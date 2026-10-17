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Pedro Neto lập cú đúp, Chelsea nhấn chìm Everton

Kiều Khanh

TPO - Everton đã gây ra không ít khó khăn cho Chelsea, nhưng sự khác biệt mang tên Pedro Neto đã định đoạt trận đấu. Cú đúp của ngôi sao người Bồ Đào Nha giúp The Blues ca khúc khải hoàn ngay tại Merseyside với chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Everton và Chelsea tạo nên thế trận cân bằng trong những phút đầu. Phút thứ 5, Chelsea có tình huống lên bóng bên cánh trái. Joao Pedro tìm cách đưa bóng vào khu vực cấm địa nhưng hàng phòng ngự Everton đã kịp thời can thiệp. Đến phút 10, Everton đáp trả bằng đường chuyền dài của Ainsley Maitland-Niles hướng đến vị trí của Jack Grealish. Tuy nhiên, bóng đi quá mạnh khiến tiền vệ người Anh không thể theo kịp. Chelsea dần gia tăng sức ép và có cơ hội đáng chú ý ở phút 15. Cole Palmer xử lý bóng trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm, nhưng thủ môn Jordan Pickford bay người cứu thua.

Everton và Chelsea ăn miếng trả miếng.
Everton và Chelsea ăn miếng trả miếng.

Everton bắt đầu tìm được những khoảng trống để tổ chức tấn công. Phút 30, Jack Grealish tung cú vô lê, buộc Martinez phải trổ tài cứu thua. Chelsea suýt có bàn thắng ở phút 40. Từ quả phạt góc được triển khai theo bài phối hợp, Moises Caicedo băng vào tung cú vô lê đầy uy lực. Bóng vượt qua tầm kiểm soát của Pickford nhưng lại dội xà ngang, khiến đội khách bỏ lỡ cơ hội vượt lên.

Trong những phút cuối hiệp một, Chelsea tiếp tục gây sức ép. Ở phút bù giờ, Neto tung cú cứa lòng bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, buộc Pickford phải bay người cản phá. Tình huống phạt góc tiếp theo cũng khiến hàng thủ Everton chao đảo khi bóng được phá ngay trên vạch vôi. Dù tạo ra một số cơ hội đáng kể, Chelsea vẫn không thể tìm được bàn thắng. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Ngay sau giờ nghỉ, Chelsea lập tức tăng tốc và nhanh chóng thu về thành quả. Phút 46, Morgan Rogers có pha phối hợp bên cánh trái trước khi tạo điều kiện để Jorrel Hato băng lên. Hậu vệ Chelsea vượt qua sự truy cản của Maitland-Niles rồi thực hiện đường căng ngang vào trong. Pedro Neto xuất hiện đúng lúc, bình tĩnh dứt điểm đưa bóng vào lưới Pickford, mở tỷ số cho đội khách.

Pedro Neto ghi bàn.
Pedro Neto ghi bàn.

Bàn mở tỷ số giúp Chelsea thi đấu tự tin hơn. Phút 56, Neto tiếp tục khuấy đảo hàng phòng ngự Everton. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đột phá xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược cho Palmer dứt điểm. Tuy nhiên, Rohl đã kịp thời can thiệp để ngăn Chelsea nhân đôi cách biệt.

Bị dẫn bàn, Everton buộc phải tìm cách đẩy cao đội hình. Phút 62, Vitaliy Mykolenko thực hiện quả tạt có điểm rơi thuận lợi từ cánh trái, nhưng Thierno Barry không thể tận dụng để tạo ra cú đánh đầu nguy hiểm. Một trong những tình huống đáng chú ý nhất hiệp hai xảy ra ở phút 70. Trong pha đá phạt của Everton, thủ môn Emiliano Martinez va chạm mạnh với Jarrad Branthwaite. Các nhân viên y tế lập tức vào sân chăm sóc thủ thành người Argentina.

Sau thời gian sơ cứu, Martinez không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng. Chelsea buộc phải đưa Mike Penders vào thay thế. Ở những phút cuối, đội chủ nhà gia tăng sức ép và tìm cách đưa bóng vào khu vực cấm địa. Tuy nhiên, Chelsea vẫn đứng vững trước những nỗ lực của Everton.

Phút 85, Joao Pedro có cú sút nguy hiểm, nhưng Pickford xuất sắc dùng đầu gối cản phá. Khi Everton vẫn đang tìm kiếm bàn gỡ, Chelsea đã trừng phạt đội khách từ một tình huống cố định ở phút 90. Cole Palmer thực hiện quả đá phạt đưa bóng chạm hàng rào phòng ngự rồi bật ra trong khu vực cấm địa. Pedro Neto nhanh chóng tung cú dứt điểm chính xác vào góc thấp khung thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Chung cuộc, Chelsea đánh bại Everton với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách. Ba điểm trong trận đấu này giúp thầy trò Xabi Alonso tạm thời chen chân vào Top 4, đồng thời chấm dứt chuỗi trận bất bại của Everton tại Ngoại hạng Anh mùa này.

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#Chelsea #Everton #Everton vs Chelsea #Premier League #Pedro Neto #Xabi Alonso

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