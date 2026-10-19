Chiến thắng nhọc nhằn của Arsenal trước đội đua trụ hạng

TPO - Bàn thắng duy nhất của Noni Madueke giúp Arsenal rời City Ground với ba điểm trọn vẹn, qua đó tiếp tục bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal chủ động kiểm soát bóng và tìm cách áp đặt thế trận. Cơ hội đáng chú ý của thầy trò Mikel Arteta xuất hiện ở phút 26. Sau tình huống đá phạt, Gabriel thực hiện pha đánh gót khiến bóng đổi hướng và vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Sels. Dẫu vậy, Diomande đã kịp lùi về phá bóng ngay sát vạch vôi, cứu Nottingham Forest khỏi bàn thua trông thấy.

Trong khi đó, đội chủ nhà chủ yếu chờ đợi cơ hội từ những pha phản công. Dan Ndoye và Liam Delap có một số tình huống tiếp cận khung thành David Raya, song các pha xử lý cuối cùng chưa đủ sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng. Hiệp một khép lại mà không có đội nào ghi bàn. Arsenal cầm bóng nhiều hơn nhưng vẫn thiếu sự đột biến cần thiết để xuyên thủng hệ thống phòng ngự của đối phương.

Nhận thấy thế trận chưa được cải thiện, HLV Mikel Arteta thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công. Noni Madueke, Jurrien Timber, Mikel Merino và Viktor Gyokeres lần lượt được đưa vào sân, giúp Arsenal có thêm phương án tiếp cận khung thành đối phương. Phút 72, Declan Rice bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi dứt điểm vọt xà sau pha phối hợp có sự tham gia của Timber, Saka và Martin Odegaard. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh không phải tiếc nuối quá lâu.

Đến phút 80, Madueke thực hiện động tác ngoặt bóng vào trong rồi tung cú sút. Bóng chạm người Jair Cunha, đổi hướng và bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Sels. Bàn thắng có phần may mắn nhưng mang ý nghĩa quyết định, giúp Arsenal vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là cú sút trúng đích đầu tiên của đội khách trong trận đấu.

Madueke tỏa sáng giúp Arsenal đánh bại Nottingham Forest.

Trong khoảng thời gian còn lại, Nottingham Forest tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành nhưng không ghi được bàn thắng. Phút 89, Hudson Odoi tung ra đường căng ngang đến vị trí của Chris Wood, nhưng tiền đạo này lại xử lý chần chừ. Nhờ vậy, Rice có đủ thời gian ngăn chặn cú dứt điểm. Phút 90+2, Murillo dẫn bóng thẳng vào vòng cấm địa Arsenal, ngoặt vào trong và tung cú cứa lòng. Tuy nhiên, bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Arsenal bảo toàn thành công lợi thế mong manh để rời City Ground với chiến thắng quý giá. Kết quả 1-0 phản ánh một trận đấu không dễ dàng của Pháo thủ. Dù chưa thể hiện được sức tấn công thực sự thuyết phục, đội bóng của Mikel Arteta vẫn đạt mục tiêu quan trọng là giành trọn 3 điểm, qua đó tiếp tục duy trì sức ép trong cuộc đua ở nhóm đầu Ngoại hạng Anh.