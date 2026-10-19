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Thể thao

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David Beckham được UEFA hậu thuẫn tranh cử chủ tịch FIFA với Infantino

Đặng Lai

TPO - Huyền thoại bóng đá Anh kiêm đồng sở hữu Inter Miami, David Beckham, đang nổi lên như một cái tên tiềm năng được giới chức thể thao châu Âu cân nhắc cho cuộc đua giành chiếc ghế chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tới.

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Trước bối cảnh đương kim lãnh đạo Gianni Infantino chuẩn bị bước vào chiến dịch tái tranh cử, nhiều nhân vật cốt cán thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cùng Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã thảo luận về khả năng đưa Beckham trở thành gương mặt đại diện cho phe đối lập vào năm 2027.

Làn sóng tìm kiếm ứng viên thay thế xuất phát từ những rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa ban lãnh đạo bóng đá châu Âu và ông Infantino. Vị chủ tịch đương nhiệm hiện đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội xoay quanh cung cách quản trị, đặc biệt là đề án mang tên "FIFA Forward Enterprise" để tư nhân hóa World Cup.

Kế hoạch kêu gọi vốn đầu tư tư nhân tham gia vào các quyền thương mại thuộc hệ thống giải đấu FIFA đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều liên đoàn thành viên hàng đầu châu Âu, đẩy mâu thuẫn nội bộ lên đỉnh điểm ngay trước thềm cuộc bầu cử.

Dù chưa từng đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào về ý định dấn thân vào chính trường bóng đá thế giới, song sức hút từ cái tên Beckham là điều khó phủ nhận. Cựu tiền vệ lừng danh của Man United, Real Madrid, AC Milan, PSG và LA Galaxy sở hữu tầm ảnh hưởng văn hóa đại chúng cùng mạng lưới quan hệ quốc tế sâu rộng. Thêm vào đó, năng lực điều hành thực tế qua quá trình xây dựng và phát triển Inter Miami tại giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) mang lại cho ông hành trang quản trị thể thao vững vàng.

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Năng lực quản trị bóng đá của Beckham đang được đánh giá cao

Đây chính là hình mẫu nhà lãnh đạo hiện đại, giàu tính kết nối mà các liên đoàn cấp tiến đang tìm kiếm nhằm đổi mới một bộ máy FIFA. Tuy nhiên, con đường bước vào vũ đài quyền lực cao nhất của môn thể thao vua chưa bao giờ bằng phẳng chỉ nhờ danh tiếng.

Theo lộ trình đã công bố, cuộc bỏ phiếu bầu tân chủ tịch sẽ diễn ra vào ngày 18/3 năm 2027 tại Đại hội FIFA tổ chức ở thủ đô Rabat, Morocco, trong khi hạn chót tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự kiến khép lại vào ngày 18/11 tới. Để biến những cuộc thảo luận hành lang thành một chiến dịch tranh cử hợp lệ, Beckham không chỉ cần xác nhận tham vọng cá nhân mà còn phải vượt qua rào cản thủ tục phức tạp: nhận đủ số lượng đề cử chính thức từ các liên đoàn thành viên trên toàn cầu.

Hơn nữa, phe đối lập tại lục địa già cũng cần phải chứng minh khả năng đoàn kết nội bộ để thống nhất hậu thuẫn một gương mặt duy nhất thay vì bị phân tán phiếu bầu. Hiện tại, việc David Beckham xuất hiện trên bàn đàm phán chính trị bóng đá vẫn dừng lại ở mức độ thăm dò dư luận và phân tích chiến lược.

Thế nhưng, sự góp mặt của một nhân vật có tầm vóc toàn cầu như anh đã ngay lập tức tạo nên luồng gió mới, khiến bức tranh toàn cảnh về tương lai thượng tầng FIFA trở nên sôi động và khó lường hơn bao giờ hết.

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#David Beckham #FIFA #Chủ tịch FIFA #Infantino #bóng đá thế giới #Beckham

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