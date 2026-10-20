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Trung tâm hành chính của Khánh Hòa chuyển về Cam Lâm, các trụ sở tại Nha Trang sẽ xử lý thế nào?

Phùng Quang

TPO - Việc di dời trung tâm hành chính Khánh Hòa từ Nha Trang về Cam Lâm sẽ được thực hiện theo lộ trình, căn cứ nguồn lực và tiến độ đầu tư hạ tầng. Sau khi hoàn tất di dời, các trụ sở cũ được ưu tiên chuyển đổi sang chức năng công cộng, dịch vụ - thương mại.

Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo đó, Khánh Hòa được định hướng trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, với quy mô dân số dự kiến 2,7-2,8 triệu người. Đến năm 2050, địa phương đặt mục tiêu đón 55-60 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, phát triển thành đô thị biển tầm vóc quốc tế.

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Khánh Hòa được định hướng trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Theo quy hoạch được phê duyệt, tỉnh sẽ phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, với Nha Trang giữ vai trò hạt nhân, dựa trên cấu trúc hai phân vùng phát triển, ba cực động lực và bốn hành lang kết nối.

Không gian phát triển được tổ chức thành vùng kinh tế biển phía Đông và vùng nông, lâm nghiệp, đô thị sinh thái phía Tây. Ba cực động lực gồm Vân Phong ở phía Bắc, khu vực Nha Trang - Cam Lâm - Cam Ranh ở trung tâm và Phan Rang - Tháp Chàm cùng vùng kinh tế phía Nam. Các hành lang giao thông sẽ tăng cường kết nối Bắc - Nam và liên kết ven biển với Tây Nguyên.

Đến năm 2050, dân số toàn đô thị dự kiến đạt 5-5,1 triệu người, lượng khách du lịch 55-60 triệu lượt mỗi năm. Diện tích đất xây dựng đô thị được định hướng đạt khoảng 176.860-179.810 ha.

Quy hoạch xác định năm đô thị trọng điểm định hướng loại II gồm Nha Trang, Phan Rang - Tháp Chàm, Cam Ranh, Ninh Hòa và Cam Lâm. Trong đó, Nha Trang là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học, thương mại và du lịch biển; Vân Phong phát triển kinh tế biển, cảng trung chuyển quốc tế và logistics; khu vực phía Nam tập trung năng lượng sạch, công nghiệp xanh và công nghệ cao.

Một điểm đáng chú ý là định hướng hình thành trung tâm hành chính mới của tỉnh tại khu vực Cam Lâm, quy mô khoảng 115 ha. Khu trung tâm tập trung các cơ quan Đảng, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan. Trong giai đoạn đầu, các cơ quan tiếp tục hoạt động tại trung tâm hành chính hiện hữu ở Nha Trang; việc đầu tư, di dời sẽ thực hiện theo lộ trình phù hợp với nguồn lực và tiến độ hạ tầng. Sau khi di dời các trụ sở cũ được ưu tiên chuyển đổi sang chức năng công cộng, dịch vụ, thương mại, góp phần tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu vực trung tâm Nha Trang.

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Định hướng hình thành trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa tại khu vực Cam Lâm, quy mô khoảng 115 ha.

Về giao thông, tỉnh định hướng xây dựng sân bay quốc tế Vân Phong, sân bay nội địa Thành Sơn, nâng cấp sân bay quốc tế Cam Ranh; phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các tuyến cao tốc kết nối Tây Nguyên. Quy hoạch cũng nghiên cứu khoảng 6.247 ha diện tích lấn biển tại một số khu vực như Vân Phong, Ninh Chử, Cà Ná, Cam Ranh và Nha Trang, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động đến môi trường, hạ tầng và hệ sinh thái.

Giai đoạn 2026-2030, Khánh Hòa ưu tiên hoàn thiện hạ tầng chiến lược, nâng cấp hệ thống đô thị và triển khai các dự án động lực theo quy định. Tầm nhìn đến năm 2075, địa phương hướng tới thành phố biển hiện đại, xanh, thông minh, có sức cạnh tranh quốc tế, phát triển hài hòa với hệ sinh thái tự nhiên và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

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#Khánh Hòa #thành phố trực thuộc Trung ương #trung tâm hành chính #Nha Trang

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