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MU tiếp tục mất điểm, rơi xuống gần nhóm rớt hạng

Trọng Đạt
Vĩnh Xuân

TPO - MU đã mở tỷ số trước Leeds, nhưng sự đơn điệu trong tấn công và chểnh mảng ở khâu phòng thủ khiến họ bị gỡ hòa và kết thúc trận đấu với kết quả 1-1. Trận hòa này kéo dài chuỗi ngày thất vọng của Quỷ đỏ. Họ chỉ còn hơn nhóm 3 đội cuối bảng vẻn vẹn 2 điểm.

foul Hết giờ!

90+4': MU và Leeds chia điểm trong trận cầu khá quyết liệt.

Chuỗi trận không thắng của MU vẫn tiếp diễn, nhưng họ có thể hài lòng với 1 điểm trong tình hình hiện tại.

1-3619.jpg
yellow Thẻ vàng

90+2': Ampadu và Andrey Santos đều bị phạt thẻ vàng sau pha va chạm.

report Bù giờ

90': Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

report Nỗ lực không thành

88': Leeds phá bóng sau quả tạt của Amad vào cột gần. Bóng bật ra đến chân Fernandes ở khoảng cách xa khung thành, nhưng cú sút của tiền vệ người Bồ Đào Nha lại trúng đồng đội. Ngay sau đó, Amad dứt điểm đưa bóng vọt xà.

1-6931.jpg
report Không được!

85': Trong pha chạm bóng đầu tiên, Cunha chuyền bóng dọc biên cho Amad, nhưng tiền đạo MU bị thổi phạt việt vị.

1-2089.jpg
substitution MU tăng cường hàng công

84': Cunha vào sân thay Tielemans.

substitution Leeds điều chỉnh nhân sự

81': Longstaff vào thay Tanaka ở tuyến giữa.

report MU phản công

76': Dalot dẫn bóng rồi chuyền cho Amad ở hành lang cánh phải. Tiền đạo MU dứt điểm nhưng cú sút bị chặn, đưa bóng đi hết đường biên ngang.

substitution Hai đội thay người

74': Mount vào sân thay Baleba bên phía MU. Leeds cũng đưa Nmecha vào thay Okafor.

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report Leeds phòng ngự tốt

71': Hàng thủ Leeds chơi tập trung, hóa giải quả tạt từ cánh phải của Amad rồi tiếp tục ngăn cú sút xa của Tielemans.

Nỗ lực phòng ngự của cả hai đội trong trận này khá ấn tượng.

report Cơ hội

66': MU có pha phối hợp đẹp bên cánh phải. Fernandes dứt điểm chệch khung thành Leeds sau đường trả ngược của Yoro.

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report Baleba sút xa

59': Baleba của MU thử vận may từ cự ly rất xa, nhưng cú cứa lòng nhằm vào góc lưới khung thành Leeds không thành công.

Thủ thành Trafford chỉ đứng nhìn bóng đi chệch cột dọc.

1-4057.jpg
report Tanaka sút bóng vọt xà

56': Mazraoui của MU phá bóng không dứt khoát sau quả tạt bên cánh trái của Gudmundsson, tạo cơ hội để Tanaka dứt điểm từ sát vòng cấm. Bị áp sát, tiền vệ Leeds sút bóng vọt xà.

goal VÀO, Leeds gỡ hoà 1-1

51': Calvert-Lewin chớp thời cơ, dứt điểm hiểm hóc tung lưới MU, sau pha đánh đầu nối của Muharemovic từ quả phạt góc, gỡ hòa 1-1 cho Leeds.

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report Hiệp 2 bắt đầu!

46': Mazraoui vào thay Martinez sau giờ nghỉ giữa hai hiệp bên phía MU.

report Hết hiệp 1. MU 1-0 Leeds

45+2': Trong khoảng thời gian 45 phút đầu tiên, MU đã làm tốt nhiệm vụ khiến Leeds bế tắc, còn bàn thắng của Mbeumo khiến khán đài Elland Road lặng đi.

report Bù giờ

45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

report Leeds phản công

39': Calvert-Lewin đánh đầu chệch khung thành MU trong gang tấc sau đường chuyền tinh tế của Bogle.

goal VÀO, MU mở tỷ số

35': Từ đường căng ngang của Tielemans, Mbeumo băng vào dứt điểm tinh tế, mở tỷ số cho MU.

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report Yoro giải nguy

32': Yoro lại đánh đầu giải nguy cho MU. Lần này, Ampadu tạt bóng về phía cột xa, tìm cách đưa bóng đến vị trí đồng đội bên phía Leeds.

report Nguy hiểm

27': MU có cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận. Mbeumo ôm đầu khi đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc từ cự ly gần, sau đường tạt bóng bên cánh phải của đồng đội.

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report Lammens cứu thua

26': Elvedi chạm được bóng sau quả đá phạt của Stach, nhưng thủ môn MU đã kịp thời cản phá. Đây là tình huống đáng chú ý đầu tiên của Leeds.

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report Leeds dâng cao đội hình

23': Leeds dâng cao đội hình, nhưng Dalot kịp thời cản phá quả tạt từ cánh trái, giải nguy cho MU. Những phút đầu trận, thầy trò HLV Carrick đang phải hạn chế sức tấn công của đội chủ nhà.

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report Hai đội đá rát

19': Đến lượt Gudmundsson của Leeds bị phạt thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Santos.

Hai đội đang chơi rất quyết liệt.

report Fernandes bị phạt thẻ vàng

17': Đội trưởng MU nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Muharemovic.

1-7094.jpg
report MU đá phạt

12': Mbeumo bị Ampadu phạm lỗi ngày bên ngoài vòng cấm Leeds, giúp MU được hưởng quả đá phạt ở vị trí khá thuận lợi.

Fernandes treo bóng về phía cột xa, bóng đi quá mạnh và không cầu thủ MU nào chạm được bóng.

report Leeds liên tục dồn ép

8': Leeds liên tục rót bóng vào vòng cấm MU, nhưng đều bị đánh đầu phá ra. Cả hai lần, Yoro đều là người giải nguy.

Hai đội đều chơi với tốc độ cao.

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report Không được!

5': Fernandes tung đường chọc khe tinh tế cho Mbeumo băng xuống sau lưng hàng thủ Leeds, nhưng đường chuyền không đủ lực để đến được vị trí đồng đội.

report Đội hình MU gây bất ngờ

2': MU gây bất ngờ với đội hình ra sân khi không sử dụng một tiền đạo cắm đúng nghĩa. Fernandes chơi với vai trò số 9 ảo, còn Mbeumo chơi bên cánh trái.

foul Trận đấu bắt đầu!

1': MU giao bóng trước.

report Đội hình ra sân Leeds
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report Đội hình ra sân MU
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Leeds United của HLV Daniel Farke tạo dấu ấn ở nửa sau mùa giải 2025-2026, qua đó trụ hạng thành công. Bước vào mùa giải mới, đội chủ sân Elland Road tiếp tục duy trì đà khởi sắc và đang hướng tới mục tiêu phát huy những nền tảng đã xây dựng.

Sau những vòng đấu đầu tiên, Leeds đứng thứ bảy với 9 điểm, bằng điểm Liverpool và chỉ kém nhóm bốn đội dẫn đầu 1 điểm. Tuy nhiên, cuối tuần trước, thầy trò HLV Farke nhận thất bại đầu tiên tại Premier League mùa này khi thua Arsenal 1-2 trên sân Emirates.

Leeds đã chơi kiên cường ở London và vượt lên dẫn trước ngay sau giờ nghỉ nhờ bàn thắng của James Justin. Dù vậy, đội khách không thể giữ lợi thế, để Arsenal lật ngược tình thế chỉ trong 8 phút. Cách trận đấu đổi chiều chắc chắn khiến HLV Farke không hài lòng, dù thất bại trước đối thủ được đánh giá cao hơn không phải kết quả quá bất ngờ.

Trước cuộc tiếp đón Manchester United vào chủ nhật, Leeds có thêm điểm tựa từ phong độ sân nhà. Họ bất bại trong tám trận gần nhất tại Elland Road trên mọi đấu trường, trong đó thắng 5 trận và có 5 lần giữ sạch lưới. Đây là cơ sở để đội chủ nhà tự tin hướng tới một kết quả tích cực trước đối thủ đang gặp nhiều vấn đề.

Manchester United của HLV Michael Carrick đến Leeds trong bối cảnh phong độ sa sút và tâm lý chịu sức ép. “Quỷ đỏ” mới thắng một trong 6 trận Premier League mùa này, đồng thời trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường. Kể từ trận thắng Sabah 4-0 tại Champions League hôm 10/9, họ thua 3 và hòa 2 trận.

Ở trận gần nhất tại Premier League, Manchester United bị Tottenham Hotspur cầm hòa 1-1, dù đối thủ phải chơi thiếu người sau khi Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ. Đến giữa tuần, đội bóng của HLV Carrick tiếp tục gây thất vọng khi thua Atletico Madrid 0-2 tại Champions League.

Thất bại trên đất Tây Ban Nha càng thêm cay đắng khi Manchester United để thủng lưới chỉ sau 53 giây. Leny Yoro sau đó bị truất quyền thi đấu trong hiệp hai, trước khi Ademola Lookman ghi bàn ấn định chiến thắng cho Atletico.

Tuy nhiên, kết quả trận đấu nhanh chóng bị lu mờ bởi những phát biểu của Lisandro Martinez. Trong cuộc phỏng vấn với Amazon Prime, trung vệ người Argentina công khai bày tỏ sự không hài lòng với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

“Tôi kỳ vọng được đầu tư nhiều hơn. Chắc chắn là vậy. Tôi kỳ vọng nhiều hơn từ Giám đốc bóng đá (Jason Wilcox). Tôi phải thành thật rằng với tư cách cầu thủ, chúng tôi cần làm tốt hơn. Nhưng khi xây dựng một đội hình mạnh, việc chuẩn bị sẵn sàng cho những trận đấu như thế này cũng rất quan trọng”, Martinez nói.

Martinez được dự đoán sẽ góp mặt trong trận gặp Leeds sau khi đưa ra tuyên bố đính chính. Dẫu vậy, những căng thẳng và tranh cãi quanh Manchester United vẫn gia tăng trong tuần qua, tạo thêm áp lực lên HLV Carrick cùng các học trò.

Một thất bại vào đêm nay sẽ là đòn giáng mạnh vào Manchester United. Nỗi lo của người hâm mộ càng có cơ sở khi đội bóng chưa thắng trận sân khách nào trong 4 lần làm khách mùa này. Họ thua 2 trận, đồng thời có 3 lần để đối thủ ghi ít nhất hai bàn. Với phong độ hiện tại và điểm tựa Elland Road của Leeds, chuyến đi này hứa hẹn nhiều thử thách cho thầy trò HLV Carrick.

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#Leeds #Manchester United #Elland Road #Premier League #bóng đá Anh #trận đấu

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