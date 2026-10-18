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Công an Hà Nội thua trận đầu tiên ở V.League

Hương Ly - Tiểu Phùng

TPO - Hai pha lập công của Phạm Xuân Mạnh và Văn Tùng giúp CLB Hà Nội đánh bại Công an Hà Nội 2-1 trong cuộc đối đầu ở vòng 4 LPBank V.League 2026/27 diễn ra chiều tối 18/10. Đây cũng là thất bại đầu tiên của thầy trò HLV Mano Polking sau 3 trận toàn thắng liên tiếp trước đó.

foul HẾT GIỜ!!! HÀ NỘI THẮNG CHUNG CUỘC 2-1

CAHN cuối cùng cũng nếm mùi thất bại và hôm nay, họ gục ngã dưới tay CLB Hà Nội. Đây là chiến thắng quan trọng để cứu lấy chiếc ghế của Harry Kewell, đồng thời tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ áo tím ở giai đoạn tới.

red Trọng tài rút thẻ đỏ

Phút 90+3: Trợ lý Xuân Hải, thành viên ban huấn luyện CAHN nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng.

report Văn Đô sút vọt xà

Phút 90+2: Cú sút của Văn Đô mang theo nhiều kỳ vọng từ CĐV CAHN. Tuy nhiên, đường bóng đi vọt xà.

time HIỆP HAI CÓ 4 PHÚT BÙ GIỜ
report Leo Artur xử lý nghệ sĩ

Phút 87: Leo Artur xoay compa điệu nghệ để thoát pressing và tự mở khoảng trống dứt điểm. Dù vậy, cú sút cuối cùng của Leo Artur không chính xác.

report Đình Bắc không kịp dứt điểm

Phút 85: CAHN phối hợp tấn công khoét biên có nét nhưng Đình Bắc không kịp hãm bóng để dứt điểm. Sau tình huống này, Văn Chuẩn dính chấn thương.

report Leo Artur đe dọa khung thành Hà Nội

Phút 81: Leo Artur sút quyết đoán từ khoảng cách hơn 15 m nhưng vẫn đi trật mục tiêu. CAHN đang làm mọi cách để ghi bàn gỡ.

report Hùng Dũng rời sân

Phút 81: Hùng Dũng vắt cạn thể lực để theo kịp trận đấu trước khi rời sân. HLV Kewell đưa Anh Tiệp vào sân để gia cố hàng thủ.

substitution CAHN thay 2 người

Phút 77: Thanh Bình, Xuân Thịnh và Văn Phương vào sân. Mauk, Quang Vinh và Thành Long rời sân.

report Xuân Mạnh đánh đầu

Phút 76: Xuân Mạnh không chiến dũng mãnh dù gặp bất lợi thể hình. Pha dứt điểm không đủ căng và hiểm để đánh bại được Filip Nguyễn.

substitution Hà Nội thay 2 người

Phút 75: Thanh Minh và Xuân Tú vào sân. Văn Quyết và Văn Tùng rời sân.

report Văn Chuẩn cứu thua cho Hà Nội

Phút 68: Alan bật cao đánh đầu nhưng bóng vẫn đến đúng vị trí Văn Chuẩn đợi sẵn.

substitution Hai Long vào sân

Phút 67: HLV Kewell quyết tăng cường hàng công cho Hà Nội thay vì tăng chất thép phòng ngự.

report Văn Đô bỏ lỡ cơ hội sút phạt

Phút 64: Bóng đặt đúng cự ly yêu thích nhất của Quang Hải. Tuy nhiên, Văn Đô mới là người dứt điểm và sút đưa bóng vào giữa vị trí thủ môn Văn Chuẩn.

report Hà Nội vẫn chơi đông công với CAHN

Phút 60: Các cầu thủ áo tím pressing cực rát ngay sau khi cầu thủ CAHN có bóng. Sự quyết tâm của cầu thủ Hà Nội đang khiến ý đồ triển khai tấn công của đội chủ nhà bị bẻ gãy. Ảnh: Ngọc Tú.

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report Thế trận đặc biệt hấp dẫn

Phút 54: CAHN đang tấn công toàn lực để tìm bàn gỡ hòa, trong khi Hà Nội không có ý định đá chậm và co cụm phòng ngự. Trận đấu đang diễn ra với nhịp độ nhanh, 2 đội liên tục đôi công với nhau. Ảnh: Ngọc Tú.

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goal VÀO!!! Hà Nội nâng tỷ số 2-1

Phút 49: Diễn biến điên rồ đang xảy ra trên sân Hàng Đẫy. Chỉ 3 phút sau khi CAHN ghi bàn gỡ, Hà Nội lại vượt lên. Người ghi bàn cho đội khách là Văn Tùng.

goal VÀO!!! CAHN gỡ hòa 1-1

Phút 46: Alan ghi bàn gỡ hòa cho CAHN. Đình Bắc vừa vào sân đã thực hiện pha kiến tạo cho Alan trước khi ngoại binh của CAHN dứt điểm từ khoảng cách gần 20 m.

start HIỆP 2 BẮT ĐẦU
foul HẾT HIỆP MỘT!!! CAHN 0-1 HÀ NỘI

Ảnh: Ngọc Tú.

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time HIỆP MỘT CÓ 2 PHÚT BÙ GIỜ
report KHÔNG VÀO!!! Alan dứt điểm táo bạo

Phút 45: Sau quả tạt của Văn Đô, Alan dứt điểm cực nhanh nhưng bóng đi ra ngoài.

yellow Đến lượt Xuân Mạnh nhận thẻ vàng

Phút 40: Xuân Mạnh nhận thẻ vàng vì phạm lỗi thô thiển với Leo Artur. Hai hậu vệ cánh của Hà Nội nhận thẻ vàng từ rất sớm và đây là vấn đề cho Hà Nội.

yellow Công Nhật bị cảnh cáo

Phút 39: Công Nhật chủ động phạm lỗi với Alan để giúp Hà Nội thoát tình huống nguy hiểm. Trọng tài dứt khoát rút thẻ vàng cho hậu vệ của đội khách.

report Văn Chuẩn giải quyết tình huống nguy hiểm

Phút 34: CAHN tấn công nguy hiểm bên trái trái. Alan thực hiện pha căng ngang vào trong cho Leo Artur nhưng thủ môn Văn Chuẩn khép góc thành công để tóm gọn bóng.

report Thế trận đảo chiều

Phút 24: CAHN nhập cuộc tốt, tạo ra thế trận áp đảo toàn diện trước Hà Nội trong 10 phút đầu. Dù vậy, ở 10 phút gần nhất, Hà Nội lấy lại thế trận, tổ chức tấn công dồn dập và liên tục tạo ra cơ hội. CAHN đang chật vật vì những pha phòng ngự ở cánh, đặc biệt là vị trí hậu vệ trái. Ảnh: Ngọc Tú.

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report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội cột CAHN

Phút 22: Văn Tùng băng xuống vòng cấm CAHN và dứt điểm dội cột. Sau đó, Văn Quyết dứt điểm hỏng. Đội khách đang chơi đặc biệt hưng phấn.

var Bàn thắng công nhận cho Hà Nội

Phút 21: Trọng tài tham khảo tổ VAR để xác định lỗi việt vị hoặc pha phạm lỗi. Quyết định cuối cùng của trọng tài là công nhận bàn thắng.

goal VÀO!!! Xuân Mạnh ghi bàn, Hà Nội dẫn 1-0

Phút 19: Pha dàn xếp phạt góc mang về bàn mở tỷ số cho Hà Nội. Xuân Mạnh đã nhận bóng, xử lý tốt và dứt điểm chuẩn xác ở góc hẹp.

report KHÔNG VÀO!!! Văn Tùng dứt điểm nguy hiểm

Phút 18: Văn Tùng vung chân dứt điểm rất nhanh trước khung thành nhưng thủ môn Filip Nguyễn thi đấu tập trung.

report Quang Hải sút phạt bất thành

Phút 15: Quang Hải sút phạt ở cự ly sở trường, song cú sút dội hàng rào đi ra ngoài.

report Pha dứt điểm tiếp theo của Faurand

Phút 10: Ngoại binh của Hà Nội bật cao đánh đầu không thành công.

report Cơ hội cho Hà Nội

Phút 10: Faurand dứt điểm từ trước vòng cấm nhưng cú sút bị chặn lại.

report CAHN ép sân từ sớm

Phút 4: CAHN tràn đội hình sang phần sân Hà Nội và bắt đầu tạo ra các pha tấn công áp đặt.

start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU
report Dàn sao CAHN đến sân
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report Đội hình xuất phát CLB Hà Nội
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report Đội hình xuất phát CAHN
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Trận derby Thủ đô giữa Công an Hà Nội (CAHN) và Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy là tâm điểm của vòng 4 V.League 1-2026/27. Trận đấu không chỉ mang ý nghĩa khẳng định danh dự, vị thế mà còn có thể định đoạt tương lai của huấn luyện viên Harry Kewell bên phía Hà Nội sau chuỗi thành tích bết bát.

Bước vào trận đấu này, CAHN đang thể hiện sức mạnh áp đảo tại đấu trường quốc nội với tư cách là nhà đương kim vô địch. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, đội bóng ngành Công an độc chiếm ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu, ghi 6 bàn và chưa để lọt lưới bất kỳ bàn nào. Lối chơi kiểm soát bóng và tấn công đa dạng của họ đang thăng hoa nhờ sự tỏa sáng của các ngoại binh như Leo Artur, Alan, Perea Andres cùng dàn nội binh chất lượng. Ở tuyến giữa, Quang Hải vẫn đóng vai trò kiến thiết xuất sắc, trong khi bộ đôi Cao Pendant Quang Vinh và Adou Minh tạo thành bức tường thành vững chắc trước khung gỗ.

Trái ngược hoàn toàn với sự tự tin của đối thủ, Hà Nội FC lại đang chìm trong khủng hoảng tồi tệ. Đoàn quân của HLV Harry Kewell thi đấu rời rạc, thiếu kết nối và đang sở hữu một trong những hàng thủ tệ nhất giải khi đã nhận tới 7 bàn thua chỉ sau 3 trận. Việc thất bại ở 3 trong 4 trận mở màn trên mọi đấu trường đã đẩy chiến lược gia người Australia vào thế chân tường. Ở trận đại chiến tối nay, trọng trách lớn nhất sẽ đặt lên vai hàng tiền vệ gồm Hùng Dũng, Sade và Felida. Họ buộc phải hoạt động trên 100% công suất để chống lại sức ép pressing từ CAHN, nhằm giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự đang rất mong manh.

Mặc dù phong độ hiện tại hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng ngành Công an, nhưng lịch sử đối đầu lại mang đến điểm tựa tinh thần vững chắc cho Hà Nội FC. Trong 10 lần chạm trán gần nhất, Hà Nội nhỉnh hơn với 5 chiến thắng, trong khi CAHN thắng 4. Đặc biệt ở 5 lần đụng độ mới nhất, đội bóng của bầu Hiển thắng tới 3 và chỉ thua 1.

Yếu tố lịch sử này là lời cảnh tỉnh để các cầu thủ CAHN không được phép chủ quan, dù họ đang vô cùng khao khát một chiến thắng để phá dớp và khẳng định vị thế số một tuyệt đối tại bóng đá Thủ đô.

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#Công an Hà Nội #Hà Nội FC #V.League #derby thủ đô #Harry Kewell #bóng đá Việt Nam #trận đấu trực tiếp

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