Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia lập kỷ lục số vận động viên tranh tài

Trọng Đạt

TPO - Diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10 tại sân băng Vincom Ice Rink (Hà Nội), giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2026 quy tụ 112 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, nội dung Solo Ice Dance lần đầu được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia.

dra8405.jpg

Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2026 do Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail tổ chức. Đây là sân chơi để thanh thiếu niên giao lưu, nâng cao kỹ năng, đồng thời góp phần phát triển phong trào tập luyện và thi đấu trượt băng trên cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết giải năm nay có số lượng vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay, với 112 người đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Khánh Hòa và TP.HCM.

Các vận động viên tranh tài ở 37 bộ huy chương, gồm 29 bộ môn trượt băng tốc độ và 8 bộ môn trượt băng nghệ thuật. Trong đó, Solo Ice Dance (khiêu vũ trên băng đơn) lần đầu được chính thức đưa vào hệ thống giải quốc gia. Theo ông Phạm Xuân Tài, nội dung mới mở thêm cơ hội thi đấu, đáp ứng sự đa dạng của môn trượt băng và tạo động lực để các câu lạc bộ, địa phương chú trọng đào tạo lực lượng.

Giải áp dụng điều lệ và phương thức chấm điểm của Liên đoàn Trượt băng quốc tế (ISU). Ban tổ chức mời 7 giám sát, kiểm soát viên kỹ thuật, giám khảo, chuyên gia kỹ thuật và kiểm soát viên dữ liệu quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia tham gia điều hành, chấm giải. Trong số này có những chuyên gia từng làm nhiệm vụ tại các giải vô địch thế giới và Olympic.

dra8141.jpg
Giải có sự góp mặt của nhiều chuyên gia từng làm nhiệm vụ tại các giải vô địch thế giới và Olympic.

Bà Trịnh Thị Trang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, đánh giá giải ghi nhận những bước tiến về chuyên môn và lực lượng vận động viên. Bà Trịnh Thị Trang cho biết đội ngũ giám khảo được bố trí riêng cho nội dung trượt băng nghệ thuật đơn (Single) và Solo Ice Dance, giúp việc đánh giá phù hợp với đặc thù từng nội dung, đồng thời tạo cơ hội để vận động viên Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

“Bên cạnh số lượng vận động viên tăng, trình độ chuyên môn và chất lượng bài thi cũng cho thấy sự tiến bộ, phản ánh những nỗ lực của vận động viên, huấn luyện viên và các câu lạc bộ”, bà Trang nói. Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, đây là tín hiệu tích cực cho quá trình phát triển lực lượng trẻ và trượt băng Việt Nam trong những năm tới.

Vận động viên Lê Bùi Hương Linh cho biết việc góp mặt tại giải là niềm vinh dự và động lực lớn. “Trượt băng nghệ thuật ở Việt Nam vẫn còn non trẻ. Mỗi bài thi trên sân băng là kết quả của nhiều tháng tập luyện miệt mài, của những lần ngã rồi đứng dậy”, Hương Linh chia sẻ.

Nữ vận động viên cũng gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn, huấn luyện viên và gia đình đã đồng hành, tạo điều kiện để các vận động viên thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp. Hương Linh kỳ vọng giải sẽ lan tỏa tình yêu trượt băng tới nhiều bạn trẻ, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực thi đấu hết mình và tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân băng.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc:

dra8270.jpg
qq102074.jpg
dra8337.jpg
dra8369.jpg
qq102299.jpg
dra8359.jpg
dra8385.jpg

Xem thêm

#trượt băng #giải vô địch #trẻ #Solo Ice Dance #phong trào

Cùng chuyên mục

Chung kết Tan Son Nhat Golf Course Championship 2026: Cùng một ngày, trao xe Maserati và Bình Sâm Ngọc Linh 2,3 tỷ đồng

Chung kết Tan Son Nhat Golf Course Championship 2026: Cùng một ngày, trao xe Maserati và Bình Sâm Ngọc Linh 2,3 tỷ đồng

Ngày 16/10, tại Vòng Chung kết Tan Son Nhat Golf Course Championship 2026, hai cú Hole-in-One liên tiếp đã đưa những giải thưởng đặc biệt tìm thấy chủ nhân: chiếc xe hạng sang Maserati thuộc về Golfer Phạm Thành Giang, và Bình Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông cao 2m4, trị giá 2,3 tỷ đồng thuộc về Golfer Lê Thành Lạc.

Nhận định Man City vs Ipswich, 21h00 ngày 17/10: Khó tạo bất ngờ

Nhận định Man City vs Ipswich, 21h00 ngày 17/10: Khó tạo bất ngờ

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Ipswich, vòng 7 Premier League 2026/27, lúc 21h00 ngày 17/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với đẳng cấp vượt trội cùng lợi thế sân nhà, Man City được đánh giá cao hơn, để nối dài mạch toàn thắng và giữ vững ngôi đầu bảng.

Nhận định Hà Tĩnh vs SLNA, 18h00 ngày 17/10: Derby khó phân thắng bại

Nhận định Hà Tĩnh vs SLNA, 18h00 ngày 17/10: Derby khó phân thắng bại

TPO - Nhận định bóng đá Hà Tĩnh vs SLNA, 18h00 ngày 17/10, vòng 4 LPBank V.League 2026/27 – thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cùng có khởi đầu tích cực, Hà Tĩnh và SLNA đều có lý do để hướng đến chiến thắng trong trận derby Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, có nhiều cơ sở để tin rằng cuộc đối đầu này sẽ khó phân định thắng thua.

Everton vs Chelsea

Nhận định Everton vs Chelsea, 18h30 ngày 17/10: Giải mã hiện tượng

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs Chelsea, Vòng 7 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chelsea vừa tìm lại niềm vui chiến thắng bằng màn trình diễn bùng nổ, nhưng liệu thầy trò HLV Xabi Alonso có thể duy trì đà hưng phấn khi phải làm khách trước Everton vẫn chưa biết mùi thất bại tại Ngoại hạng Anh mùa này?

Nhận định Thanh Hóa vs Nam Định, 18h00 ngày 17/10: 2 trường phái đối nghịch

Nhận định Thanh Hóa vs Nam Định, 18h00 ngày 17/10: 2 trường phái đối nghịch

TPO - Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs Nam Định, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nhiều năm qua, Thanh Hóa và Nam Định đã hình thành nên 2 trường phái đối nghịch. Trận đấu này tiếp tục mang đến sự khác biệt lớn về cách vận hành lối chơi.

Môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có gì đáng chú ý?

Môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có gì đáng chú ý?

TPO - Giải Vô địch Golf Quốc gia được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc đồng nghĩa với việc các golfer bước vào sân với hai mục tiêu song hành: cạnh tranh danh hiệu Vô địch Quốc gia danh giá và đóng góp vào thành tích của đoàn ở kỳ Đại hội 4 năm mới tổ chức một lần.

Đội trưởng Chelsea nghỉ hết lượt đi vì chấn thương đầu gối

Đội trưởng Chelsea nghỉ hết lượt đi vì chấn thương đầu gối

TPO - Chelsea xác nhận Reece James đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối thành công hôm 16/10, sau khi dính chấn thương trong một buổi tập tuần trước. Hậu vệ 26 tuổi dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng, đồng nghĩa với việc anh khó có thể trở lại trước năm 2027.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe