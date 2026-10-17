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CLB CAND chia điểm hấp dẫn với Hưng Yên tại giải hạng Nhất Quốc gia

Đặng Lai

TPO - Cuộc tranh tài tại vòng 3 Sacombank V.League 2-2026/27 vừa kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Cả hai đội Công an Nhân dân và Hưng Yên đã cống hiến 90 phút với những pha bóng hấp dẫn.

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Ảnh: Tâm Thành

Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả CLB Công an Nhân dân lẫn Hưng Yên FC, khi đôi bên bước vào sân với tâm thế hoàn toàn trái ngược. Đội chủ nhà gánh trên vai áp lực buộc phải tìm lại cảm giác chiến thắng nhằm xốc lại tinh thần sau cú sẩy chân nặng nề 1-4 trên sân của Khánh Hòa. Ngược lại, Hưng Yên FC hành quân đến đây với sự tự tin ngút ngàn nhờ màn hủy diệt đối thủ Phú Thọ với tỷ số 8-1 ở lượt trận trước, nuôi tham vọng kéo dài chuỗi phong độ thăng hoa để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Công an Nhân dân nhanh chóng đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, quyết tâm đánh phủ đầu nhằm tìm kiếm lợi thế. Ý đồ chiến thuật của họ sớm mang lại quả ngọt ở ngay phút thứ 10. Từ một pha dàn xếp tấn công sắc nét, trung vệ Lý Đức tung ra đường chuyền dọn cỗ vừa vặn, tạo điều kiện cho trung vệ nhập tịch Phi Long băng vào dứt điểm lạnh lùng trong tư thế thuận lợi, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng ngành Công an.

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Hưng Yên cho thấy tinh thần chiến đấu rất tốt dù bị dẫn bàn (Ảnh: Tâm Thành)

Bàn thắng sớm tựa như liều thuốc kích thích tinh thần, giúp các cầu thủ chủ nhà chơi bóng thanh thoát và tự tin hơn hẳn. Dẫu vậy, bản lĩnh của đội đầu bảng không cho phép Hưng Yên FC sụp đổ dễ dàng. Đội khách nhanh chóng siết lại cự ly đội hình, chủ động gia tăng cường độ tranh chấp tay đôi nảy lửa tại khu trung tuyến nhằm giành lại quyền kiểm soát trận đấu.

Từng đợt hãm thành dồn dập bắt đầu được Hưng Yên FC thiết lập, liên tục đẩy hàng thủ chủ nhà vào tình thế phải gồng mình chống đỡ. Nỗ lực không biết mệt mỏi ấy rốt cuộc đã đem lại bước ngoặt ở phút 41. Xuất phát từ một tình huống cố định được dàn xếp bài bản, Tạ Xuân Trường chớp thời cơ cực nhanh để tung cú dứt điểm chuẩn xác, gỡ hòa 1-1 và đưa trận cầu trở về thế cân bằng ngay trước khi hiệp một khép lại.

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Hai đội thi đấu giằng co khiến hiệp 2 không xuất hiện thêm bàn thắng

Bước sang hiệp hai, tốc độ trận đấu có phần chậm lại do toan tính chiến thuật của hai huấn luyện viên. Không gian chơi bóng bị thu hẹp đáng kể khi khu vực giữa sân liên tục chứng kiến các pha va chạm quyết liệt và không khoan nhượng.

Cả Công an Nhân dân lẫn Hưng Yên FC đều khao khát có trọn 3 điểm, song sự thận trọng cùng khả năng tổ chức phòng ngự kỷ luật của hai bên đã bẻ gãy hầu hết các đợt lên bóng nguy hiểm. Rất ít cơ hội ghi bàn rõ rệt được tạo ra trong suốt 45 phút còn lại, buộc màn so tài phải khép lại với kết quả hòa 1-1 chung cuộc.

Sau một màn rượt đuổi nghẹt thở, 2 đội bóng hài lòng với 1 điểm ra về.Hưng Yên FC tiếp tục bảo toàn vị trí số một trên bảng xếp hạng với 7 điểm trong tay. Về phần mình, CLB Công an Nhân dân tạm thời hài lòng với vị trí thứ 7 cùng 4 điểm tích lũy sau 3 vòng đấu đầu tiên.

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