diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10 tại sân băng Vincom Ice Rink (Hà Nội), giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2026 quy tụ 112 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, nội dung Solo Ice Dance lần đầu được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia.

Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2026 do Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail tổ chức. Đây là sân chơi để thanh thiếu niên giao lưu, nâng cao kỹ năng, đồng thời góp phần phát triển phong trào tập luyện và thi đấu trượt băng trên cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết giải năm nay có số lượng vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay, với 112 người đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Khánh Hòa và TP.HCM.

Các vận động viên tranh tài ở 37 bộ huy chương, gồm 29 bộ môn trượt băng tốc độ và 8 bộ môn trượt băng nghệ thuật. Trong đó, Solo Ice Dance (khiêu vũ trên băng đơn) lần đầu được chính thức đưa vào hệ thống giải quốc gia. Theo ông Phạm Xuân Tài, nội dung mới mở thêm cơ hội thi đấu, đáp ứng sự đa dạng của môn trượt băng và tạo động lực để các câu lạc bộ, địa phương chú trọng đào tạo lực lượng.

Giải áp dụng điều lệ và phương thức chấm điểm của Liên đoàn Trượt băng quốc tế (ISU). Ban tổ chức mời 7 giám sát, kiểm soát viên kỹ thuật, giám khảo, chuyên gia kỹ thuật và kiểm soát viên dữ liệu quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia tham gia điều hành, chấm giải. Trong số này có những chuyên gia từng làm nhiệm vụ tại các giải vô địch thế giới và Olympic.

Giải có sự góp mặt của nhiều chuyên gia từng làm nhiệm vụ tại các giải vô địch thế giới và Olympic.

Bà Trịnh Thị Trang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, đánh giá giải ghi nhận những bước tiến về chuyên môn và lực lượng vận động viên. Bà Trịnh Thị Trang cho biết đội ngũ giám khảo được bố trí riêng cho nội dung trượt băng nghệ thuật đơn (Single) và Solo Ice Dance, giúp việc đánh giá phù hợp với đặc thù từng nội dung, đồng thời tạo cơ hội để vận động viên Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

“Bên cạnh số lượng vận động viên tăng, trình độ chuyên môn và chất lượng bài thi cũng cho thấy sự tiến bộ, phản ánh những nỗ lực của vận động viên, huấn luyện viên và các câu lạc bộ”, bà Trang nói. Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, đây là tín hiệu tích cực cho quá trình phát triển lực lượng trẻ và trượt băng Việt Nam trong những năm tới.

Vận động viên Lê Bùi Hương Linh cho biết việc góp mặt tại giải là niềm vinh dự và động lực lớn. “Trượt băng nghệ thuật ở Việt Nam vẫn còn non trẻ. Mỗi bài thi trên sân băng là kết quả của nhiều tháng tập luyện miệt mài, của những lần ngã rồi đứng dậy”, Hương Linh chia sẻ.

Nữ vận động viên cũng gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn, huấn luyện viên và gia đình đã đồng hành, tạo điều kiện để các vận động viên thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp. Hương Linh kỳ vọng giải sẽ lan tỏa tình yêu trượt băng tới nhiều bạn trẻ, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực thi đấu hết mình và tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân băng.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc: