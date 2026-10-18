Nhận định Ninh Bình vs HAGL, 18h00 ngày 18/10: Đánh chiếm ngôi nhì

TPO - Nhận định bóng đá Ninh Bình vs HAGL, 18h00 ngày 18/10, vòng 4 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. HAGL vừa có cú hích tinh thần với chiến thắng 3-0 trước Đà Nẵng. Nhưng Ninh Bình đang cần 3 điểm để áp sát đội đầu bảng. Với lợi thế sân nhà, đội bóng cố đô nhiều khả năng sẽ đạt được mục đích.

Nhận định trước trận Ninh Bình vs HAGL

Ninh Bình trở về sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng sau trận hòa 1-1 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng đấu gần nhất. Bàn thắng của Nguyễn Hoàng Đức không đủ giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bảo toàn lợi thế, khi đội bóng cố đô để đối thủ gỡ hòa ở phút 73. Kết quả này khiến Ninh Bình bỏ lỡ cơ hội duy trì sức ép lên nhóm dẫn đầu.

Sau 3 vòng đầu tiên, Ninh Bình có 7 điểm với thành tích 2 thắng, 1 hòa và tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trận hòa giữa Hà Tĩnh và SLNA hôm 17/10 giúp Ninh Bình có cơ hội cải thiện vị trí nếu giành trọn 3 điểm trước HAGL. Đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn hiện đứng thứ nhì với 8 điểm sau 4 trận, vì vậy Ninh Bình hoàn toàn có thể vượt mặt đối thủ nếu đánh bại đội bóng phố Núi.

Mùa giải này, Ninh Bình vẫn hướng đến mục tiêu cạnh tranh chức vô địch, vì vậy những trận đấu trên sân nhà trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn là cơ hội quan trọng để tích lũy điểm số. HAGL, với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng LPBank V.League và vỏn vẹn 3 điểm làm vốn, có thể xem là đối thủ mà Ninh Bình cần hướng đến chiến thắng.

Tất nhiên, cũng không vì thế mà đánh giá thấp HAGL. Đội bóng phố Núi đang khá tự tin sau khi đánh bại Đà Nẵng 3-0 ở vòng đấu trước. Chiến thắng đầu tiên tại V.League mùa này giúp HAGL giải tỏa áp lực sau hai thất bại liên tiếp trước Nam Định và Hải Phòng. Đáng chú ý, cả ba ngoại binh Luaan Augusto, Jacintho Ferreira và Robson Alves đều ghi bàn, đem lại tín hiệu tích cực cho hàng công.

Dù vậy, chuyến làm khách tại Ninh Bình vẫn là thử thách lớn với thầy trò HLV Lê Quang Trãi. Chất lượng đội hình giữa hai đội có sự chênh lệch lớn và nếu muốn tránh thất bại, HAGL phải chơi với nỗ lực cao nhất, đồng thời duy trì sự tập trung tối đa. Nếu không, đẳng cấp của các ngôi sao bên phía chủ nhà đủ sức trừng phạt những sai lầm của đội bóng phố Núi.

Phong độ, lịch sử đối đầu Ninh Bình vs HAGL

Chiến thắng 3-0 trước Đà Nẵng giúp đội bóng phố Núi tạm thời cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và lần đầu tiên giữ sạch lưới tại V.League mùa này. Trước đó, hàng thủ HAGL để thủng lưới 7 bàn trong 2 trận đầu mùa. Vì vậy, chiến thắng vừa qua là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để khẳng định đội khách đã tiến bộ rõ rệt.

HAGL (trái) đang khá tự tin sau khi đánh bại Đà Nẵng 3-0 ở vòng đấu trước.

Thành tích đối đầu giữa hai đội khá cân bằng. Trong 2 lần chạm trán ở mùa giải trước, mỗi đội giành 1 chiến thắng. HAGL từng đánh bại Ninh Bình 2-1 ngay trên sân đối phương ở lượt đi mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, kể từ tháng 5/2026, đội bóng phố Núi chưa biết đến chiến thắng khi làm khách trước các CLB phía Bắc.

Trong 3 trận thi đấu trên sân khách trước các đội bóng miền Bắc kể từ tháng 5/2026, HAGL hòa 1, thua 2, thủng lưới 8 bàn nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng. Thống kê này cho thấy chuyến làm khách tại Ninh Bình tiếp tục tiềm ẩn nhiều khó khăn với đội bóng phố Núi. Trong khi đó, Ninh Bình thắng 3 trong 4 trận sân nhà gần nhất tại LPBank V.League, tạo thêm cơ sở để đội bóng cố đô hướng đến chiến thắng. Một chuyến “Bắc du” nhiều bão dông đang chờ đợi HAGL.

Thông tin lực lượng Ninh Bình vs HAGL

Cả Ninh Bình và HAGL đều có trong tay lực lượng tốt nhất trước cuộc đối đầu tại vòng 4 V.League 2026/27. Điều này giúp hai HLV có thêm lựa chọn trong việc bố trí đội hình xuất phát, đặc biệt ở những vị trí quyết định khả năng tổ chức tấn công và chuyển trạng thái.

Bên phía Ninh Bình, Đặng Văn Lâm dự kiến tiếp tục trấn giữ khung thành. Hàng phòng ngự có thể gồm Hoàng Thái Bình, Lucas Turci, Nguyễn Đức Chiến và Trương Tiến Anh. Ở tuyến giữa, Hoàng Đức sẵn sàng thể hiện khả năng điều tiết và tạo đột biến bằng những pha kéo bóng đã thành thương hiệu.

Trong khi đó, Romeu có thể hỗ trợ tranh chấp và duy trì sự cân bằng cho tuyến giữa mỗi khi Hoàng Đức dâng cao. Trên hàng công, Fred Friday là lựa chọn đáng chú ý ở vị trí trung phong, trong khi Lê Phát và Quốc Việt có thể hỗ trợ tấn công từ hai cánh. Vinicius cũng là phương án giúp Ninh Bình gia tăng sức ép lên hàng thủ HAGL.

Thắng lợi trước HAGL sẽ đưa Ninh Bình vươn lên thứ nhì trên bảng xếp hạng.

Ở phía đối diện, Trần Trung Kiên nhiều khả năng bắt chính cho HAGL. Những cầu thủ như Hà Châu Phi, Nguyễn Quốc Quang Huy, Nguyễn Thanh Nhân và Basilo Da Silva Julio Cesar sẽ phải duy trì sự tập trung trước sức ép từ đội chủ nhà.

Tuyến giữa với Hoàng Vĩnh Nguyên và Trần Thanh Sơn bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với cặp Hoàng Đức – Romeu bên phía chủ nhà. Dù vậy, bộ đôi này vẫn phải đảm nhiệm cả nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự lẫn đưa bóng nhanh lên phía trên để HAGL tận dụng cơ hội phản công.

Hàng tiền vệ không so sánh được với đối thủ nhưng trên hàng công, HAGL vẫn có những cái tên đủ sức khiến Ninh Bình toát mồ hôi như Robson Alves, Jacintho Ferreira và Luaan Augusto - 3 cầu thủ đã ghi bàn trong chiến thắng trước Đà Nẵng. Do đó, Ninh Bình cũng không thể chủ quan.

Trước một HAGL nhiều khả năng ưu tiên phòng ngự phản công, đội chủ nhà cần kiên nhẫn tổ chức tấn công và hạn chế những khoảng trống phía sau để tránh đòn "hồi mã thương". Nếu làm tốt điều đó, Ninh Bình có thể giành chiến thắng để leo lên ngôi nhì bảng, đồng thời tạo sức ép lên đội đầu bảng và cũng là đương kim vô địch CAHN.

Đội hình dự kiến Ninh Bình vs HAGL Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Hoàng Thái Bình, Lucas Turci, Nguyễn Đức Chiến, Trương Tiến Anh, Romeu, Vinicius, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quốc Việt, Fred Friday. HAGL: Trần Trung Kiên, Basilo Da Silva Julio Cesar, Hà Châu Phi, Nguyễn Quốc Quang Huy, Nguyễn Thanh Nhân, Robson Alves Reis, Hoàng Vĩnh Nguyên, Trần Thanh Sơn, Jacintho Ferreira, Luaan Augusto, Trần Gia Bảo.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Dự đoán: Ninh Bình 2-0 HAGL