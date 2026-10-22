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Khánh Hòa giao việc theo '6 rõ', đo cán bộ bằng kết quả

Khánh Hòa giao việc theo '6 rõ', đo cán bộ bằng kết quả

Công Hoan - Thái Lâm | Linh Anh

TPO - Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh Khánh Hòa đã đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việc tổ chức thực hiện được lãnh đạo tỉnh yêu cầu theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; những trường hợp né tránh, đùn đẩy, không hoàn thành nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm.

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Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Khánh Hòa thu hút 41 dự án đầu tư ngoài ngân sách, giải ngân hơn 11.143 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 70,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, tỉnh này đã xử lý 106 trong tổng số 257 dự án tồn đọng và vướng mắc kéo dài.

Theo ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm, nhất là chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 7,8% so với mục tiêu tăng 11,5% cả năm; khối lượng còn lại cần phải giải ngân vốn đầu tư công trong quý IV khoảng trên 4.600 tỷ đồng...

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GRDP 9 tháng năm 2026 của Khánh Hòa ước tăng 11,21%, đứng thứ 8/34 tỉnh, thành phố cả nước. Tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng 10,2% cả năm và phấn đấu cao hơn.
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Một trong những nhiệm vụ được tỉnh tập trung là tháo gỡ những vướng mắc khiến các dự án kéo dài nhiều năm, chưa thể triển khai hoặc chưa phát huy hiệu quả sử dụng đất. Qua rà soát, nhiều dự án gặp khó khăn về thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất, nghĩa vụ tài chính đất đai, sự phù hợp với quy hoạch và việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Ông Châu Ngô Anh Nhân cho biết, quá trình xử lý không đơn giản bởi có những hồ sơ liên quan đến nhiều thời kỳ, chịu tác động của các quy định pháp luật đã thay đổi. Một số dự án phải rà soát lại tính pháp lý, điều chỉnh phương án thực hiện để phù hợp với quy hoạch mới. Công tác giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, bồi thường và bố trí tái định cư cũng là những nút thắt khiến tiến độ bị kéo dài.

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Ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa.

"Vì vậy, yêu cầu đặt ra với chính quyền không chỉ là đẩy nhanh tiến độ, mà còn phải xác định đúng vướng mắc, rõ thẩm quyền và phương án xử lý phù hợp quy định.

Với những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, các cơ quan phải chủ động giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền, tránh để hồ sơ tiếp tục nằm chờ", ông Nhân cho hay.

Khánh Hòa đặt mục tiêu xử lý toàn bộ 257 dự án tồn đọng trong năm 2026. Theo ông Nhân, khối lượng công việc còn lại đòi hỏi các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, có lộ trình cụ thể và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị.

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Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực địa khu vực thực hiện Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát tiến độ, xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đến từng dự án, từng tháng; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, xử lý các nhiệm vụ tồn đọng. Việc tổ chức thực hiện phải gắn với nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, bài học rút ra không chỉ là tháo gỡ được bao nhiêu dự án hay giải ngân được bao nhiêu vốn, mà là khả năng biến chủ trương thành hành động cụ thể, xử lý công việc đến cùng và chịu trách nhiệm về kết quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các cơ quan nâng cao tinh thần chủ động, quyết liệt trong tham mưu và triển khai nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không để công việc chậm trễ, kéo dài. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao, người đứng đầu cơ quan, đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyển những quyết định tháo gỡ các dự án tồn đọng thành công trình được triển khai, nguồn vốn được giải ngân và dự án được đưa vào khai thác hiệu quả.

Từ ngày 25/6 đến hết ngày 22/9/2026, Khánh Hòa tổ chức đợt 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng cho 40 công trình, dự án trọng điểm, động lực.

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Ông Nguyễn Minh Thư - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, bên cạnh kết quả về khối lượng đã thực hiện, kết quả quan trọng hơn của đợt "90 ngày cao điểm" là sự thay đổi trong phương thức chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Sở đã tham mưu, ban hành và hướng dẫn hơn 150 văn bản liên quan đến giải phóng mặt bằng, đồng thời lập tổ công tác kiểm tra trực tiếp tại các địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các ban quản lý dự án.

Việc kiểm tra đi sâu rà soát tiến độ theo 12 bước của quy trình, qua đó xác định điểm nghẽn, nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của từng chủ thể và thời hạn hoàn thành để tập trung tháo gỡ.

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Dự án khu công nghiệp Cà Ná
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Tại phường Nha Trang, nguyên tắc "6 rõ" được gắn trách nhiệm cụ thể với từng nhiệm vụ. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Nha Trang, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường tăng cả về số lượng, phạm vi và mức độ phức tạp. Vì vậy, đòi hỏi mỗi công việc phải xác định rõ đầu mối, người chịu trách nhiệm chính và thời hạn hoàn thành.

Ông Nguyễn Thanh Sơn ví dụ, trong một dự án giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm chỉ đạo tổng thể, điều phối các lực lượng, xử lý những vấn đề liên ngành và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch phụ trách trực tiếp theo dõi tiến độ, kiểm tra hiện trường, chủ trì xử lý từng nhóm vướng mắc.

Cán bộ trực tiếp được giao từng nhóm hồ sơ, từng hộ dân, từng mốc công việc và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tiến độ cũng như kết quả tham mưu.

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Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Nha Trang (bìa phải), thúc đẩy giải phóng mặt bằng dự án ở tổ dân phố Bích Đầm.

Một dẫn chứng được lãnh đạo phường Nha Trang nêu ra là dự án đầu tư phát triển đảo Hòn Tre, với tổng cộng 456 thửa đất. Đến nay, 124 thửa đã được phê duyệt phương án bồi thường; trong 332 thửa còn lại, phường đã kiểm kê 275 thửa. Một thửa không hợp tác đã được xử lý theo trình tự bằng quyết định cưỡng chế kiểm kê bắt buộc; 56 thửa vắng chủ được thông báo công khai để người dân biết, kê khai.

Theo ông Sơn, thay vì xử lý dàn trải, phường chia công việc thành từng khâu cụ thể, từ kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất đến niêm yết, họp hội đồng và hoàn thiện phương án bồi thường.

Ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết thêm, phường Nha Trang đang áp dụng nguyên tắc: "Một việc, một đầu mối, một người chịu trách nhiệm chính và một thời hạn hoàn thành" để tăng tính rõ ràng trong tổ chức thực hiện. Theo ông Sơn, từ đầu năm đến cuối tháng 9, phường Nha Trang tiếp nhận gần 23.000 hồ sơ, trong đó có 52 hồ sơ trễ hạn; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt hơn 80%.

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Toàn cảnh đảo Hòn Tre.
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Tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2026 diễn ra chiều 8/10 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền trong xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

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Theo ông Nguyễn Việt Hùng, các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến cơ chế, thủ tục, hạ tầng, nhân lực, vốn, công nghệ, thị trường và liên kết kinh doanh cần được phân công cơ quan chịu trách nhiệm và xác định thời hạn trả lời. Những vấn đề đủ điều kiện phải được giải quyết kịp thời; trường hợp cần thêm thời gian phải thông tin rõ hướng xử lý; nội dung vượt thẩm quyền cần được chủ động kiến nghị cấp có thẩm quyền.

Cách tiếp cận này đặt trách nhiệm giải quyết kiến nghị vào một quy trình cụ thể, thay vì dừng ở việc ghi nhận khó khăn. Doanh nghiệp cần biết vấn đề của mình do cơ quan nào xử lý, khi nào có phản hồi và hướng giải quyết ra sao. Với những dự án kéo dài, sự rõ ràng về trách nhiệm và thời hạn là cơ sở để nhà đầu tư chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

"Chính sách tốt mà người thực thi không hiểu thị trường thì vẫn tắc. Ngược lại, người lãnh đạo hiểu địa phương, hiểu doanh nghiệp và dám quyết thì dù cơ chế còn chưa hoàn hảo, guồng máy vẫn chạy”, lãnh đạo một doanh nghiệp tại địa phương chia sẻ.

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Từ ngày 1/4/2025, Khánh Hòa áp dụng Bộ công cụ đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả công việc (KPI) để đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức.

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Trong bài viết nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (đăng tải trên báo Khánh Hòa vào ngày 14/10/2026), ông Lương Đức Hải - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa nêu định hướng: "Tiếp tục hoàn thiện công cụ đo lường kết quả, hiệu quả công việc (KPI), gắn đánh giá cán bộ với vị trí việc làm, nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và kết quả thực hiện; coi kết quả công việc và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ là một trong những căn cứ quan trọng để quy hoạch, giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ.

Công tác cán bộ không chỉ xác định “ai đủ điều kiện”, mà phải lựa chọn “ai phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và có khả năng tạo ra kết quả”, để bố trí, sử dụng đúng và phát huy tốt nhất năng lực cán bộ".

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#Khánh Hòa #tăng trưởng hai con số #đo cán bộ bằng kết quả #giao việc theo '6 rõ'

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