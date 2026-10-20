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Lâm Đồng rà soát 166 biệt thự cho thuê ở Đà Lạt

Thái Lâm

TPO - Qua rà soát 166 biệt thự cho thuê tại khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác định 89 căn còn tồn tại, vướng mắc liên quan đến pháp lý, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính và giải phóng mặt bằng.

Ngày 20/10, UBND Lâm Đồng tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về công tác quản lý, sử dụng biệt thự cho thuê tại khu vực Đà Lạt.

Theo Sở Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, tổ kiểm tra liên ngành đã rà soát toàn bộ quỹ biệt thự tại khu vực Đà Lạt theo Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 6/9/2023 của UBND tỉnh.

Kết quả, trong tổng số 166 biệt thự thuộc diện kiểm tra, có 77 căn đã được đưa vào sử dụng, khai thác đúng mục đích; 89 căn còn tồn tại, vướng mắc và cần xem xét phương án xử lý cụ thể.

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Một số biệt thự ở Đà Lạt đang được sửa chữa, nâng cấp.

Theo đó, các khó khăn chủ yếu liên quan đến tiến độ sửa chữa, cải tạo, triển khai dự án; nghĩa vụ tài chính về thuê nhà, thuê đất; bất cập trong quy hoạch, pháp lý và công tác giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, một số biệt thự đã tháo dỡ công trình cũ nhưng chưa triển khai dự án hoặc chưa đưa vào khai thác. Một số trường hợp phát sinh tranh chấp, vi phạm trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản.

Việc xử lý các biệt thự đang có người dân sinh sống, chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa ký hợp đồng thuê nhà hoặc thuê đất cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết theo quy định pháp luật và tình hình thực tế.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành tăng cường phối hợp và thống nhất phương án xử lý đối với từng biệt thự còn vướng mắc. Quá trình thực hiện phải xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và lộ trình giải quyết, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

"Yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công, không để biệt thự bị bỏ trống, xuống cấp hoặc chậm đưa vào sử dụng gây lãng phí nguồn lực; đồng thời có giải pháp phòng ngừa thất thoát tài sản nhà nước", ông Hải nhấn mạnh.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án xử lý, tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất giải pháp cụ thể để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 5/11.

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#biệt thự cổ Đà Lạt #quy hoạch #Lâm Đồng #quản lý biệt thự #tài sản công

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