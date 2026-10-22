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Đường Vành đai phía Tây Cần Thơ đội vốn gần gấp đôi, lùi tiến độ thêm 3 năm

Nhật Huy

TPO - Dự án đường Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ được chấp thuận tăng vốn đầu tư thêm hơn 2.570 tỷ đồng và lùi thời gian hoàn thành từ năm 2025 sang năm 2028. Dịp này, Cần Thơ cũng thông qua chính sách hỗ trợ nhân viên y tế ấp, khu vực, với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng mỗi năm.

Đường vành đai tăng vốn, lùi tiến độ

Sáng 22/10, Kỳ họp thứ 8, HĐND TP. Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra, các đại biểu đã xem xét, thông qua 12 nghị quyết liên quan đến đầu tư công, quản lý đất đai, ngân sách và chính sách an sinh xã hội.

Đáng chú ý, các đại biểu đã xem xét thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đường Vành đai phía Tây (đoạn nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C, dài hơn 19km). Theo đó, dự án được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 3.837 tỷ đồng lên hơn 6.408 tỷ đồng (tăng thêm hơn 2.570 tỷ đồng), từ ngân sách trung ương và địa phương.

Đồng thời, thời gian hoàn thành được điều chỉnh từ năm 2025 sang năm 2028.

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Công trường Dự án đường Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ, đoạn nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C.

Giải trình về các hạng mục tăng vốn, ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ, cho biết: Do chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ 985 tỷ đồng lên hơn 2.262 tỷ đồng; chi phí xây dựng tăng từ 2.309 tỷ đồng lên hơn 3.544 tỷ đồng.

Nguyên nhân phải tăng vốn, theo ông Lý, chủ yếu do giá đất bồi thường tăng trung bình gần gấp đôi so với thời điểm dự án được phê duyệt. Cùng đó, chi phí nhân công, máy thi công tăng 5-9%, giá vật liệu xây dựng biến động mạnh. Ngoài ra, việc điều chỉnh tim tuyến và bổ sung 5 cầu theo yêu cầu địa phương cũng làm tăng chi phí xây dựng của dự án.

Với Dự án đường vành đai phía Tây Cần Thơ, Sở Xây dựng Cần Thơ (chủ đầu tư dự án) cho biết, dự án khởi công năm 2022. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024 tới nay, việc giải phóng mặt bằng cho dự án phải tạm dừng do là hết tiền. Cụ thể, hơn 1.000 tỷ đồng vốn cho giải phóng mặt bằng đã giải ngân hết, nhưng thực tế mới chi trả được khoảng hơn 50% số trường hợp bị ảnh hưởng.

Do không đủ mặt bằng để thi công, tới nay mới chỉ có 4/7 gói thầu triển khai thi công, nhà thầu cũng chỉ làm cầm chừng, nên tiến độ dự án rất chậm.

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Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Hơn 26 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ 1.200 nhân viên y tế ấp

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Cần Thơ thông qua nghị quyết về hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế ấp, khu vực trên địa bàn. Theo đó, mỗi ấp, khu vực được bố trí một nhân viên y tế để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Về mức hỗ trợ, nhân viên y tế ấp được hỗ trợ hằng tháng bằng 0,7 lần mức lương cơ sở với ấp quy mô từ 350 hộ gia đình trở lên, khu vực có từ 500 hộ gia đình trở lên, hoặc các ấp thuộc xã vùng khó khăn.

Hỗ trợ bằng 0,5 lần mức lương cơ sở mỗi tháng cho nhân viên y tế tại các ấp, khu vực còn lại.

UBND TP. Cần Thơ tính toán, dự kiến có hơn 1.200 nhân viên y tế ấp, khu vực thuộc diện hưởng chính sách, đa số thuộc diện được hưởng hỗ trợ mức 0,7 lần mức lương cơ sở, chỉ 30 người hưởng mức 0,5 lần. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 26 tỷ đồng/năm, từ ngân sách.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, đề nghị, các đơn vị liên quan cần quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, khai thác hợp lý và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Đồng thời, các đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, lưu ý về tiến độ các dự án đầu tư công.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, lưu ý về tiến độ các dự án đầu tư công.

Đối với đầu tư công, ông Thanh yêu cầu, thành phố tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng. Từng dự án phải được rà soát cụ thể, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, xác định trách nhiệm xử lý và thời hạn hoàn thành.

Riêng Dự án đường Vành đai phía Tây, ông Thanh đề nghị UBND thành phố và các cơ quan liên quan quản lý, sử dụng vốn hiệu quả, khẩn trương tháo gỡ khó khăn của dự án, đặc biệt về mặt bằng. Đồng thời, các đơn vị xác định rõ tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư.

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#đường Vành đai phía Tây #đầu tư công Cần Thơ #hỗ trợ nhân viên y tế #kỳ họp HĐND Cần Thơ #giao thông #Cần Thơ

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