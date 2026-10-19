U17 Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho World Cup

TPO - Đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc ngày 19/10, bắt đầu đợt tập huấn kéo dài 10 ngày để chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Trong thời gian ở Hàn Quốc, thầy trò HLV Cristiano Roland dự kiến thi đấu ba trận giao hữu trong chuyến tập huấn này. U17 Việt Nam lần lượt gặp một CLB U18 của nước chủ nhà vào ngày 22/10, đội tuyển U16 Hàn Quốc ngày 26/10 và đội tuyển U17 Hàn Quốc ngày 28/10.

Ba trận đấu là dịp để ban huấn luyện kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá sự tiến bộ của các cầu thủ và tiếp tục hoàn thiện lối chơi. Việc được cọ xát với những đối thủ có chất lượng chuyên môn phù hợp cũng giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, làm quen với cường độ thi đấu cao trước khi bước vào giải đấu lớn.

Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển sẽ trở về nước để tiếp tục chuẩn bị. Ngày 6/11, U17 Việt Nam dự kiến lên đường sang UAE tập huấn, trước khi di chuyển đến Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Tại vòng chung kết, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển góp mặt tại FIFA U17 World Cup, đánh dấu cột mốc đáng chú ý của bóng đá trẻ Việt Nam.