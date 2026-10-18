Ninh Bình và HAGL rượt đuổi siêu kịch tính trong trận cầu 7 bàn thắng

TPO - Ninh Bình và Hoàng Anh Gia Lai đã tạo nên một màn so tài hấp dẫn bậc nhất từ đầu mùa giải. Cả 2 ghi tổng cộng 7 bàn thắng với chiến thắng chung cuộc 4-3 thuộc về đội chủ nhà.

Trận cầu giữa Ninh Bình và Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng bùng nổ ngay sau hồi còi khai cuộc với kịch bản nghẹt thở và đầy bất ngờ. Ngay trong đợt tấn công đầu tiên, Ninh Bình đã dội một gáo nước lạnh lên đối thủ bằng pha phối hợp mẫu mực. Quốc Việt dùng tốc độ băng lên dũng mãnh bên hành lang trái trước khi tung đường căng ngang như "dọn cỗ", tạo điều kiện thuận lợi để tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức đệm bóng tung lưới thủ thành Trung Kiên mở tỷ số.

Dẫu vậy, niềm vui của Ninh Bình chẳng kéo dài được lâu. Chưa đầy hai phút sau bàn thua, từ một tình huống phản công sắc nét, Thanh Nhân thoát xuống đón đường chọc khe đầy tinh tế của đồng đội, lạnh lùng dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Văn Lâm trong pha đối mặt, quân bình tỷ số 1-1.

Hai bàn thắng chớp nhoáng khiến thế trận càng trở nên rực lửa và hấp dẫn. Dưới sự chỉ đạo của HLV Chu Đình Nghiêm, các cầu thủ chủ động dâng cao đội hình, liên tục tổ chức hãm thành với lối chơi kiểm soát pressing.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn của trận đấu đã xảy ra ở phút thứ 19. Trước tình huống thoát xuống nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng, Turci đã buộc phải phạm lỗi Matheus Lucas để ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. Trọng tài không ngần ngại rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp cho Turci, đẩy đội chủ nhà vào cảnh chơi thiếu người.

Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ chơi hay trong hiệp 1

Các vị khách đã nhanh chóng tận dụng lợi thế về quân số để vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên vào phút 40, Ninh Bình chứng tỏ bản lĩnh của một đội bóng cạnh tranh trước vô địch khi Quốc Việt sút tung lưới đội bóng cũ, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2.

Sang hiệp 2, Ninh Bình chủ động kéo chậm nhịp độ trận đấu. Họ hiểu rằng thiệt thòi về quân số khó có thể giúp đội bóng này áp đặt thế trận. Đó là lý do nửa đầu hiệp 2, thủ môn 2 bên chỉ có đúng 1 tình huống phải làm việc, đó là pha bay người cứu thua của Văn Lâm.

Tuy nhiên, 20 phút cuối chứng kiến một kịch bản nghẹt thở với những bàn thắng đến liên tiếp. Đầu tiên, Ninh Bình vươn lên dẫn điểm nhưng sau đó, họ dâng bàn thắng gỡ hòa cho chủ nhà khi Thanh Thịnh phản lưới.

Tưởng như 2 bên sẽ rời sân với kết cục chia điểm thì phút cuối cùng, đội chủ nhà đã ấn định chiến thắng 4-3. Hoàng Đức đá phạt tinh quái, ở dưới Lê Phát xuất hiện trong vòng cấm rồi dứt điểm chìm đánh bại thủ môn Trung Kiên. 4-3 là kết quả của trận đấu. Hai bên cống hiến một màn trình diễn hấp dẫn, làm hài lòng NHM. Trong đó, Ninh Bình chắc chắn là đội hài lòng hơn cả khi họ giữ chắc vị trí trong nhóm dẫn đầu.