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Pháp luật

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Vụ người đàn ông bị đâm tử vong trong ô tô ở Hà Nội: 'Hung thủ giật dao của người bán thịt gây án'

Thanh Hà

TPO - Theo nhân chứng tại hiện trường, sau khi xảy ra mâu thuẫn, hung thủ giật con dao của người bán thịt gần đó và đi xe máy đuổi theo chặn xe ô tô rồi gây án.

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Xe cứu thương có mặt tại hiện trường. Ảnh: Thanh Hà

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Bồ Đề (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Theo người dân, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 20/10, trước số nhà 293 Bắc Cầu, Bồ Đề, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, người dân chứng kiến cảnh một người đàn ông đi xe máy chặn đầu ô tô BKS 15K-616.XX. "Tôi thấy họ mâu thuẫn từ trước ở gần đó. Sau đó tài xế xe máy đuổi theo chặn lại", một người dân kể.

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Người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc. Ảnh: Thanh Hà

Theo người dân, hung thủ là người đàn ông đeo kín khẩu trang. Người này giật con dao của người bán thịt cách đó khoảng vài chục mét.

Khi đuổi kịp và chặn đầu ép xe ô tô vào sát cửa ngôi nhà số 293, đối tượng đập vào kính ô tô để nói chuyện. Sau khi kính xe mở, người này dùng dao đâm nhiều nhát vào người tài xế rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến tài xế ô tô mất nhiều máu, tử vong tại ghế lái ô tô. Đến hơn 20h, chiếc xe này vẫn nổ máy, dừng ven đường.

Ghi nhận lúc 20h5 ngày 20/10, cảnh sát vẫn phong toả hiện trường, phía viện kiểm sát có mặt phối hợp điều tra.

Một xe cứu thương có mặt tại hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

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