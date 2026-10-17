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Hai thẻ đỏ, 3 bàn thắng và màn lội ngược dòng ngoạn mục của Liverpool

Hương Ly

TPO - Dù bị thủng lưới sớm và tổn thất lực lượng, Liverpool vẫn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Brentford 2-1. Bước ngoặt trận đấu đến từ hai tấm thẻ đỏ của đội chủ nhà, giúp The Kop giành trọn 3 điểm đầy kịch tính.

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Liverpool trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược trong chuyến làm khách đầy bão táp đến sân Gtech Community của Brentford, trước khi khép lại bằng chiến thắng ngược dòng 2-1 nhọc nhằn. Dù bị chọc thủng lưới từ sớm và gặp tổn thất lớn lực lượng, The Kop vẫn rời thủ đô London với 3 điểm nhờ tận dụng triệt để những sai lầm cá nhân từ phía đội chủ nhà.

Keane Lewis-Potter mở tỷ số cho "Bầy ong", nhưng các pha lập công của Victor Munoz và tiền đạo vừa trở lại sau chấn thương Alexander Isak đã lật ngược hoàn toàn thế cờ, khép lại 90 phút thi đấu ngột ngạt và căng thẳng. Điểm nhấn trận đấu còn đến từ 2 tấm thẻ đỏ của cầu thủ Brentford.

Đội chủ nhà đã nhập cuộc tự tin trong hiệp một. Brentford dồn ép đối thủ và cụ thể hóa lợi thế bằng tình huống đánh đầu thành bàn chuẩn xác của Keane Lewis-Potter. Trong khi đó, Liverpool bế tắc hoàn toàn. Đội khách không tạo ra được sự liền mạch trong các pha lên bóng, đồng thời liên tiếp nhận tin dữ khi bộ đôi Dominik Szoboszlai và Jeremie Frimpong dính chấn thương và phải rời sân. Bên cạnh đó, trọng tài cũng khước từ một quả phạt đền của Liverpool sau khi tham khảo VAR.

Bước ngoặt trận đấu đến từ việc Yehor Yarmoliuk của Brentford nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha húc đầu thô bạo với Jacquet. Lợi thế hơn người giúp Liverpool dâng cao khối đội hình và chiếm quyền kiểm soát bóng trong hiệp hai. Liverpool đã cụ thể hóa sức ép dồn dập bằng bàn thắng. Victor Munoz sắm vai người hùng với pha dứt điểm tinh tế giúp Liverpool cân bằng tỷ số 1-1, tạo bước đệm tâm lý hoàn hảo để Isak tung cú sút quyết đoán, đưa Liverpool vươn lên dẫn ngược 2-1.

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Trọng tài rút 2 thẻ đỏ cho đội chủ nhà.

Dù giành chiến thắng, thế trận thực tế của Liverpool không hoàn toàn áp đảo. Chuyên gia Paul Merson thẳng thắn chỉ trích đội khách thi đấu thiếu thuyết phục và không thể hiện được sự thống trị trên sân, dù thi đấu hơn người. Khả năng kết liễu trận đấu của The Kop cũng là một điểm trừ lớn.

Ở những phút bù giờ, Bradley Barcola và Lewis Koumas liên tục phung phí cơ hội đối mặt mười mươi. Kịch tính khép lại ở phút 90+1 khi Vitaly Janelt phạm lỗi vụng về với Rio Ngumoha sát vòng cấm, nhận thẻ vàng thứ hai và khiến Brentford kết thúc trận đấu với vỏn vẹn 9 người trên sân.

Chiến thắng mang ý nghĩa "giải hạn" này giúp Liverpool bám sát nhóm dự Champions League trên bảng xếp hạng. Hiện tại, The Kop án ngữ ở vị trí thứ 5 với 12 điểm sau 7 trận, bám sát Chelsea ở vị trí thứ 4 với khoảng cách đúng một điểm. Phía trên đỉnh bảng, Manchester City vẫn thể hiện sự độc tôn với 21 điểm tuyệt đối.

Về phần Brentford, họ vuột mất cơ hội vượt qua chính đối thủ và đành giậm chân ở vị trí thứ 6 với 10 điểm, đối mặt với nguy cơ bị các đội xếp sau bắt kịp ở những vòng đấu tới.

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