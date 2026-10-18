Chiêm ngưỡng 2 tình huống xử lý ghi bàn đỉnh cao của Messi

TPO - Lionel Messi ghi cú đúp bàn thắng trong trận đấu mới nhất của Inter Miami trước Atlanta United vào sáng 18/10.

Lionel Messi rực sáng với cú đúp bàn thắng, giúp đội bóng áo hồng thắng Atlanta United 3-1 và duy trì vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng miền Đông giải MLS. Bên cạnh Messi, German Berterame và Luis Suarez cũng chơi ấn tượng ở trận này.

Trong hiệp một, hai đội triển khai lối chơi giằng co và chặt chẽ. Atlanta United tận dụng sự hưng phấn từ lợi thế sân nhà để pressing tầm cao, khiến Inter Miami gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà.

Tuy nhiên, Inter Miami mới là đội chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đầu tiên. Từ quả treo bóng chuẩn xác của Luis Suarez bên cánh trái, tiền đạo Berterame bật cao đánh đầu hiểm hóc. Bóng đập đất rồi đi thẳng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Inter Miami trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Cristian Gonzalez chỉ đạo học trò chủ động lùi sâu đội hình và chờ thời cơ phản công. Chiến thuật này nhanh chóng phát huy tác dụng khi Atlanta dồn đội hình lên tìm bàn gỡ và để lộ hàng thủ. Phút 56, Berterame cướp bóng ở giữa sân rồi chuyền thuận lợi cho Messi. Siêu sao người Argentina thực hiện pha đi bóng kỹ thuật vặn sườn hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút chéo góc nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Messi đang có phong độ cực tốt.

Đội chủ nhà tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh chỉ bốn phút sau đó. Phút 60, xuất phát từ tình huống phản công nhanh, Luis Suarez thực hiện đường chuyền kiến tạo kiểu "trivela" điệu nghệ. Messi cầm bóng thoát xuống, vượt qua hậu vệ trong pha một đối một và dễ dàng đánh bại thủ môn Atlanta, nâng tỷ số lên 3-0.

Bàn thắng này của Messi giúp Suarez chạm đến cột mốc đáng nhớ, khi có lần thứ 100 ghi dấu giày vào các bàn thắng của Inter Miami.

Từ cách biệt tỷ số an toàn, Inter Miami chủ động giảm nhịp độ trận đấu và rút các trụ cột ra nghỉ. Atlanta nỗ lực tấn công trong vô vọng trước hàng thủ thi đấu tập trung của đội khách. Phút 89, đội chủ nhà mới tìm thấy cơ hội ghi bàn. Trọng tài thổi phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Inter Miami. Trên chấm 11 m, tiền đạo Fafa Picault sút phạt đền thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Chiến thắng này giúp Inter Miami có 55 điểm và tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng ở MLS. Cá nhân Lionel Messi thiết lập kỷ lục mới tại MLS khi trở thành cầu thủ đầu tiên đạt ít nhất 15 kiến tạo trong ba mùa giải liên tiếp, đồng thời vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới mùa này với 25 pha lập công. Ở tuổi 39, Messi vẫn là đỉnh cao của bóng đá.