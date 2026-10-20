Đằng sau hành trình cứu bé sinh non là tầm nhìn đầu tư y tế dài hạn

TPO - Gần 5 tháng kiên trì giành giật sự sống cho bé sinh non nặng 600gram là minh chứng cho giá trị của y học chuyên sâu. Đằng sau hành trình ấy còn là dấu ấn từ tầm nhìn đầu tư dài hạn vào y tế, giáo dục và khoa học công nghệ cùng trách nhiệm xã hội được cụ thể hóa bằng những nguồn lực thiết thực, tiếp thêm hi vọng cho những gia đình khó khăn.

Với một song thai mới hơn 18 tuần, nguy cơ sinh non không chỉ là nỗi lo về thời điểm hai em bé chào đời, mà còn đặt ra bài toán đặc biệt khó khăn đối với các bác sĩ. Nếu hai thai nhi chào đời ngay lúc ấy, cơ hội sống gần như bằng không với những phương tiện hồi sức sơ sinh hiện có.

Trong tình huống đó, mục tiêu không đơn thuần là kéo dài thai kì thêm một khoảng thời gian, mà phải tìm cách duy trì cơ hội phát triển cho thai nhi, đồng thời bảo đảm an toàn cho người mẹ. Nhưng giữ được thai kì mới chỉ là bước đầu.

Bé trai không may mắn đã qua đời khi mới sinh. Lúc này gia đình và các bác sĩ đặt hi vọng vào bé gái Vũ Ngọc Trúc. Ngay khi Trúc chào đời, một cuộc chiến khác bắt đầu, với những yêu cầu khắt khe của hồi sức và chăm sóc trẻ sinh non.

Gần 5 tháng là khoảng thời gian gia đình bé Trúc cùng các thầy thuốc trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Hành trình ấy có sự phối hợp của các thầy thuốc tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình, Bệnh viện Đại học Phenikaa và Bệnh viện Nhi Trung ương. Mỗi đơn vị, mỗi chuyên ngành đảm nhận những phần việc chuyên môn khác nhau, cùng hướng đến mục tiêu chung là bảo vệ sự sống và tạo điều kiện để em bé phát triển.

Ngày 12/9, bé Trúc được xuất viện với cân nặng 3,7 kg - gợi nhắc chặng đường dài từ thời điểm thai kì đứng trước nguy cơ mất con đến ngày gia đình có thể đón bé trở về nhà.

Bé Trúc trong vòng tay cha mẹ.

Sức mạnh nằm ở khả năng phối hợp chuyên môn

Hành trình điều trị cho bé Trúc cũng cho thấy vai trò của mô hình bệnh viện đa khoa có định hướng chuyên sâu. Từ y học bào thai, sản khoa nguy cơ cao đến hồi sức sơ sinh và các chuyên ngành hỗ trợ, mỗi mắt xích đều có ý nghĩa riêng.

Sự phối hợp này đặc biệt quan trọng với những trường hợp cần theo dõi dài ngày, khi tình trạng sức khỏe có thể thay đổi và nhu cầu điều trị liên tục được điều chỉnh. Cùng với thế mạnh về Y học bào thai và Sản khoa, Bệnh viện Đại học Phenikaa định hướng phát triển đồng bộ các lĩnh vực nội khoa, ngoại khoa, hồi sức cấp cứu, tim mạch, ung bướu, tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và các chuyên ngành liên quan.

Đằng sau những năng lực chuyên môn được hình thành tại PhenikaaMec là một lựa chọn đầu tư mang tính dài hạn. Với GS.TS Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phenikaa, phát triển y tế không chỉ là xây dựng một công trình hiện đại hay trang bị những thiết bị tiên tiến, mà còn là gây dựng một môi trường để tri thức được tích lũy, đội ngũ thầy thuốc không ngừng trưởng thành và các thành tựu khoa học có điều kiện đi vào thực tiễn điều trị.

Định hướng ấy được thể hiện qua việc phát triển PhenikaaMec theo mô hình bệnh viện đại học đa khoa toàn diện, chuyên sâu, hàn lâm, kết nối khám chữa bệnh với đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Đây là hành trình đòi hỏi sự kiên trì và những nguồn lực đầu tư lớn, bởi năng lực chữa bệnh bền vững không thể hình thành chỉ trong một thời gian ngắn.

Ca bệnh bé Trúc là một lát cắt cụ thể cho giá trị của nền tảng ấy: khi đứng trước một tình huống đặc biệt khó khăn, người thầy thuốc có chuyên môn, công nghệ và điều kiện tổ chức cần thiết để tìm kiếm thêm cơ hội sống cho người bệnh.

GS.TS Hồ Xuân Năng (bên phải) người giữ vai trò định hướng chiến lược phát triển hệ sinh thái Phenikaa.

Lựa chọn đầu tư cho sức khỏe cộng đồng

Trong định hướng phát triển hệ sinh thái Phenikaa, GS.TS Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phenikaa, giữ vai trò định hướng chiến lược với các trụ cột khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, công nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Việc đầu tư vào mô hình bệnh viện đại học là lựa chọn dài hạn, bởi xây dựng một cơ sở y tế có thể cần nhiều năm, nhưng để tạo dựng niềm tin và nâng cao chất lượng chuyên môn còn đòi hỏi sự bền bỉ lâu dài hơn nữa.

Lựa chọn này cho thấy định hướng đầu tư của GS.TS Hồ Xuân Năng không dừng ở điều kiện khám chữa bệnh trước mắt, mà còn hướng đến việc phát triển năng lực chuyên môn và học thuật.

Không chỉ chú trọng đến chuyên môn, Quỹ Phenikaa Vì Trẻ em ra mắt ngày 1/6/2026, với kinh phí khởi tạo 30 tỉ đồng do Tập đoàn Phenikaa tài trợ còn hướng đến hỗ trợ thai phụ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần điều trị chuyên sâu. Trong hành trình điều trị của bé Trúc, gia đình được Quỹ hỗ trợ hơn 409 triệu đồng.

Quỹ ưu tiên những trường hợp bệnh khó, bệnh hiếm, điều trị phức tạp, chi phí cao hoặc kéo dài, trong khi gia đình không đủ khả năng chi trả. Ý nghĩa của sự hỗ trợ không chỉ nằm ở số tiền được trao, mà còn ở việc nguồn lực được đưa đến đúng lúc, đúng nhu cầu và gắn với những nỗ lực điều trị thực tế.

GS.TS Hồ Xuân Năng tại lễ công bố Quỹ Phenikaa vì trẻ em.

Câu chuyện của bé Trúc không chỉ là hành trình vượt qua nguy cơ sinh non và những tháng ngày chăm sóc đặc biệt. Đó còn là minh chứng cho tầm quan trọng của sự phối hợp giữa các cơ sở y tế, vai trò của chuyên môn sâu và ý nghĩa của những nguồn lực hỗ trợ được huy động đúng thời điểm.

Ngày bé Trúc rời bệnh viện với cân nặng 3,7 kg, phía sau niềm vui của gia đình là gần 5 tháng kiên trì của nhiều người, từ các thầy thuốc đến những người đồng hành về nguồn lực. Một em bé được trở về nhà không thể đại diện cho toàn bộ năng lực của một hệ thống y tế, nhưng câu chuyện ấy nhắc chúng ta về ý nghĩa sâu xa của đầu tư cho sức khỏe: khi tri thức, chuyên môn và trách nhiệm xã hội gặp nhau, những cơ hội sống có thể được mở ra ngay cả trong hoàn cảnh tưởng chừng mong manh nhất.

Hành trình ấy cũng nhắc nhớ rằng y học luôn có những giới hạn, và chính những điều chưa thể làm được hôm nay lại thôi thúc người thầy thuốc tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, tìm kiếm những phương pháp điều trị tốt hơn.