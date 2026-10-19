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Thể thao

AFC tiếp tục họp bàn về khả năng hoãn Asian Cup 2027

Nguyễn Khánh

TPO - Triển vọng tổ chức Asian Cup 2027 theo đúng kế hoạch vẫn bị đặt dấu hỏi lớn trong bối cảnh tình hình an ninh tại Saudi Arabia diễn biến phức tạp. Vì thế, AFC dự kiến sẽ thảo luận các kịch bản, bao gồm cả hoãn giải đấu này nhân cuộc họp tại Nhật Bản từ ngày 21-22/10.

Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dự kiến thảo luận về khả năng hoãn Asian Cup 2027 nhân cuộc họp Hội nghị Chủ tịch và Tổng thư ký các liên đoàn thành viên của tổ chức tại Tokyo trong hai ngày 21–22/10 tại Nhật Bản. Thông tin này được truyền thông châu Á dẫn lại nguồn từ nhà báo người Iran Hatam Shiralizadeh đăng tải hôm 19/10.

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Đại diện các đội tuyển tại lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027.

Tuy chưa có xác nhận chính thức từ AFC nhưng trước đó, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã công khai đề cập khả năng lùi Asian Cup sang năm 2028 nếu tình hình thực tế buộc phải điều chỉnh kế hoạch. Phát biểu với báo chí tại Zurich (Thụy Sĩ) ngày 14/10, ông cho biết AFC có thể chờ đến cuối tháng 11 trước khi quyết định, bởi tình hình khu vực có thể thay đổi nhanh chóng theo cả chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực.

Người đứng đầu AFC đồng thời nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho giải đấu vẫn đang được triển khai theo kế hoạch. Điều này cho thấy phương án hoãn giải đã được tính đến, nhưng chưa phải quyết định chính thức của cơ quan quản lý bóng đá châu Á.

Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia, với các địa điểm tổ chức ở Riyadh, Jeddah và Al Khobar. Đây là lần đầu tiên quốc gia Tây Á đăng cai vòng chung kết giải vô địch bóng đá nam châu Á. Song những diễn biến an ninh gần đây tại Saudi Arabia làm gia tăng lo ngại về khả năng bảo đảm an toàn cho các đội tuyển, quan chức, người hâm mộ và giới truyền thông.

Thời gian qua, một số sự kiện thể thao tại quốc gia này, chẳng hạn như giải thể thao điện tử FIFAe Finals 2026 hay giải quần vợt biểu diễn Six Kings Slam, đã phải điều chỉnh lịch tổ chức. FIFAe Finals 2026 tại Jeddah bị hoãn, trong khi Six Kings Slam được chuyển sang cuối tháng 12. Những diễn biến này càng làm dấy lên lo ngại về khả năng tổ chức Asian Cup theo đúng kế hoạch.

Dù vậy, ban tổ chức địa phương Saudi Arabia ngày 16/10 tuyên bố các công việc chuẩn bị cho Asian Cup 2027 vẫn được triển khai đúng tiến độ, với sự phối hợp của AFC và các bên liên quan. Nước chủ nhà chưa đưa ra thông báo nào cho thấy kế hoạch tổ chức giải đấu sẽ thay đổi.

Tuy nhiên, trên thực địa, các diễn biến quân sự tiếp tục leo thang. Ngày 18/10, một vụ tấn công của Houthi vào khu dân cư ở Najran, miền nam Saudi Arabia, khiến ít nhất 6 người bị thương. Cùng ngày, một cuộc không kích tại tỉnh Saada, Yemen, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và phía Houthi đang cáo buộc Saudi Arabia đứng sau vụ việc.

Do đó, cuộc họp ngày 21/10 của AFC và những thông tin tiếp theo của tổ chức này về Asian Cup đang rất được chờ đợi, bởi sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch chuẩn bị của các đội tuyển trong bối cảnh chưa đầy 3 tháng nữa các cuộc tranh tài sẽ chính thức bắt đầu.

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#AFC #Asian Cup 2027 #Saudi Arabia #hoãn giải đấu #an ninh #bóng đá châu Á #tổ chức

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