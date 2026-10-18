Nhận định Leeds vs MU, 20h00 ngày 18/10: Chuyến đi 'lành ít dữ nhiều'

TPO - Nhận định bóng đá trận Leeds vs MU, vòng 7 Premier League 2026/27, lúc 20h00 ngày 18/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Leeds có khởi đầu tích cực và lợi thế sân nhà Elland Road khi tiếp đón Quỷ đỏ đang trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng.

Nhận định trước trận

Leeds United của HLV Daniel Farke tạo dấu ấn ở nửa sau mùa giải 2025-2026, qua đó trụ hạng thành công. Bước vào mùa giải mới, đội chủ sân Elland Road tiếp tục duy trì đà khởi sắc và đang hướng tới mục tiêu phát huy những nền tảng đã xây dựng.

Sau những vòng đấu đầu tiên, Leeds đứng thứ bảy với 9 điểm, bằng điểm Liverpool và chỉ kém nhóm bốn đội dẫn đầu 1 điểm. Tuy nhiên, cuối tuần trước, thầy trò HLV Farke nhận thất bại đầu tiên tại Premier League mùa này khi thua Arsenal 1-2 trên sân Emirates.

Leeds đã chơi kiên cường ở London và vượt lên dẫn trước ngay sau giờ nghỉ nhờ bàn thắng của James Justin. Dù vậy, đội khách không thể giữ lợi thế, để Arsenal lật ngược tình thế chỉ trong 8 phút. Cách trận đấu đổi chiều chắc chắn khiến HLV Farke không hài lòng, dù thất bại trước đối thủ được đánh giá cao hơn không phải kết quả quá bất ngờ.

Trước cuộc tiếp đón Manchester United vào chủ nhật, Leeds có thêm điểm tựa từ phong độ sân nhà. Họ bất bại trong tám trận gần nhất tại Elland Road trên mọi đấu trường, trong đó thắng 5 trận và có 5 lần giữ sạch lưới. Đây là cơ sở để đội chủ nhà tự tin hướng tới một kết quả tích cực trước đối thủ đang gặp nhiều vấn đề.

Manchester United của HLV Michael Carrick đến Leeds trong bối cảnh phong độ sa sút và tâm lý chịu sức ép. “Quỷ đỏ” mới thắng một trong 6 trận Premier League mùa này, đồng thời trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường. Kể từ trận thắng Sabah 4-0 tại Champions League hôm 10/9, họ thua 3 và hòa 2 trận.

Ở trận gần nhất tại Premier League, Manchester United bị Tottenham Hotspur cầm hòa 1-1, dù đối thủ phải chơi thiếu người sau khi Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ. Đến giữa tuần, đội bóng của HLV Carrick tiếp tục gây thất vọng khi thua Atletico Madrid 0-2 tại Champions League.

Thất bại trên đất Tây Ban Nha càng thêm cay đắng khi Manchester United để thủng lưới chỉ sau 53 giây. Leny Yoro sau đó bị truất quyền thi đấu trong hiệp hai, trước khi Ademola Lookman ghi bàn ấn định chiến thắng cho Atletico.

Tuy nhiên, kết quả trận đấu nhanh chóng bị lu mờ bởi những phát biểu của Lisandro Martinez. Trong cuộc phỏng vấn với Amazon Prime, trung vệ người Argentina công khai bày tỏ sự không hài lòng với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

“Tôi kỳ vọng được đầu tư nhiều hơn. Chắc chắn là vậy. Tôi kỳ vọng nhiều hơn từ Giám đốc bóng đá (Jason Wilcox). Tôi phải thành thật rằng với tư cách cầu thủ, chúng tôi cần làm tốt hơn. Nhưng khi xây dựng một đội hình mạnh, việc chuẩn bị sẵn sàng cho những trận đấu như thế này cũng rất quan trọng”, Martinez nói.

Martinez được dự đoán sẽ góp mặt trong trận gặp Leeds sau khi đưa ra tuyên bố đính chính. Dẫu vậy, những căng thẳng và tranh cãi quanh Manchester United vẫn gia tăng trong tuần qua, tạo thêm áp lực lên HLV Carrick cùng các học trò.

Một thất bại vào đêm nay sẽ là đòn giáng mạnh vào Manchester United. Nỗi lo của người hâm mộ càng có cơ sở khi đội bóng chưa thắng trận sân khách nào trong 4 lần làm khách mùa này. Họ thua 2 trận, đồng thời có 3 lần để đối thủ ghi ít nhất hai bàn. Với phong độ hiện tại và điểm tựa Elland Road của Leeds, chuyến đi này hứa hẹn nhiều thử thách cho thầy trò HLV Carrick.

Thông tin lực lượng

Leeds có thể đón Dan James trở lại ở trận đấu cuối tuần này, sau khi cầu thủ chạy cánh người Xứ Wales tập luyện trở lại hôm thứ 5. Trong buổi họp báo trước trận, HLV Daniel Farke cho biết: “Có khả năng cậu ấy sẽ góp mặt”.

Mateo Joseph vẫn đang hồi phục chấn thương đứt dây chằng chéo trước và chưa thể ra sân. Trên hàng công, Noah Okafor và Anton Stach được kỳ vọng sẽ hỗ trợ trung phong Dominic Calvert-Lewin.

Ở hàng thủ, Leeds chắc chắn thiếu Joe Rodon. Trung vệ này bị chấn thương gân kheo và cần thêm vài tuần để hồi phục. Trong bối cảnh đó, HLV Farke nhiều khả năng sử dụng bộ ba James Justin, Nico Elvedi và Tarik Muharemovic ở hàng thủ.

Bên kia chiến tuyến, Manchester United tiếp tục không có Benjamin Sesko. Tiền đạo này đang điều trị một vấn đề khác ở bắp chân. Bryan Mbeumo có thể được bố trí đá cao nhất trên hàng công, với Amad Diallo, Bruno Fernandes và Matheus Cunha hỗ trợ phía sau.

Khả năng ra sân của Kobbie Mainoo vẫn bỏ ngỏ. Tiền vệ người Anh sẽ trải qua bài kiểm tra thể lực sát giờ thi đấu. Manuel Ugarte cũng chưa thể trở lại khi đang hồi phục chấn thương đứt dây chằng chéo trước gặp phải hồi mùa hè. Trong khi đó, Carlos Baleba sẵn sàng đá cặp với Youri Tielemans ở trung tâm hàng tiền vệ, trong hệ thống sử dụng hai tiền vệ trung tâm của HLV Michael Carrick.

Ở hàng thủ, lực lượng hậu vệ biên của Manchester United không thật sự dồi dào. Patrick Dorgu đang nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo, còn Noussair Mazraoui mới chỉ tham gia một phần nhỏ các buổi tập. Khả năng ra sân của Luke Shaw cũng sẽ được quyết định sát giờ bóng lăn.

Nếu cả Mazraoui lẫn Shaw đều không kịp bình phục, Diogo Dalot có thể được bố trí ở cánh trái, còn Leny Yoro đảm nhiệm hành lang phải. Harry Maguire và Lisandro Martinez nhiều khả năng đá cặp trung vệ trong hàng thủ 4 người.