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Đánh rơi chiến thắng ở derby, SLNA vẫn bất bại ở V.League 2026/27

Nguyễn Khánh

TPO - Dẫn trước Hà Tĩnh 2 bàn nhưng để đối thủ gỡ hòa 2-2, SLNA đánh rơi chiến thắng trong trận derby Nghệ Tĩnh ở vòng 4 LP Bank V.League 2026/27. Dù vậy, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vẫn duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa, với 2 trận thắng và 2 trận hòa.

Trận đấu khởi đầu với nhịp độ khá chậm và chặt chẽ do hai đội hiểu nhau quá rõ. Sau khoảng 20 phút đầu mới chỉ có 1 cơ hội rõ ràng duy nhất được tạo ra khi tiền đạo Atshimene của Hà Tĩnh đánh đầu vọt xà ngang trong gang tấc sau quả tạt bên cánh trái.

Cánh trái cũng là hướng tấn công chủ yếu của Hà Tĩnh, với sự cơ động của cặp Daniel Passira - Charles Atshimene. Trong khi Atshimene chơi càn lướt và tạo ra áp lực lớn cho cặp trung vệ của SLNA thì Daniel Passira khuấy đảo cánh phải của đội khách bằng kỹ thuật xử lý đậm chất Brazil.

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Các cầu thủ SLNA ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Hà Tĩnh.

Và nỗ lực của cựu tiền đạo Hà Nội FC này đã suýt đem lại trái ngọt. Phút 25, Daniel Passira có cú sút xa từ chếch bên phải vòng cấm địa SLNA, bóng đi hiểm và căng nhưng đáng tiếc lại dội xà ngang, khiến đội chủ nhà tuột mất một bàn thắng quá đẹp.

Bên phần sân đối diện, SLNA chủ động chơi chậm làm giảm nhịp độ tấn công của Hà Tĩnh nhưng sẵn sàng chuyển trạng thái rất nhanh và hướng đến những pha xử lý trực diện nhằm thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Sau nửa tiếng theo đuổi lối đá thực dụng này, SLNA đã có được quả ngọt. Phút 36, SLNA mở tỷ số sau một pha tấn công bên cánh phải. Nhận bóng, Quang Vinh che chắn khéo léo, xoay người rồi tung cú sút chìm từ khoảng 20 m, đưa bóng vượt ngoài tầm với của thủ môn Thanh Tùng.

Bàn thắng mở toang bế tắc đã khiến trận đấu thay đổi hẳn nhịp độ. Chỉ 4 phút sau, đội khách đã có pha lập công thứ hai. Cũng là một cú đánh vỗ mặt, bóng được đưa từ biên trái vào trung lộ và sau một pha bấm bóng đầy nhạy cảm, bóng đến chân Luiz Guilherme. Tiền đạo người Brazil dễ dàng đánh bại thủ môn Thanh Tùng sau một pha tỳ đè hậu vệ theo kèm và dứt điểm chính xác.

Phút cuối cùng của hiệp 1, Duy Thường gỡ lại 1 bàn cho Hà Tĩnh. Cầu thủ chạy cánh kỳ cựu này bất ngờ bó vào trong, phá bẫy việt vị và nhận đường chọc khe của đồng đội để đối mặt với Văn Bình trước khi đánh bại thủ môn bên phía SLNA bằng một cú ra chân quyết đoán.

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Ngoại binh Luiz Guilherme ăn mừng sau khi nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA.

Ngay đầu hiệp hai, tỷ số đã được cân bằng 2-2. Sau khi lập cú đúp trong trận thắng Thể Công Viettel ở vòng trước, Daniel Passira tiếp tục ghi dấu ấn với bàn gỡ hòa cho Hà Tĩnh ở phút 48. Tiền đạo người Brazil này tung cú nước rút xộc thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự SLNA để nhận đường chọc khe của Luiz Antonio và sút tung lưới Văn Bình, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau bàn gỡ của Hà Tĩnh, đôi bên đều tỏ ra thận trọng hơn và nhịp độ trận đấu bắt đầu chùng xuống. Đội khách dường như giật mình trước khả năng phản kháng của các học trò HLV Phan Như Thuật nên cũng hạn chế dâng cao. Trong khi đó, đội chủ nhà cũng khiến họ có thêm lý do để không quá mạo hiểm sau khi mất trung vệ chủ chốt Helerson ở phút 69 vì chấn thương.

Trận đấu vì thế trôi đi khá bình lặng ở những phút còn lại. Các pha tấn công của đôi bên đều thiếu đi sự máu lửa và đột biến nên thậm chí, chẳng có cơ hội nguy hiểm nào thực sự được tạo ra trong hơn 20 phút cuối trận.

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SLNA (áo vàng) đã không thể bảo vệ thành công lợi thế dẫn bàn trước Hà Tĩnh.

Rời sân với kết quả hòa 2-2, SLNA đã có lần thứ 7 trong lịch sử phải chia điểm với những người láng giềng Hà Tĩnh trên đấu trường V.League. Nhưng đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn cũng không phải quá thất vọng. Vì dù sao, tỷ số này vẫn giúp SLNA nối dài mạch bất bại ở V.League 2026/27.

Với 2 chiến thắng và 2 trận hòa sau 4 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ đang tạm chiếm ngôi nhì bảng ít nhất cho tới ngày Chủ nhật, khi đối thủ có thể soán ngôi của họ là Ninh Bình ra sân ở vòng đấu này.

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