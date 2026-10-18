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HLV Enzo Maresca vượt mặt Pep Guardiola, đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Đặng Lai

TPO - Sau trận thắng Ipswich 3-2 vào tối 17/10, Enzo Maresca đã chính thức đi vào lịch sử Premier League khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên toàn thắng 7 trận đầu dẫn dắt một CLB.

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Trong chuỗi trận hoàn hảo này, Man City lần lượt khuất phục Bournemouth, Crystal Palace, Coventry, đại kình địch Man United, Sunderland, thế lực Liverpool và mới nhất là Ipswich Town. Maresca đã vượt mặt chính Pep Guardiola để tạo nên kỷ lục 7 trận đầu toàn thắng. Ở mùa 2016/17, Pep Guardiola giành chiến thắng trọn vẹn ở 6 vòng đầu trước khi chính thức đánh rơi điểm số đầu tiên (thua Tottenham).

Với Maresca hiện tại, lối chơi kiểm soát bóng linh hoạt cùng sự kỷ luật trong tổ chức chiến thuật giúp Man City duy trì mạch điểm tối đa, khẳng định sự chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của giới chuyên môn. Sức mạnh tấn công của Man City thời Maresca lớn đến nỗi 3 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, trận nào họ cũng ghi tối thiểu 3 bàn. Cùng quãng thời gian, không đội nào làm tốt như họ.

Khi Pep Guardiola chính thức nói lời chia tay Man City vào mùa hè vừa qua để khép lại một thập kỷ đầy ắp vinh quang, chiếc ghế nóng tại sân Etihad trở thành tâm điểm của mọi sự hoài nghi. Trọng trách kế thừa di sản vĩ đại ấy cuối cùng được trao cho Enzo Maresca - người từng có quãng thời gian sát cánh cùng chiến lược gia Tây Ban Nha trong chiến dịch ăn ba lịch sử ở mùa giải 2022/23 trước khi tách ra gặt hái dấu ấn riêng.

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Hành trình đưa nhà cầm quân người Italia trở lại thành Manchester diễn ra đầy bất ngờ. Sau mùa bóng thành công cùng Leicester tại Championship, Maresca nhận lời dẫn dắt Chelsea. Dù bị giới chủ sân Stamford Bridge sa thải ngay ngày 1/1/2026, song ban lãnh đạo Man City từ sớm đã xem ông là phương án khả dĩ hàng đầu cho kỷ nguyên hậu Guardiola.

Niềm tin ấy nhanh chóng được đền đáp xứng đáng khi Maresca tạo nên tác động tức thì tại giải quốc nội, đưa Man City tiếp tục duy trì vị thế thống trị vốn có. Tại Etihad, Maresca lập tức đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh khi trở thành HLV đầu tiên toàn thắng cả 7 vòng đấu mở màn cùng một CLB mới.

Dẫu vậy, bức tranh khởi đầu triều đại mới tại Etihad vẫn chưa đạt đến độ hoàn hảo trên mọi đấu trường. Trận thua chóng vánh 0-3 trước Arsenal ở Siêu cúp Anh hồi tháng 8 đã giáng đòn cảnh báo. Mới nhất, thất bại 2-4 trên sân của PSG tại vòng phân hạng Champions League tiếp tục phơi bày những lỗ hổng nơi hệ thống phòng ngự của Man City khi họ phải đối đầu với các mũi nhọn hàng đầu châu lục.

Sự tương phản giữa phong độ quốc nội hủy diệt và những cú vấp ở đấu trường cúp nhắc nhở rằng thử thách cho Maresca mới chỉ bắt đầu. Vì khi dẫn dắt một tập thể như Man City, ông không thể chỉ chơi hay ở Premier League mà lãng quên các đấu trường khác.

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#Enzo Maresca #Ngoại hạng Anh #Man City #kỷ lục #huấn luyện viên #thành tích #Premier League #Maresca #Haaland

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