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Thể thao

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Tuấn Hải giải cơn khát, Nam Định giành chiến thắng quan trọng

Đặng Lai
Vĩnh Xuân

TPO - Trước Thanh Hóa, Tuấn Hải đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0. Pha lập công này giúp anh chấm dứt mạch "khát" bàn thắng kéo dài đằng đẵng, đồng thời giúp Nam Định giành 3 điểm quan trọng tại xứ Thanh.

foul Hết giờ, Nam Định giành chiến thắng đầu tiên trên sân khách

Nam Định đã đối mặt với nhiều áp lực từ Thanh Hóa nhưng bằng 2 khoảnh khắc tỏa sáng ở cuối mỗi hiệp, họ đã giành chiến thắng 2-0. Sau 4 vòng, Nam Định đã giành chiến thắng thứ 2 và là trận thắng sân khách đầu tiên ở LPBank V.League 1 chiến dịch 2026/27.

report Quá tiếc cho Thanh Hóa

90'+3: 3 cầu thủ Thanh Hóa băng xuống đối mặt Nguyên Mạnh. Họ đã đánh bại thủ môn Nam Định song lại lỡ trớn, để hậu vệ Thai Crawford kịp băng về phá bóng.

time Trận đấu có 5 phút bù giờ
goal VÀO, 2-0 cho Nam Định

86': Tuấn Hải cuối cùng cũng giải cơn khát hơn 1 năm không ghi bàn. Anh chớp thời cơ từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội Thai Crawford, sút tung lưới từ cự ly gần.

report May mắn cho Thanh Hóa

80': Tuấn Hải đón bóng thuận lợi từ Hoàng Anh. Cự ly là rất thoáng, góc dứt điểm rộng, song không hiểu sao Tuấn Hải lại đưa bóng đi trúng xà ngang.

report Vẫn chưa có bàn thắng cho Thanh Hóa

75': Thêm cơ hội tốt cho Thanh Hóa. Abdurakhmanov đón bóng từ quả phạt góc rồi lái bóng đi căng. Nhưng Nguyên Mạnh vẫn xuất sắc đẩy bóng.

report Quá tiếc cho Thanh Hóa

73': Thanh Hóa tổ chức tấn công lớp lang, bài bản. Bá Tiến đón bóng ở cột xa rồi bắt volley nhanh. Nhưng bóng lại không đi trúng đích.

report Thanh Hóa nỗ lực nhưng chưa hiệu quả

69': Thanh Hóa đang tận dụng triệt để tốc độ của Martin. Họ thường xuyên rót bóng cho tiền đạo này. Tuy vậy, Martin quá lẻ loi trên hàng công.

report Không được!

62': Hàng loạt pha dứt điểm từ phía Thanh Hóa. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ vì các cú đá của họ thiếu độ sắc bén, tỏ ra khá vội vàng.

report Ngọc Sơn đang trở thành điểm sáng của Nam Định

57': Ngọc Sơn đón bóng bên cánh phải và làm động tác giả loại bỏ hậu vệ Thanh Hóa. Anh tạt vào khá mềm mại nhưng Tuấn Hải không thể tranh bóng bổng. Nhìn chung, lối chơi của Nam Định vẫn phụ thuộc lớn vào Ngọc Sơn.

report Thanh Hóa đang bế tắc

51': Thanh Hóa nỗ lực tấn công nhưng các mảng miếng của họ không được thực hiện rõ nét. Đội chủ nhà vẫn đang loay hoay.

foul Hiệp 2 bắt đầu
goal VÀO, 1-0 cho Nam Định

45': Ngọc Sơn đi bóng mạnh mẽ bên cánh phải, anh tạt vào như đặt. Ti Phông đánh đầu hụt nhưng Damoth lại băng vào, vô tình đưa bóng vào góc hiểm làm tung lưới đội nhà. Nam Định ghi bàn khá may mắn. Sau tình huống này, hiệp 1 cũng kết thúc.

report Hàng loạt cơ hội đến với Thanh Hóa

40': Sau giai đoạn "nhẫn nhịn", Thanh Hóa đã tạo ra 2 pha bóng nguy hiểm liên tục. Đầu tiên là pha sút bóng khiến Nguyên Mạnh chật vật, sau đó thủ quân Abdurakhmanov băng xuống đối mặt thủ môn, tiếc rằng cú đá của anh lại vọt xà.

report Vẫn chưa được

37': Tuấn Hải đi bóng khá mềm mại bên cánh trái. Anh tạt vào cho đồng đội nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng, hậu vệ Thanh Hóa đã kịp giải nguy. Một cơ hội mười mươi đã bị bỏ phí.

report Không được!

33': Tuấn Hải băng xuống, khống chế gọn gàng đường chuyền từ A Mít. Nhưng không may cho anh là Văn Lợi đã kịp băng về phá bóng, cứu cho đội nhà bàn thua rõ ràng.

report Thanh Hóa đá trả

27': Saliou bật cao dũng mãnh đánh đầu, nhưng bóng đi ra ngoài. Đây mới là pha dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ chủ nhà Thanh Hóa.

report Quá tiếc

24': Romulo thực hiện cú đá phạt từ cự ly hơn 20 mét. Đường bóng là rất hiểm, nhưng tiếc cho Nam Định khi bóng đi chệch cột trong gang tấc.

report Không được!

17': Thanh Diệp phát bóng không tốt, bóng được Ngọc Sơn trả lại cho Ti Phông. Tiền vệ Nam Định xử lý khá tốt, tiếc rằng cú sút từ góc hẹp của anh đi không chính xác.

report Thanh Hóa có cơ hội tốt

15': Tiền đạo Thanh Hóa băng xuống thoáng nhưng Balboa đã kịp thời can thiệp. Nếu không, thủ môn Nguyên Mạnh sẽ phải đối mặt với một pha nguy hiểm.

report Trận đấu giằng co

9': Sau thời gian đầu tăng tốc nhưng không thành, 2 đội đang lùi đội hình xuống, thi đấu giằng co. Vẫn chưa có pha tấn công sắc nét nào được tạo ra. 2 đội đang chủ yếu phá lối đá của nhau.

report 2 bên thi đấu quyết liệt

4': Thời gian đầu chứng kiến thế trận nhanh nhưng xen kẽ đó là những pha vào bóng quyết liệt của 2 đội. Đó là lý do họ chưa tiếp cận được vòng cấm đối phương do bị vào bóng rát.

foul Trận đấu bắt đầu
report Đội hình ra sân của Nam Định
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report Đội hình ra sân của Thanh Hóa
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report Các cầu thủ khách đã có mặt ở sân Thanh Hóa
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Dù từng bị xem là ứng cử viên hàng đầu cho suất xuống hạng trước thềm mùa giải mới, nhưng Thanh Hóa đang khiến giới chuyên môn phải nhìn nhận lại bằng màn khởi đầu ấn tượng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Xuân Hợp, đội bóng xứ Thanh đã giành 6 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên nhờ hai chiến thắng thuyết phục trước Hải Phòng và Đà Nẵng, chỉ chấp nhận trắng tay trước thế lực Ninh Bình. Lối chơi kỷ luật cùng tinh thần rực lửa biến Thanh Hóa thành thử thách khó nhằn với bất kỳ đội bóng nào khi phải hành quân đến đây.

Ngược lại, Nam Định chưa tạo ra cảm giác an tâm dù sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội cùng tiềm lực tài chính dồi dào. Khởi đầu với 4 điểm sau 3 lượt trận, trận hòa quả cảm trước Ninh Bình là điểm sáng hiếm hoi bị lu mờ bởi thất bại bất ngờ trước đối thủ yếu Đà Nẵng.

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Nam Định đang trồi sụt phong độ

Sự chệch choạc nơi hàng thủ là bài toán nan giải nhất của HLV Vũ Hồng Việt khi họ đã nhận tới 6 bàn thua chỉ sau 3 trận. Phong độ sân khách trồi sụt đang trở thành rào cản lớn trong tham vọng cạnh tranh đỉnh bảng của đội bóng thành Nam.

Thống kê đối đầu cũng không đứng về phía Nam Định: trong 5 lần gần nhất làm khách tại xứ Thanh, họ chỉ thắng đúng 1 trận, còn lại hòa 3 và thua 1. Bước vào màn đọ sức chiều nay, Nam Định tổn thất lực lượng nặng nề khi Ezequiel cùng Văn Kiên vắng mặt vì án treo giò, trong khi chân sút chủ lực Xuân Son ngồi ngoài do chấn thương. Ngược lại, chủ nhà Thanh Hóa có đầy đủ quân số mạnh nhất và sẵn sàng biến lợi thế sân bãi thành điểm tựa để giành điểm trước đối thủ.

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