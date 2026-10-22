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Bốn ô tô va chạm liên hoàn gần cầu Sài Gòn, ùn ứ gần 2km

Nguyễn Dũng

TPO - Bốn ô tô va chạm liên hoàn trên đường Võ Nguyên Giáp, gần cầu Sài Gòn sáng 22/10, khiến giao thông hướng vào trung tâm TPHCM ùn ứ gần 2km. Vụ việc không gây thương vong nhưng phải đến trưa cùng ngày đường xá mới thông thoáng trở lại.

Theo ghi nhận của PV, đến hơn 11h30 ngày 22/10, lực lượng chức năng mới hoàn tất xử lý hiện trường, di dời các phương tiện trong vụ tai nạn liên hoàn trên đường Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, TPHCM. Giao thông qua khu vực hướng vào trung tâm thành phố ổn định trở lại.

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Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, các phương tiện này lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ cầu Rạch Chiếc về cầu Sài Gòn, khi còn cách cầu Sài Gòn khoảng 400m, một taxi 5 chỗ bị ô tô 7 chỗ chạy phía sau tông vào đuôi xe. Tiếp đó, hai ô tô khác loại 5 chỗ và 7 chỗ lưu thông phía sau tiếp tục va chạm, tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn giữa bốn xe.

Tại hiện trường, bốn ô tô dính sát nhau, các phương tiện đều hư hỏng. Trong đó, ô tô 5 chỗ ở cuối chuỗi va chạm bị hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Sự cố xảy ra trong làn ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp, trục giao thông có mật độ phương tiện đông ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, khiến dòng xe hướng vào trung tâm ùn ứ kéo dài gần 2km.

Lực lượng CSGT và công an địa phương có mặt điều tiết, phân luồng giao thông, phối hợp xử lý hiện trường và di dời các phương tiện gặp nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

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Hiện trường vụ tai nạn.

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