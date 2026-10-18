Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định Nottingham Forest vs Arsenal, 22h30 ngày 18/10: Pháo thủ thẳng tiến

Kiều Khanh

TPO - Nhận định bóng đá Nottingham Forest vs Arsenal, Vòng 7 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nottingham Forest đang chật vật tìm lại sự ổn định, trong khi Arsenal liên tiếp giành những kết quả tích cực. Liệu đội chủ sân City Ground có thể tạo bất ngờ trước nhà đương kim vô địch?

gemini-generated-image-9g711f9g711f9g71.png

Nhận định Nottingham Forest vs Arsenal

Nottingham Forest hiện mới có 5 điểm sau 6 trận. Đáng chú ý, Forest tạo ra số cơ hội tương đối tốt nhưng chưa thể tận dụng hiệu quả. Theo thống kê, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội bóng là 10,3, cao hơn đáng kể so với số bàn thắng thực tế. Điều đó cho thấy các chân sút của đội chủ nhà đang thiếu sự sắc bén trong những tình huống quyết định.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất của Forest là hiệu suất tấn công tại City Ground. Đội bóng chưa ghi được bàn thắng nào trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này trước cuộc tiếp đón Arsenal. Khi phải đối đầu một đối thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt và tổ chức phòng ngự chặt chẽ, nhiệm vụ tìm đường vào khung thành đối phương càng trở nên khó khăn.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Arsenal đã giành 15 điểm sau sáu vòng đấu. Sau cú sảy chân với thất bại 0-3 trước Brighton, Arsenal nhanh chóng tìm lại nhịp độ bằng chiến thắng 2-1 trước Leeds United tại Ngoại hạng Anh. Tiếp đó, đại diện thành London đánh bại Lille với tỷ số 3-0 ở Champions League, qua đó củng cố sự tự tin trước chuyến làm khách đến Nottingham.

Điểm tích cực của Arsenal nằm ở khả năng tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành. Bukayo Saka có thể tạo khác biệt nhờ tốc độ, kỹ thuật và những pha đi bóng từ cánh phải. Martin Odegaard đảm nhiệm vai trò tổ chức, còn Kai Havertz đem đến sự nguy hiểm trong những tình huống xâm nhập vòng cấm và không chiến. Bên cạnh đó, Declan Rice là mắt xích quan trọng ở tuyến giữa. Khả năng thu hồi bóng và phân phối bóng của tiền vệ người Anh giúp Arsenal duy trì sức ép, hạn chế nguy cơ bị đối thủ phản công khi dâng cao đội hình.

Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong cách Arsenal tạo ra bàn thắng. Thay vì chỉ trông chờ vào những tình huống cố định, Pháo thủ ngày càng cho thấy khả năng phối hợp và xuyên phá hàng thủ đối phương từ bóng sống. Điều này giúp đội bóng có thêm nhiều lựa chọn, nhất là trước những đối thủ chủ động lùi sâu phòng ngự.

Nottingham Forest nhiều khả năng lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên bảo vệ khu vực trung lộ và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm. Với khả năng kiểm soát bóng tốt của Arsenal, việc cố gắng chơi đôi công có thể khiến đội chủ nhà gặp bất lợi.

Dù hai lần làm khách gần nhất tại City Ground đều khép lại với tỷ số 0-0, Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và phong độ hiện tại. Nottingham Forest có thể gây khó khăn trong một số thời điểm, nhưng nếu không cải thiện hiệu suất dứt điểm, đội chủ nhà sẽ khó tạo ra bất ngờ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nottingham Forest vs Arsenal

Phong độ của Nottingham Forest trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Nottingham Forest trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Arsenal trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Arsenal trong 5 trận đấu gần nhất.

Trong 11 lần gặp nhau gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Pháo thủ giành tám chiến thắng, hòa hai và chỉ một lần nhận thất bại. Dù vậy, City Ground vẫn là nơi Arsenal cần đặc biệt thận trọng. Hai lần làm khách gần nhất của Pháo thủ tại sân đấu này đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Nottingham Forest chưa ghi bàn vào lưới Arsenal ở bất kỳ đấu trường nào kể từ tháng 1/2024.

Thông tin lực lượng Nottingham Forest vs Arsenal

Nottingham Forest không có sự phục vụ của Danilo, Willy Boly và Ibrahim Sangare do chấn thương.

Bên phía Arsenal, Saliba nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương lưng.

Đội hình dự kiến Nottingham Forest vs Arsenal

Nottingham Forest: Sels; Murillo, Ousmane Diomande, Aina; Neco Williams, McAtee, Schlager, Munoz; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

Arsenal: Raya; Calafiori, Gabriel, Konsa, White; Lewis-Skelly, Rice; Madueke, Odegaard, Saka; Havertz.

Dự đoán tỷ số Nottingham Forest 0-1 Arsenal

Xem thêm

#Nhận định Nottingham Forest vs Arsenal #Premier League 2026/27 #Nottingham Forest vs Arsenal #Nottingham Forest #Arsenal #Tỷ lệ Nottingham Forest vs Arsenal #Soi kèo Nottingham Forest vs Arsenal #Chuyên gia Nottingham Forest vs Arsenal #H1 Nottingham Forest vs Arsenal #Trực tiếp Nottingham Forest vs Arsenal

Cùng chuyên mục

Nhận định Leeds vs MU, 20h00 ngày 18/10: Chuyến đi 'lành ít dữ nhiều'

Nhận định Leeds vs MU, 20h00 ngày 18/10: Chuyến đi 'lành ít dữ nhiều'

TPO - Nhận định bóng đá trận Leeds vs MU, vòng 7 Premier League 2026/27, lúc 20h00 ngày 18/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Leeds có khởi đầu tích cực và lợi thế sân nhà Elland Road khi tiếp đón Quỷ đỏ đang trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng.

Lịch thi đấu V.League mới nhất: 11 tuyển thủ Việt Nam đại chiến ở derby thủ đô

Nhận định Công an Hà Nội vs Hà Nội, 19h15 ngày 18/10: Derby rực lửa

TPO - Nhận định bóng đá CAHN vs Hà Nội, vòng 4 LPBank V.League 1-2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận derby Thủ đô tối nay chứng kiến màn đọ sức nảy lửa giữa một CAHN đang thăng hoa tuyệt đối tại giải quốc nội và một Hà Nội ngập chìm trong khủng hoảng dưới triều đại Harry Kewell.

Nhận BIB, check-in, săn quà: Không khí sôi động tại VPIM Expo 2026

Nhận BIB, check-in, săn quà: Không khí sôi động tại VPIM Expo 2026

Trong hai ngày 16–17/10, khu vực Expo tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trở thành điểm hẹn sôi động của cộng đồng chạy bộ trước thềm VPBank Hanoi International Marathon 2026 (VPIM 2026). Từ không khí náo nhiệt tại khu vực nhận BIB và Race Kit, những góc check-in mang đậm tinh thần thể thao đến loạt hoạt động tương tác tại gian hàng các thương hiệu đồng hành, tất cả cùng tạo nên bức tranh đầy năng lượng trước ngày tranh tài chính thức 18/10.

Nhận định Bắc Ninh vs Đồng Nai, 18h00 ngày 18/10: Tân binh đại chiến

Nhận định Bắc Ninh vs Đồng Nai, 18h00 ngày 18/10: Tân binh đại chiến

TPO - Nhận định bóng đá Bắc Ninh vs Đồng Nai, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc so tài giữa Bắc Ninh FC và Trường Tươi Đồng Nai tại vòng 4 mang ý nghĩa của một trận “chung kết ngược” sớm, nơi hai CLB đại diện cho hai thái cực khá đối lập.

Nhận định Ninh Bình vs HAGL, 18h00 ngày 18/10: Đánh chiếm ngôi nhì

Nhận định Ninh Bình vs HAGL, 18h00 ngày 18/10: Đánh chiếm ngôi nhì

TPO - Nhận định bóng đá Ninh Bình vs HAGL, 18h00 ngày 18/10, vòng 4 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. HAGL vừa có cú hích tinh thần với chiến thắng 3-0 trước Đà Nẵng. Nhưng Ninh Bình đang cần 3 điểm để áp sát đội đầu bảng. Với lợi thế sân nhà, đội bóng cố đô nhiều khả năng sẽ đạt được mục đích.

Everton vs Chelsea

Pedro Neto lập cú đúp, Chelsea nhấn chìm Everton

TPO - Everton đã gây ra không ít khó khăn cho Chelsea, nhưng sự khác biệt mang tên Pedro Neto đã định đoạt trận đấu. Cú đúp của ngôi sao người Bồ Đào Nha giúp The Blues ca khúc khải hoàn ngay tại Merseyside với chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Đánh rơi chiến thắng ở derby, SLNA vẫn bất bại ở V.League 2026/27

Đánh rơi chiến thắng ở derby, SLNA vẫn bất bại ở V.League 2026/27

TPO - Dẫn trước Hà Tĩnh 2 bàn nhưng để đối thủ gỡ hòa 2-2, SLNA đánh rơi chiến thắng trong trận derby Nghệ Tĩnh ở vòng 4 LP Bank V.League 2026/27. Dù vậy, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vẫn duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa, với 2 trận thắng và 2 trận hòa.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe