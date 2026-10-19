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Thể thao

TP.HCM I chính thức nâng cúp vô địch, lập kỷ lục 8 lần đăng quang liên tiếp

PV

Chiều 18/10, các trận đấu thuộc vòng 13 Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 đã diễn ra. Đáng chú ý, dù để thua Thái Nguyên T&T với tỷ số 1-2, CLB TP.HCM I vẫn có ngày đăng quang đáng nhớ sau khi sớm giành chức vô địch trước hai vòng đấu.

Trên sân Ngãi Giao, cơn mưa kéo dài trước và trong trận đấu ảnh hưởng phần nào đến chất lượng chuyên môn. Dù vậy, Thái Nguyên T&T nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9. Từ tình huống tấn công của đội khách, Bích Thùy lập công, đưa Thái Nguyên T&T vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, TP.HCM I đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 17, Thùy Trang có pha dứt điểm nguy hiểm nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 28 khi Phan Thị Trang tận dụng tình huống đoạt bóng giữa sân, bứt tốc đối mặt thủ môn và dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số 1-1.

Hai đội tiếp tục tạo ra thế trận cân bằng trong phần còn lại của hiệp một. Sang hiệp hai, TP.HCM I gia tăng sức ép và liên tục tìm kiếm cơ hội trước khung thành Thái Nguyên T&T, song các pha dứt điểm vẫn thiếu chính xác ở thời điểm quyết định.

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T cũng thể hiện quyết tâm giành trọn ba điểm nhằm cạnh tranh vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với Hà Nội I. Phút 80, từ pha phối hợp tấn công nhanh, Bích Thùy thực hiện đường căng ngang để Thu Thìn bật cao đánh đầu, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Với kết quả này, Thái Nguyên T&T tạm thời vượt lên trên Hà Nội I để chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu.

Đây là lần thứ 8 liên tiếp CLB TP.HCM I giành chức vô địch Giải bóng đá nữ VĐQG và là lần thứ 15 đội bóng đăng quang tại đấu trường này, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ TP.HCM.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Cửa Ông, Than KSVN thể hiện sự vượt trội trước Hà Nội II. Đội bóng vùng mỏ ghi tới 5 bàn trong hiệp một trước khi có thêm hai bàn thắng sau giờ nghỉ, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 7-0.

Kết quả này khép lại mùa giải 2026 của Hà Nội II với thành tích không thắng sau 12 trận, trong đó có hai trận hòa.

Trận đấu sớm nhất trong ngày diễn ra trên sân Hà Nam, đội chủ nhà cũng đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước TP.HCM II. Đội khách sớm mở tỷ số ngay phút thứ 5, trước khi nhân đôi cách biệt ở phút 31.

Sang hiệp hai, PP Hà Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động và ghi thêm hai bàn thắng, ấn định tỷ số 4-0. Chiến thắng giúp đội bóng khép lại vòng đấu với kết quả tích cực, trong khi TP.HCM II không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

vff.org.vn

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#TP.HCM I #vô địch #bóng đá nữ #kỷ lục #giải V-League #thành tích #chức vô địch

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