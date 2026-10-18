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AFC bị chỉ trích vì Malaysia gian lận cầu thủ vẫn được đề cử giải thưởng tiêu biểu của năm

Đặng Lai

TPO - Nhà báo điều tra độc lập người Pháp, Romain Molina, vừa khiến dư luận quốc tế dậy sóng khi công khai chỉ trích LĐBĐ châu Á (AFC) với quyết định gây nhiều tranh cãi: Đề cử LĐBĐ Malaysia cho giải thưởng cơ quan thành viên xuất sắc nhất năm.

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Gabriel Palmero (trái) nằm trong nhóm 7 cầu thủ làm giả hồ sơ

AFC vừa công bố các đề cử cho đêm Gala vào 19/10 tại Bangkok. Ở hầu hết đề cử như Liên đoàn xuất sắc nhất năm hạng mục Kim cương, Vàng… các ứng viên như Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan… đều xứng đáng. Nhưng khá bất ngờ khi Malaysia vẫn nằm trong đề cử Vàng dù năm qua, cơ quan quản lý bóng đá nước này đã tạo nên scandal lớn, làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch để khoác áo đội tuyển quốc gia.

Vụ việc gian lận nghiêm trọng sau đó đã được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để phân xử. Trong phán quyết chính thức, CAS quyết định sửa đổi và áp dụng án cấm thi đấu có thời hạn 12 tháng đối với toàn bộ 7 cầu thủ có liên quan gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Đáng chú ý, đội tuyển Malaysia cũng bị xử thua trong các trận đấu có sự hiện diện của nhóm cầu thủ trên, đồng thời LĐBĐ Malaysia (FAM) bị phạt nặng. Chính vì tiền lệ vi phạm mang tính hệ thống đó, quyết định vinh danh của AFC đã vấp phải phản ứng dữ dội.

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Holgado (19) là 1 trong 7 cầu thủ gian lận

Trên tài khoản mạng xã hội X cá nhân, Romain Molina không giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn phẫn nộ khi viết: "AFC thật nực cười: Làm sao một cơ quan quản lý bóng đá như của Malaysia có thể lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Liên đoàn của năm khi họ bị kết tội làm giả quốc tịch của 7 cầu thủ?".

Dòng trạng thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn, người hâm mộ cũng như giới truyền thông thể thao khắp khu vực châu Á. Và rõ ràng Romain Molina có lý do để đặt dấu hỏi về đề cử này.

Molina vốn là cây bút uy tín thường xuyên cộng tác với các cơ quan truyền thông hàng đầu thế giới như The Guardian, The New York TimesBBC. Ông nổi tiếng với những bài viết vạch trần góc khuất và bê bối trong thế giới túc cầu. Phía Malaysia dường như đã có động thái phản biện ý kiến của Molina.

Saifuddin, bộ trưởng bộ Nội vụ Malaysia, khẳng định rằng cả 7 cầu thủ nói trên đều đã đáp ứng yêu cầu cần thiết để trở thành công dân Malaysia: “Theo Hiến pháp Liên bang, chắc chắn phải có lý do cho sự tồn tại của quy định này. Vì vậy, tôi đã thực thi thẩm quyền theo Điều 22 (A) và (C), phù hợp với quyền quyết định được Hiến pháp Liên bang cho phép.

Các cầu thủ đã đảm bảo mọi tiêu chí xét duyệt, bao gồm an ninh, trình độ tiếng Mã Lai đạt yêu cầu và thời hạn cư trú. Tôi đã áp dụng các điều khoản được quy định trong Hiến pháp Liên bang để cấp quốc tịch cho họ”.

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Các đề cử của Malaysia

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