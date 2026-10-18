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Nhận định Công an Hà Nội vs Hà Nội, 19h15 ngày 18/10: Derby rực lửa

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá CAHN vs Hà Nội, vòng 4 LPBank V.League 1-2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận derby Thủ đô tối nay chứng kiến màn đọ sức nảy lửa giữa một CAHN đang thăng hoa tuyệt đối tại giải quốc nội và một Hà Nội ngập chìm trong khủng hoảng dưới triều đại Harry Kewell.

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Nhận định trước trận CAHN vs Hà Nội

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy thành tâm điểm của vòng 4 khi hai thế lực bóng đá Thủ đô chạm trán nhau. Trận derby này là cuộc chiến khẳng định danh dự, đồng thời quyết định nhiều phần đến tương lai chiếc ghế của HLV Harry Kewell.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) bước vào trận đấu với vị thế của nhà đương kim vô địch, đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại giải quốc nội. Bất chấp những kết quả không tốt tại đấu trường khắc nghiệt AFC Champions League Elite (nhận thất bại trước Gamba Osaka và Kashima Antlers), thầy trò HLV Mano Polking vẫn toàn thắng tại V.League mùa này.

Đội bóng ngành Công an độc chiếm ngôi đầu bảng sau 3 vòng đấu với 9 điểm. Đáng chú ý, họ ghi tới 6 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào. Chiến thắng thuyết phục trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thể Công Viettel ở vòng đấu trước là lời khẳng định cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của CAHN.

Dấu ấn chiến thuật của HLV Mano Polking thể hiện rõ nét qua lối chơi kiểm soát bóng chủ động và tấn công phóng khoáng. CAHN không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào trên mặt trận tấn công. Các ngoại binh như Alan, Leo Artur, Perea Vargas cùng dàn nội binh chất lượng như Đình Bắc đều đã khai hỏa. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất của HLV Polking lúc này là phải xoay tua đội hình để đảm bảo thể lực.

Trái ngược hoàn toàn với bức tranh tươi sáng của đối thủ, Hà Nội đang trải qua giai đoạn khởi đầu thảm họa trong nhiều năm trở lại đây. Hào quang từ sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy của HLV Harry Kewell không thể che lấp những vấn đề mà ông mắc phải tại Thủ đô. Hà Nội thi đấu bế tắc, rời rạc và thiếu hẳn sự kết nối giữa các tuyến.

Sự sa sút của Hà Nội thể hiện rõ qua từng con số thống kê. Đội bóng Thủ đô đã nhận tới 7 bàn thua chỉ sau 3 trận, lọt top những hàng thủ tệ nhất giải đấu ngang hàng với HAGL hay Hải Phòng. Thất bại trước những đối thủ đang trong giai đoạn tái thiết như SLNA hay TPHCM là kết quả khó chấp nhận.

Ngay cả trong chiến thắng chật vật trước tân binh Bắc Ninh, Hà Nội cũng bộc lộ vô số sai lầm hệ thống. Nếu Bắc Ninh thực hiện thành công quả phạt đền, thầy trò HLV Kewell chưa chắc đã giữ lại được 3 điểm. Thất bại 3 trong 4 trận mở màn trên mọi đấu trường đẩy chiến lược gia người Australia vào thế chân tường.

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Kết quả/lịch thi đấu vòng 4 V.League 2026/27.

Phong độ, lịch sử đối đầu CAHN vs Hà Nội

Dù phong độ hiện tại hoàn toàn nghiêng về CAHN, lịch sử đối đầu lại mang đến điểm tựa tâm lý vững chắc cho Hà Nội. Thống kê chỉ ra rằng đội bóng áo tím không hề lép vế trước đối thủ cùng thành phố. Trong 10 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Hà Nội giành 5 chiến thắng, CAHN thắng 4 và hai đội hòa 1 trận.

Sự áp đảo của Hà Nội càng thể hiện rõ trong 5 cuộc đụng độ mới đây nhất. Đội bóng của bầu Hiển bỏ túi 3 chiến thắng, một trận hòa và chỉ để thua đúng một lần. Những dữ liệu lịch sử này nhắc nhở HLV Mano Polking và các học trò không được phép chủ quan. CAHN khao khát một chiến thắng không chỉ để củng cố ngôi đầu bảng, mà còn để phá vỡ cái dớp đối đầu và khẳng định vị thế số một tuyệt đối tại bóng đá Thủ đô.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến CAHN vs Hà Nội

CAHN sở hữu đội hình công thủ toàn diện và đạt điểm rơi phong độ lý tưởng. Khả năng cầm nhịp, điều phối và tung ra những đường chuyền kiến thiết của Quang Hải giúp hệ thống tấn công của CAHN vận hành trơn tru. Trên hàng tiền đạo, sự cơ động của Leo Artur, Đình Bắc và Perea Andres liên tục tạo ra các phương án tiếp cận khung thành đối phương. Ở tuyến dưới, bộ đôi Cao Pendant Quang Vinh và Adou Minh đang thi đấu chắc chắn, đóng vai trò then chốt giúp đội bóng ngành Công an giữ sạch lưới từ đầu mùa giải.

Về phía Hà Nội FC, tâm điểm của trận đấu sẽ đổ dồn vào khu vực trung tuyến. Hàng tiền vệ gồm đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, Sade và Felida phải hoạt động với hơn 100% công suất để đối chọi lại sức ép pressing từ tuyến giữa CAHN. Nhiệm vụ của bộ ba này là hạn chế tối đa việc mất bóng ở khu vực giữa sân, đồng thời tạo ra lớp lá chắn đầu tiên để giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự mỏng manh phía sau.

Hà Nội không được phép lặp lại những sai lầm cá nhân ngớ ngẩn nếu muốn giữ lại ít nhất một điểm trong trận derby rực lửa tối nay.

Đội hình dự kiến:

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Đô, Việt Anh, Adou Minh, Jason Quang Vinh, Frans Putros, Thành Long, Quang Hải, Đình Bắc, Leo Artur, Perea Andres.

Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Felida Kevin, Thành Chung, Faurand Tournaire, Công Nhật, Ferreira Tadeu, Save Iuva, Hùng Dũng, Hai Long, Jung Patrick.

Dự đoán tỷ số: CAHN 1-0 Hà Nội.

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